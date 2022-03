Les 50 travaux du ministre Christian Dubé (2/2)

Rôle accru du privé et du communautaire en santé et services sociaux, dans le respect de l’universalité, de l’accessibilité et de la gratuité du système public.

Pertinence: faible

Coûts: à préciser

Voilà un objectif émis bien succinctement malgré l’ampleur des changements qu’il suppose. Je note également que l’on mentionne « le privé » et « le communautaire» ensemble, alors qu’il y a peu de points communs entre une clinique spécialisée en chirurgie et un groupe communautaire de soutien en santé mentale. Le risque à court terme de favoriser « le privé », c’est de drainer du personnel et des médecins du « public », même si l’on comprend qu’il peut y avoir des besoins non comblés par le « public », par exemple en rattrapage des chirurgies. À moyen terme, cela peut contribuer à développer une offre de services de plus en plus importante dans de telles cliniques. À long terme, on pourrait changer les fondements mêmes de notre système de santé, dont une part de plus en plus grande pourrait être motivée par la recherche de profit, ce qui risque de faire augmenter les coûts. Heureusement, l’objectif comporte sa propre balise, à savoir le respect des principes d’universalité, d’accessibilité et de gratuité. Autrement dit, on reste dans le giron public (RAMQ), même s’il manque le 4e principe, celui de la gestion publique… Si l’on parle de prestation privée de services assurés par la RAMQ ici, il faut travailler à ce que ça reste dans ces limites, sauf que le glissement vers une prestation privée de plus en plus structurée est patent depuis le début des années 2000 et qu’un système à deux vitesses pourrait toujours apparaître en tournant le coin si l’assurance privée devait un jour suivre. À surveiller de près.