Les 50 travaux du ministre Christian Dubé (1/2)

Poursuite du déploiement des maisons des aînés et alternatives.

Pertinence: moyenne

Coûts: élevés

On a beaucoup mis l’accent sur ces nouveaux environnements de soins, qui constituent sans doute une meilleure réponse pour les personnes âgées, de plus en plus nombreuses : un environnement agréable et plus à l’échelle de ce que devrait être un milieu de vie. Les problèmes, c’est que les coûts de constructions sont élevés, qu’il faudra tout de même trouver la main-d’œuvre et que par ailleurs, face à de plus petites équipes de soins, alors qu’on veut limiter la mobilité pour en atténuer les risques, les coûts d’opération risquent d’être aussi plus élevés. Enfin, cela ne solutionne pas le besoin le plus important, qui est de disposer du personnel requis dans les établissements existants.