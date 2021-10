Le ras-le-bol d’un médecin sur la ligne de front

Des milliers de téléspectateurs québécois ont vécu la pandémie à travers les yeux du Dr François Marquis, chef des soins intensifs à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, au fil de ses nombreuses apparitions télévisées et de sa participation à l’émission De garde 24/7, sur les ondes de Télé-Québec.

Afin d’offrir un accès encore plus privilégié et intimiste à cette aile particulièrement éprouvée du centre hospitalier de l’est de Montréal, le Dr Marquis publie cette semaine Mes carnets de pandémie (Les Éditions du Journal), un condensé de ses réflexions lors des première, deuxième et troisième vagues de COVID-19.

Pourquoi est-il si important pour le public de voir — et de lire — ce qui se passe dans les hôpitaux ?

Quand on voit, on est capable de saisir l’ampleur de la situation, de mesurer l’impact que nos choix peuvent avoir sur la société. Une pandémie, c’est probablement l’une des choses les plus complexes à comprendre. C’est là que la vulgarisation est importante. Le grand défi est de ramener ça à des bouchées qu’un non-expert sera capable de bien digérer, puis de bâtir des fondations pour qu’il puisse aller chercher des informations de plus en plus exactes et s’approcher de l’expertise. Si ces fondations sont mal faites, les gens se désintéressent ou se mettent à se baser sur des choses qui ne sont pas solides.

Dans vos carnets, vous revenez sur un tweet de l’animateur Jeff Fillion qui insinuait que les urgences de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont étaient vides, photo à l’appui. Vous aviez alors décidé de rectifier les faits avec l’équipe des Décrypteurs, à Radio-Canada. Les médecins ont-ils une certaine responsabilité à l’égard des cas de désinformation sur les réseaux sociaux ?

Comme expert, il faut avoir le courage de ne pas laisser gagner les trolls. Mais on n’est pas des justiciers sociaux. Notre but, c’est de dire la réalité, d’affronter ces gens et leur répondre : « Écoutez, ce que vous dites est faux. »

Le plus difficile à gérer, c’est que tout ce que dit un expert est scruté à la loupe. Si je mets une virgule au mauvais endroit, il y aura une plainte au Collège des médecins contre moi. Pendant ce temps, des animateurs peuvent dire des énormités à des millions d’auditeurs sans être inquiétés.

Dans un débat, le même standard d’excellence devrait s’appliquer à tous. Toutes les personnes à qui l’on donne un micro ou une plume devraient être tenues au même devoir d’exactitude. Le règne de l’opinion pour l’opinion et de la sensation pour la sensation devrait être réévalué.

Dans les dernières années, la désinformation n’était pas un aussi grand défi. Cette nouvelle réalité, où il y a des pseudo-experts qui défendent toutes sortes d’idées sorties de nulle part, incite les véritables experts à sortir de l’ombre. Ça a peut-être ça de bon.

Certains de vos collègues ont décidé de mettre fin à leur présence médiatique à cause des trolls. Ces derniers ont-ils gagné leur bataille ?

Certains trolls ont gagné par l’intimidation, par la menace. Il y a des campagnes anti-intimidation dans les écoles, mais les parents ont le droit de s’en prendre à n’importe qui.

C’est ce qui a mené à une écœurantite des médecins. Cette victoire est une grande défaite pour la société. On ne devrait pas les laisser gagner.

Avez-vous observé une différence sur le terrain depuis le début de ce qu’on appelle la vague des non-vaccinés ?

Quand on dit que la quatrième vague est la vague des non-vaccinés, c’est impressionnant de voir à quel point c’est vrai. La plupart des patients sont plus jeunes, et ce sont soit des non-vaccinés, soit des antivaccins. Les personnes doublement vaccinées qui sont hospitalisées ont pour la plupart un problème avec leur système immunitaire.

C’est très dommage de voir à quel point ceux qui ont fait le choix conscient de ne pas se protéger ont un impact négatif sur tout le système de santé. Des personnes qui n’ont pas fait leur devoir de citoyen prennent la place d’autres patients, qui subissent par conséquent des retards dans la prise en charge de leur maladie grave.

Avant l’arrivée des vaccins, il y avait cette perception que tout le monde était une victime, que les gens fassent attention ou non. Maintenant, il existe des moyens extrêmement efficaces de se protéger et de protéger les autres. C’est pour ça que le milieu médical et tous les acteurs du système de santé trouvent si difficile d’être contraints de traiter des gens qui sont en grande partie responsables de leurs malheurs.

Quelles solutions concrètes pourraient être mises en place pour passer au travers de cette vague ?

La vaccination obligatoire serait une solution médicalement acceptable. Mais c’est une question politique, et non médicale.

Le triage peut aussi être repensé. Des gens ont dit : « Si tu n’es pas vacciné alors que tu aurais pu l’être et que tu tombes malade, peut-être que tu ne devrais pas être priorisé aux soins intensifs. » Encore là, c’est aux politiciens de se prononcer, et non aux professionnels de la santé.

Un autre élément concerne une possible réorganisation du système. Comment peut-on s’assurer qu’il y a de la place pour tout le monde en attendant que les décisions politiques soient prises ?

Il y a des gens qui ont travaillé très fort et qui se sont brûlés à travers tout ça. Comment peut-on les convaincre de revenir dans le système de santé ? Ce serait la solution la plus simple et la plus rapide. Ensuite, il faudrait mettre en place des conditions pour que des plus jeunes décident de venir travailler dans le système de santé. Là, pour les convaincre de devenir infirmière, inhalothérapeute ou préposé, il faut avoir de bons arguments.