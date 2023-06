Le syndrome de la fatigue chronique, qu’est-ce que c’est ?

Imaginez un instant que vos activités préférées vous épuisent au point que vous mettez des jours à vous en remettre. Alors qu’auparavant vous pouviez jongler facilement avec plusieurs tâches, vous sentez maintenant votre cerveau rouler au ralenti. Parfois, le simple fait de vous tenir debout provoque des malaises.

C’est malheureusement ce que ressentent beaucoup de patients atteints du syndrome de la fatigue chronique, aussi appelé encéphalomyélite myalgique (EM). Si cette description vous rappelle les symptômes de la COVID-19 de longue durée, vous n’avez pas la berlue. « Environ la moitié des gens atteints de la COVID longue se retrouveront avec des symptômes de l’encéphalomyélite myalgique », confirme Alain Moreau, chercheur et directeur du Réseau canadien de recherche concertée interdisciplinaire sur l’encéphalomyélite myalgique. Des recherches sont en cours pour déterminer s’il s’agit d’une seule et même maladie.

À lire aussi COVID longue : un calvaire sans fin

Qu’est-ce que le syndrome de la fatigue chronique ou EM ?

L’EM perturbe en particulier le métabolisme énergétique. « C’est comme si la batterie des personnes touchées se déchargeait trop rapidement », explique le Dr Benoît Deligne, médecin interniste au Centre d’expertise des maladies complexes du CHUM. Ce syndrome affecte également plusieurs systèmes du corps tels que les systèmes nerveux, immunitaire, cardiovasculaire, musculaire et endocrinien.

Les conséquences sur le quotidien des gens qui en souffrent sont donc majeures. « Par exemple, pour réussir à travailler trois jours par semaine, certains patients doivent passer 20 heures sur 24 au lit durant les quatre jours suivants », illustre Alain Moreau. Environ 25 % des gens touchés sont même alités à la maison en permanence. L’intensité des symptômes varie beaucoup, selon que la personne est atteinte d’une forme légère ou grave de la maladie. Elle varie aussi d’un jour à l’autre.

En raison de l’aspect global de la maladie, l’Association québécoise de l’encéphalomyélite myalgique (AQEM) pense que le terme « syndrome de la fatigue chronique » en minimise l’ampleur. « Cette appellation est une source de stigmatisation pour de nombreuses personnes », ajoute Alain Moreau. L’EM a d’ailleurs longtemps été considérée comme un trouble psychiatrique, souligne pour sa part le Dr Deligne.

« Pourtant, il s’agit bien d’une maladie physique », insiste Alain Moreau. L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a même rédigé un document sur sa prise en charge en avril 2023.

Quelle est sa prévalence dans la population ?

Près de 600 000 Canadiens et Canadiennes en souffrent, selon les Instituts de recherche en santé du Canada. La maladie peut affecter des gens de tout âge. « Dans mes recherches, j’ai rencontré des jeunes sur le point de commencer l’université », mentionne le chercheur. L’EM est toutefois plus fréquente chez les gens âgés de 30 à 60 ans et chez les femmes. Certaines familles sont également plus touchées.

Quelles en sont les causes ?

« Personne ne connaît la cause exacte de l’encéphalomyélite myalgique », dit le Dr Deligne. Dans 80 % des cas, c’est une infection virale qui semble l’avoir déclenchée, note l’AQEM. « On pense au virus de la grippe, de la mononucléose, de la COVID-19 ou du Nil occidental », explique Alain Moreau. L’EM peut cependant apparaître plusieurs mois, voire plusieurs années après l’infection.

Dans certains cas, il pourrait aussi s’agir d’une forme chronique de la maladie de Lyme. L’exposition à des métaux lourds ou à des toxines de moisissures pourrait également être en cause. Il n’est pas toujours possible de définir un élément déclencheur, selon l’INESSS.

Quels symptômes devraient nous inciter à consulter ?

Le symptôme le plus caractéristique de l’EM est le fait de se sentir totalement épuisé après avoir réalisé une activité qui n’était pas problématique auparavant. Par exemple, on propose à une personne de bouger pour se remettre en forme et cette activité physique, même légère, n’a aucun effet bénéfique. Elle augmente même ses divers symptômes. De plus, ce malaise est complètement disproportionné par rapport à l’effort effectué, remarque le Dr Deligne. « Les patients parlent d’un crash », ajoute Alain Moreau.

Les personnes touchées connaissent aussi des troubles du sommeil. « Certains patients se lèvent fatigués même après avoir dormi de 10 à 12 heures, alors que d’autres se lèvent reposés, mais sont épuisés quelques heures plus tard, après seulement deux ou trois tâches », explique le Dr Deligne.

Demeurer en position assise ou debout peut également être difficile à supporter. « Certaines personnes ont des chutes de pression et perdent connaissance », dit Alain Moreau. Elles peuvent aussi éprouver des étourdissements, une sensation de vertige, des palpitations ou une accélération du rythme cardiaque.

Enfin, des patients expérimentent des problèmes de mémoire, perdent le fil de leurs pensées ou ont une impression de brouillard mental. « J’ai rencontré des patients qui occupaient auparavant des emplois avec de hautes responsabilités et qui ne parvenaient plus à se concentrer ou à planifier des tâches », raconte le Dr Deligne.

Comment ce syndrome est-il diagnostiqué ?

Se sentir épuisé pendant une semaine ou deux ne suffit pas pour conclure qu’on souffre d’EM. Pour que ce diagnostic soit posé, la personne doit éprouver une fatigue intense qui nuit à son fonctionnement quotidien, ressentir un malaise après l’effort, vivre des difficultés cognitives et avoir un sommeil non réparateur. Ces symptômes doivent durer depuis plus de six mois et ne pas pouvoir être expliqués par une autre maladie.

Pour le moment, il n’existe aucun test diagnostique pour l’encéphalomyélite myalgique, souligne l’INESSS. Le médecin doit donc d’abord exclure les autres maladies possibles. Ce processus peut s’avérer long puisque plusieurs troubles peuvent provoquer des symptômes similaires. Il est toutefois suggéré de ne pas attendre d’obtenir un diagnostic avant de prendre des mesures pour soulager les symptômes.

L’équipe d’Alain Moreau travaille sur une méthode pour détecter des marqueurs biologiques de la maladie grâce à une simple prise de sang, ce qui en faciliterait le diagnostic.

Peut-on traiter l’encéphalomyélite myalgique ?

Selon le Dr Deligne, il n’existe pas de recette magique pour traiter l’EM. On agit surtout sur les symptômes, et il faut avoir recours à une approche globale incluant diverses spécialités de la santé. Le traitement doit aussi être flexible et personnalisé, précise l’INESSS.

La première chose à faire est d’apprendre au patient à recharger sa batterie, dit le Dr Deligne. Par exemple, en alternant les périodes d’activité et de repos ou en se réservant du temps pour pratiquer des activités qui donnent de l’énergie, comme un passe-temps agréable qui procure du plaisir ou de la satisfaction. En gérant bien son énergie, le patient pourra limiter la fatigue et les malaises après l’effort.

L’équipe médicale traite ensuite les différents symptômes qui nuisent au quotidien de la personne atteinte. On peut ainsi prescrire certains médicaments pour favoriser le sommeil ou stabiliser l’humeur. Les personnes qui expérimentent des palpitations ou une accélération du rythme cardiaque peuvent aussi être suivies en cardiologie.

Enfin, des stratégies de réadaptation peuvent être envisagées auprès d’un physiothérapeute, d’un ergothérapeute ou d’un psychologue. Le thérapeute aide alors la personne à mieux comprendre et gérer les défis auxquels elle doit faire face, et il élabore avec elle des stratégies afin d’améliorer son fonctionnement au quotidien (comme éviter de faire l’épicerie ET le ménage la même journée).

« Certaines techniques cognitivo-comportementales peuvent fonctionner pour réapprendre au patient à faire abstraction des mauvaises sensations causées par l’effort et augmenter progressivement son niveau d’activité », explique le Dr Deligne.

À lire aussi Comment vaincre la fatigue ?

Peut-on en guérir ?

« J’ai vu certains patients en guérir, mentionne le Dr Deligne. Ils ont eu une période difficile, mais en modifiant plusieurs choses dans leur vie, ils ont pu s’en sortir. Dix ou quinze ans plus tard, ils ont une vie que je qualifierais de normale. » Cependant, ces patients ont parfois dû revoir leurs standards et accepter de ne pas être aussi performants qu’auparavant.

L’INESSS confirme que des périodes de rémission plus ou moins longues peuvent être observées. Les rémissions complètes sont toutefois rares.

Si vous avez aimé cet article, pourquoi ne pas vous inscrire à notre infolettre santé ? Vous y lirez en primeur, tous les mardis, les explications toujours claires, détaillées et rigoureuses de notre équipe de journalistes et de professionnels de la santé. Il suffit d’entrer votre adresse courriel ci-dessous. 👇