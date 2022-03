Les cellules souches tiendront-elles leurs promesses ?

Les greffes de moelle osseuse permettent de traiter des cancers avec des cellules souches sanguines depuis une cinquantaine d’années, mais la technique a beaucoup progressé récemment. À quelles avancées vous attendez-vous ?

Denis-Claude Roy : Les cellules souches prélevées dans le cadre d’une greffe ne sont pas un bloc uniforme, c’est un continuum dans lequel on retrouve toutes sortes de cellules à différents niveaux de maturité. Au cours des dernières années, on a grandement raffiné notre méthode pour sélectionner, puis faire se multiplier, les cellules d’intérêt. Plus on emploie des cellules qui ont précisément le rôle requis pour traiter le patient devant nous, plus on augmente l’efficacité de la thérapie et diminue les risques d’effets secondaires liés à la greffe.

Par exemple, en se servant d’une molécule nommée UM171, on est capable de faire pousser en laboratoire des cellules souches provenant du sang de cordon ombilical. Ces cellules sont précieuses, car elles peuvent être utilisées lorsqu’aucune moelle osseuse compatible avec un patient n’est disponible pour traiter son cancer. Elles sont toutefois peu nombreuses, et il faut en récolter beaucoup pour soigner un patient adulte. En utilisant ces nouvelles molécules pour augmenter le nombre de cellules en laboratoire, on peut garantir qu’on en aura assez pour réussir à traiter des malades.

Mais là où les choses se sont vraiment mises à changer, c’est avec la combinaison de cellules souches, de thérapie cellulaire et de thérapie génique. On ajoute à la greffe de cellules souches des cellules immunitaires provenant du patient, qu’on modifie génétiquement pour les aider à reconnaître le cancer et à l’éliminer. Cette capacité d’utiliser la thérapie génique pour modifier des cellules immunitaires permet déjà de mieux traiter certaines leucémies, et on commence même à s’en servir pour d’autres types de cancers. C’est une révolution en marche !