Le safran redonnera-t-il leur sourire aux ados? Le scepticisme règne

L’auteur est communicateur scientifique pour l’Organisation pour la science et la société de l’Université McGill. Il est titulaire d’un baccalauréat en biochimie et d’une maîtrise en biologie moléculaire. En plus d’écrire de nombreux articles, il coanime le balado The Body of Evidence.

L’expression « cliniquement prouvé » est très malléable. Que signifie exactement une intervention dont l’efficacité a été cliniquement prouvée ? Dans le monde des compléments alimentaires, la véracité de cette expression dépend en grande partie de l’observateur.

Prenons l’exemple du safran, l’épice la plus chère sur la planète. De nombreux parents seront soulagés d’apprendre qu’ils peuvent acheter des capsules de safran dont il a été cliniquement prouvé qu’elles aident à maintenir une humeur stable chez les adolescents. La merveille botanique rouge pourrait-elle vraiment être la réponse à une adolescence d’humeur inégale ?

Si un rapide coup d’œil en ligne semble confirmer que le safran est bon pour la santé mentale, un examen plus approfondi des essais cliniques eux-mêmes me laisse sceptique.

L’épice miracle

Le safran est issu du Crocus sativus, une plante cultivée principalement en Iran. Il provient d’une partie très précise de la plante, son stigmate, soit la partie des organes femelles qui reçoit le pollen lors de la pollinisation. Le stigmate du crocus est d’un rouge profond, comme trois lacets rubis suspendus à une fleur violette, et doit être cueilli à la main à l’aube puis séché pour préserver son arôme. Le prix exorbitant du safran s’explique par le travail manuel, mais aussi par le fait que seuls 7 % de la plante sont utilisés pour la fabrication de l’épice. Un millier de fleurs sont nécessaires pour produire cinq grammes de safran, et chaque gramme de véritable safran peut vous coûter 10 dollars ou plus.

Originaire de Grèce, le safran s’est répandu dans différents pays et s’est intégré aux traditions populaires locales. L’épice rouge était considérée comme efficace pour agir contre la variole et la rougeole. Elle pouvait aider à soigner les fractures. Les Romains de l’Antiquité ajoutaient du Crocus sativus à leur vin pour éviter la gueule de bois. Le crocus servait d’aphrodisiaque et de traitement contre l’impuissance. Même dans la littérature scientifique moderne, le safran est présenté comme un remède universel, un anticonvulsivant, un antidépresseur, un anti-inflammatoire et un agent anticancéreux. J’ai entendu dire que les remèdes miracles ne guérissaient rien du tout, et il y a beaucoup de vérité dans cela, mais il est possible qu’un vieux remède populaire, autrefois considéré comme une pharmacie complète, se révèle avoir un certain pouvoir dans un domaine ou un autre. Les plantes, après tout, regorgent de substances chimiques et nombre de nos produits pharmaceutiques en sont dérivés.

Le crocus contient des centaines de produits chimiques, dont quelques-uns jouent un rôle important dans le safran. La picrocrocine lui donne de l’amertume. Le safranal contribue à l’arôme de l’épice. Les crocines confèrent au safran sa couleur distinctive. Il est possible que l’une de ces substances chimiques ait une incidence notable sur la santé humaine et, en effet, de nombreuses études réalisées en laboratoire ont fait état de certains effets que ces molécules semblent avoir sur les systèmes biologiques. Mais ce n’est pas parce que des doses suffisamment importantes d’un produit chimique végétal semblent déclencher une réponse dans les voies complexes de la biologie que la consommation de l’épice elle-même guérira les maladies.

Pour cela, nous avons besoin d’études cliniques. Si nous nous limitons à l’affirmation selon laquelle le safran peut stabiliser l’humeur — et, par extension, avoir un effet positif sur la dépression et l’anxiété —, nous nous heurtons à un problème trop courant dans le monde de la médecine douce : les chercheurs réclament des essais à grande échelle, mais ne parviennent pas à trouver les fonds nécessaires pour les mener.

« Un essai à grande échelle est justifié »

Les résultats du premier essai clinique sur le safran dans le traitement de la dépression ont été publiés en 2004. L’étude-pilote a été réalisée par le professeur Akhondzadeh, aujourd’hui vice-doyen de la recherche à l’Université des sciences médicales de Téhéran, en Iran. Son équipe a ensuite mené la grande majorité des essais sur le safran dans le traitement de la dépression. Lors de cette étude, 30 milligrammes (mg) de safran ont été administrés quotidiennement à 15 participants souffrant de dépression et comparés à 15 autres participants ayant reçu un antidépresseur tricyclique. L’efficacité des deux médicaments contre la dépression était comparable et l’essai a duré six semaines.

Deux ans et quatre essais plus tard, Akhondzadeh et ses coauteurs déclaraient qu’« un essai à grande échelle [était] justifié », mais cet essai, pour autant que je sache, ne s’est pas concrétisé. Au lieu de cela, de multiples petits essais ont été menés, comparant souvent deux groupes d’environ 20 participants pendant six à huit semaines. Le safran a été comparé à différents antidépresseurs et à des placébos. Par la suite, cette équipe et d’autres ont répété de petits essais sur des populations de plus en plus pointues. Le safran a-t-il fonctionné dans les cas de dépression accompagnée de détresse anxieuse ? A-t-il été efficace dans la dépression associée aux bouffées de chaleur de la ménopause ? Dans la dépression qui vient parfois avec les interventions coronariennes percutanées ou les pontages aorto-coronariens ? Qu’en est-il des patients atteints de diabète de type 2 ou des femmes en surpoids ?

À lire aussi Quelle est la différence entre le diabète de type 1 et celui de type 2 ?

Certaines de ces études n’ont pas réussi à recruter le nombre nécessaire de participants pour détecter l’effet qu’elles supposaient, mais les résultats positifs ont tout de même été publiés. Ce qui ressort de cette littérature peu convaincante, c’est que le safran apparaît plus efficace qu’un placébo, mais pas plus que les produits pharmaceutiques, et ne semble pas augmenter les bénéfices de ces produits pharmaceutiques lorsqu’il est utilisé en combinaison avec eux.

Bien que ces résultats aient l’air encourageants, ils proviennent d’études très limitées et de courte durée, et certaines études ne présentent pas le safran sous un jour favorable. L’essai réalisé sur des patients atteints de diabète de type 2, par exemple, a montré que le safran était meilleur que le placébo pour traiter l’anxiété, une combinaison d’anxiété et de dépression… mais pas la dépression seule. La même année, le safran n’a pas fait mieux qu’un placébo pour traiter la dépression chez des patients ayant subi un pontage aorto-coronarien, ce qui a conduit les auteurs à supposer que leurs symptômes dépressifs étaient en quelque sorte différents de ceux d’autres populations pour lesquelles le safran avait apparemment été bénéfique dans d’autres essais de petite envergure.

Une étude australienne portant sur des adultes souffrant de dépression a montré que le safran était efficace lorsque la dépression était mesurée objectivement par un clinicien, mais pas lorsqu’elle était évaluée par des personnes souffrant de dépression. Étant donné que l’essai n’a duré que huit semaines et que moins de 70 personnes y ont participé dans chaque groupe, je me demande si ces résultats ne sont pas tout simplement le fruit du hasard.

L’anxiété et la dépression, bien sûr, ne sont pas tout à fait la même chose que l’humeur maussade, mais il y a eu très peu d’études publiées sur l’effet du safran sur cette dernière. Une autre étude australienne a montré que 28 mg de safran (mais pas 22 mg) étaient plus efficaces qu’un placébo pour améliorer l’humeur chez des adultes en bonne santé, mais chaque groupe ne comptait qu’une quarantaine de participants. Une étude tout aussi limitée s’est penchée sur les symptômes d’anxiété et de dépression chez les jeunes, et si les adolescents ont signalé une amélioration, ce n’est pas le cas de leurs parents. Les deux études ont été financées par un fabricant de safran. Une étude trop restreinte pour valoir la peine d’être explorée a examiné l’effet du safran sur les niveaux de bonheur pendant l’entraînement à la résistance, tandis qu’une autre étude financée par l’industrie s’est révélée négative jusqu’à ce que les données soient torturées par les chercheurs.

Il y a aussi la question du biais de publication. En 2019, une revue des études sur le potentiel du safran dans le traitement de la dépression et de l’anxiété a fait état de preuves de biais de publication dans cette littérature, c’est-à-dire lorsque des études qui donnent des résultats négatifs ne voient pas le jour parce qu’elles sont considérées comme sans importance ou non publiables. Dans le cas du safran, un autre biais potentiel mérite d’être pris en compte. L’acupuncture a obtenu un poids culturel pendant la révolution chinoise sous Mao Tsé-toung, et presque tous les essais cliniques concernant cette intervention font état d’un bénéfice… si l’essai est mené en Chine. Ailleurs, les résultats sont beaucoup plus variables. Le cas de l’acupuncture m’est revenu à l’esprit lorsque j’ai observé les données relatives au safran. Sur les 23 études examinées dans cet article de 2019, 21 ont été réalisées en Iran, dont 13 par le même groupe de recherche. L’Iran est l’un des plus grands producteurs de safran au monde et de nombreux essais sur cette épice ont été financés par des fabricants de safran qui, nous dit-on, n’ont pas été impliqués dans l’analyse des données. Les auteurs d’une étude australienne sur l’anxiété et la dépression chez les jeunes, elle-même financée par un fabricant de safran, ont fait remarquer que les bienfaits constatés dans leur étude étaient loin d’être aussi importants que ceux notés dans des études iraniennes comparables.

Et cette efficacité considérable signalée par les équipes iraniennes laisse perplexe. Comme le souligne la revue de 2019, les essais opposant le safran à un placébo indiquent que le safran serait hautement plus bénéfique que la pharmacothérapie standard pour traiter la dépression et l’anxiété, sur la base de nos connaissances de l’efficacité de ces médicaments… mais lorsque le safran est directement comparé à ceux-ci, il n’y a pas de différence de bénéfice. Quelque chose ne colle pas.

La bonne nouvelle est que, comparé à d’autres remèdes parallèles tels que le supplément minéral miracle ou l’irrigation du côlon, le safran semble tout à fait sûr lorsqu’il est consommé dans des quantités raisonnables. On pense que la toxicité se produit à des doses de cinq grammes ou plus, ce qui serait assez coûteux. Ce coût élevé a toutefois conduit à une falsification avec des produits similaires moins chers, comme les stigmates de calendula et de carthame ou le curcuma en poudre. Des chercheurs iraniens ont testé les tépales (terme technique désignant la partie externe d’une fleur qui ne peut être considérée ni comme un pétale ni comme un sépale) du Crocus sativus pour voir s’ils étaient aussi efficaces que le précieux stigmate. Les tépales sont plus grands et ne sont pas utilisés pour fabriquer l’épice coûteuse. S’en servir permettrait de réaliser des économies. Malheureusement, alors qu’un premier essai-pilote semblait montrer que les tépales étaient aussi efficaces que les stigmates, ils ont été rapidement abandonnés dans les études ultérieures pour des raisons qui ne sont pas claires pour moi.

À lire aussi Quel régime pour vivre plus vieux ?

Certains fabricants ont mis sur le marché des extraits standardisés de safran, ce qui est un pas dans la bonne direction pour garantir l’uniformité, mais leurs essais souffrent des mêmes problèmes que ceux décrits ci-dessus : trop peu de participants à l’étude et pas assez de suivi pour mettre correctement l’extrait à l’épreuve.

J’ai lu de nombreux articles scientifiques dont l’introduction affirmait que le safran « s’[était] avéré » plus efficace qu’un placébo contre la dépression, mais lorsque « s’est avéré » fait référence à de minuscules études-pilotes, j’ai l’impression que des chercheurs motivés recouvrent d’énormes nids-de-poule avec du papier noir en espérant que personne ne s’en aperçoive.

Il est possible que, dans l’avenir, il soit cliniquement prouvé que le safran aide à stabiliser l’humeur. Pour l’instant, compte tenu de l’état des preuves, je reste sceptique.

Message à retenir : Le safran, l’épice la plus chère au monde, est censé aider à stabiliser l’humeur d’un adolescent et à soulager l’anxiété et la dépression.

Les preuves de cette affirmation proviennent d’essais cliniques très limités qui ont duré au maximum deux mois.

La grande majorité de ces essais ont été menés en Iran, l’un des principaux producteurs de safran, et il y a des raisons de croire que les essais qui ne confirment pas l’efficacité du safran ne sont pas toujours publiés.

La version originale (en anglais) de cet article a été publiée sur le site de l’Organisation pour la science et la société de l’Université McGill.

Si vous avez aimé cet article, pourquoi ne pas vous inscrire à notre infolettre santé ? Vous y lirez en primeur, tous les mardis, les explications toujours claires, détaillées et rigoureuses de notre équipe de journalistes et de professionnels de la santé. Il suffit d’entrer votre adresse courriel ci-dessous. 👇