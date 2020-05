Les enfants sont-ils à risque ou pas ?

L’auteure, stagiaire postdoctorale à l’École de santé publique de l’Université de Montréal, répond chaque semaine à vos questions de santé. Les connaissances scientifiques concernant la COVID-19 évoluant à vitesse grand V, ses propos reflètent sa compréhension (pas parfaite !) des enjeux à une date précise.

Que nous dit la science exactement sur les risques épidémiologiques de la COVID chez les enfants ? La Suisse permet les contacts entre enfants et grands-parents, sont-ils tombés sur la tête ?

Avant de répondre, je tiens à souligner que je comprends tout à fait le stress que cette situation inédite engendre chez les parents. Je suis en parfait accord avec les propos de notre directeur de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, lorsqu’il mentionne que les enfants dont les parents souffrent de maladies chroniques ne devraient pas retourner à l’école.

La santé publique cherche l’équilibre entre les avantages et les inconvénients reliés à une mesure précise, une intervention. Depuis quelques jours, certains articles relatent des cas d’enfants tombés gravement malades ou même décédés des suites d’une maladie inflammatoire potentiellement associée à la COVID-19 : la maladie de Kawasaki, qui est caractérisée par une fièvre, des éruptions cutanées et, dans des cas sévères, une inflammation des artères cardiaques. Cette maladie est habituellement traitable et, dans la majorité des cas, ne laisse pas de séquelles. Des médecins en Italie, en Espagne et en Angleterre ont remarqué une augmentation du nombre de jeunes patients présentant des symptômes similaires à ceux de la maladie de Kawasaki. Cependant, certains de ces enfants ont obtenu un test négatif à la COVID-19. Le lien de causalité entre ces deux évènements n’est donc pas prouvé scientifiquement.

Pour répondre à la question d’aujourd’hui, je me suis tournée vers l’outil préféré des épidémiologistes : les données ! Il y a quelques semaines, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont publié la première grande étude sur la COVID-19 et les enfants. Voici un résumé des résultats.

Les CDC ont analysé les diagnostics de la COVID-19 entre le 12 février et le 2 avril 2020 aux États-Unis. Cette base de données, qui regroupe 149 082 cas confirmés de COVID-19, donne l’âge du patient ou de la patiente. De ce nombre, 1,7 % sont des enfants âgés de 18 ans et moins. Les scientifiques ont ensuite analysé pour ce groupe de patients le type de symptômes présentés. Chez les enfants atteints de la COVID-19 et dont on a documenté les symptômes ressentis, 73 % des patients de moins de 18 ans souffrent de toux, de fièvre et/ou de souffle court, comparé à 93 % des patients adultes ; 5,7 % des patients de moins de 18 ans ont été hospitalisés. Ce taux d’hospitalisation est significativement plus bas que chez les adultes de 18 à 64 ans, où il tourne autour de 10 %. Parmi les 2 572 patients de moins de 18 ans de cette étude, on déplore trois décès.

Les auteurs en concluent que, même si la COVID-19 n’a pas de conséquences sévères pour la plupart des enfants, elle peut à l’occasion entraîner leur hospitalisation. Il est alors primordial de respecter la distanciation physique (même avec ses grands-parents !) et les bons comportements préventifs quotidiens et ce, même dans ce groupe d’âge statistiquement moins à risque. Cela reste le meilleur moyen de ralentir la progression du virus et d’assurer une accessibilité à des soins de qualité pour ceux et celles qui en auraient besoin.

À lire aussi Tester plus pour déconfiner sécuritairement

Vous avez aimé cet article ? Pendant cette crise, L’actualité propose gratuitement tous ses contenus pour informer le plus grand nombre. Plus que jamais, il est important de nous soutenir en vous abonnant (cliquez ici). Merci !

Vous avez des questions sur la COVID-19 ? Consultez ce site Web du gouvernement du Québec consacré au coronavirus. Vous avez des symptômes associés à la maladie ? Appelez au 1 877 644-4545 ou consultez un professionnel de la santé.