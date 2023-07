L’encéphalopathie traumatique chronique du grand Henri Richard

L’auteur est urgentologue. Professeur titulaire à l’Université de Montréal, il enseigne, participe à des recherches en médecine d’urgence et intervient fréquemment sur les enjeux de santé.

Je mangeais un soir chez Vito avec mes parents, je devais avoir neuf ans. Quand je l’ai aperçu non loin en train de souper avec ses amis, mon cœur a bondi. Était-ce bien lui ?

Je me suis rendu à sa table, avec mon napperon et un crayon que m’avait déniché ma mère. J’étais figé. Il m’a souri gentiment, a signé mon napperon et m’a serré la main en me glissant quelques mots aimables depuis longtemps oubliés. Je suis revenu à ma chaise, dans tous mes états.

J’ai perdu quelques années plus tard cet autographe d’Henri Richard, capitaine du Canadien de Montréal. J’étais allé le voir jouer deux ou trois fois au vieux Forum avec mon père. Quels souvenirs !

L’encéphalopathie traumatique chronique

La triste nouvelle est tombée récemment : Henri Richard souffrait à son décès d’encéphalopathie traumatique chronique (ETC), une maladie neurodégénérative progressive du cerveau survenant surtout chez les personnes exposées à des traumatismes multiples à la tête.

Vous connaissez peut-être l’ETC, qui a fait les manchettes surtout dans l’univers du football, un grand nombre de joueurs en ayant souffert. Ses principaux facteurs de risque sont les chocs répétés subis par les athlètes pratiquant des sports de contact tels que la boxe, le football et… le hockey.

Les tissus nerveux des personnes victimes d’ETC ne sont pas normaux, une accumulation anormale d’une protéine appelée « tau » formant des enchevêtrements de neurones qui compromettent le bon fonctionnement de ce délicat organe.

Chez ces personnes, de minuscules hémorragies conduiraient à des réactions inflammatoires, ce qui entraînerait le dépôt de cette protéine tau (que l’on retrouve aussi dans les cas d’alzheimer) dans des régions précises du cerveau.

Conséquences de ces changements pathologiques, les symptômes de l’ETC sont, entre autres, les troubles de mémoire, les dysfonctionnements cognitifs (de la pensée), une labilité émotionnelle (changements brusques et imprévisibles), l’irritabilité et la dépression, ainsi que des problèmes de comportement.

L’ETC est d’apparition progressive, ses manifestations pouvant à terme entraîner une invalidité mentale et physique grave. On sait qu’Henri Richard était atteint de démence vers la fin de sa vie, comme d’autres sportifs de haut niveau d’un âge avancé.

Des causes variées

Les chercheurs estiment que les troubles menant à l’ETC résultent d’une combinaison d’éléments génétiques et environnementaux, bien que les mécanismes exacts n’en soient pas encore bien compris.

Le gène à risque le plus étudié est l’allèle apolipoprotéine e4. Également connu pour favoriser certains cas de maladie d’Alzheimer, il pourrait contribuer à l’ETC en altérant la réparation des tissus neurologiques lésés.

Divers facteurs psychosociaux semblent également impliqués, comme l’âge du début de la pratique des sports de contact et l’exposition à des substances de performance.

Outre les sports de combat, les études montrent que l’ETC affecte des personnes qui ont subi des traumas crâniens dans divers contextes, comme les vétérans de guerre ou les victimes de violence domestique.

Mais on a aussi diagnostiqué le problème chez des adultes sans histoire claire de traumatismes répétés à la tête, ce qui contribue à flouter les contours du syndrome, sur lequel les scientifiques continuent à apprendre.

Un mal répandu

L’ETC est plus fréquente qu’on ne le pense. Une analyse portant sur les cerveaux des joueurs de la NFL a par exemple montré que 99 % d’entre eux en présentaient les signes caractéristiques — la presque totalité.

Dans l’univers du hockey professionnel, les données sur l’ETC sont plus limitées, la ligue tardant d’ailleurs à reconnaître l’existence d’un risque accru pour « ses » joueurs, comme ce fut longtemps le cas dans la NFL. Une étude de 2022 a pourtant révélé que 54 % des cerveaux de joueurs autopsiés en présentaient les signes.

On estime aussi qu’environ 20 % des boxeurs se retrouvent avec des symptômes d’ETC. Évidemment, dans un sport où l’un des buts est tout de même de mettre K.-O. l’adversaire, ce n’est pas surprenant.

C’est d’ailleurs le premier sport de contact où le diagnostic a été évoqué dans les années 1920, sous le nom assez explicite de « punch drunk syndrome ». Le terme s’est transformé en « démence pugilistique » ou « démence du boxeur » dans les années 1930, pour devenir ensuite l’encéphalopathie traumatique chronique (ETC).

Un diagnostic difficile

La famille d’Henri Richard ayant accepté de donner son cerveau à la science après sa mort (le 6 mars 2020), le diagnostic définitif, qui requiert une observation des tissus cérébraux, a pu être posé avec certitude.

Outre l’étude d’autopsies, les chercheurs élaborent aussi des critères cliniques pour diagnostiquer l’ETC au cours de la vie, basés sur l’évaluation de ses symptômes, les antécédents de traumatismes crâniens et divers facteurs de risque pris en compte.

Le développement de biomarqueurs (substances dosées dans le sang) facilitant l’identification précoce représente une autre piste de recherche intéressante.

Prévenir sans pouvoir guérir

Jusqu’à maintenant, il n’existe malheureusement aucun traitement curatif pour l’ETC. La capacité d’améliorer les symptômes, la qualité de vie des patients et les répercussions sur l’entourage reste ainsi limitée.

La prévention demeure donc la clé des actions entreprises. Les initiatives sont d’ailleurs nombreuses dans les sports de contact afin de réduire les risques de traumatismes crâniens. Notamment par la modification de certaines règles, par l’utilisation de matériel de protection performant et par les fameux protocoles de gestion des commotions cérébrales.

Reconnaître l’existence du problème est une étape tout aussi importante, et la LNH tarde à le faire. Le commissaire Gary Bettman a de nouveau refusé d’acquiescer à un lien présumé entre l’ETC et la carrière d’un de ses hockeyeurs les plus respectés. Voilà qui représenterait une vraie bonne raison de le huer, tiens.

Quant à vous, monsieur Richard, peu importe si je retrouve ou non un jour mon napperon avec votre autographe au fond d’une boîte, je n’oublierai pas le numéro 16 de mon enfance, porté par le seul joueur à avoir remporté 11 fois le fameux trophée, celui qui sent la coupe en vrai.

J’ai aussi une pensée pour vous qui avez malheureusement payé tous ces exploits de votre santé. En espérant que votre ligue saura, pour mieux vous honorer, reconnaître enfin sa responsabilité dans ce mal qui a gâché votre vieillesse.

