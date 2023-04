Les hommes ne se pressent pas de devenir pères

Au cinéma comme dans la vie, les enfants ont souvent un papa plus vieux que leur maman. Ça ne date pas d’hier : c’est ainsi depuis 250 000 ans, révèle une étude publiée dans Science. Des chercheurs de l’Université de l’Indiana estiment que, depuis qu’Homo sapiens existe, les hommes ont leur premier enfant à 30,7 ans en moyenne, et les femmes à 23,2 ans.

L’intervalle entre les générations a toujours été plus court chez les femmes tout au long de l’histoire humaine, d’après ces scientifiques. « Cela s’explique avant tout par la biologie de l’espèce », croit le biologiste et chercheur principal Matthew Hahn. Les hommes ayant plus de temps devant eux pour enfanter, cela fait augmenter la moyenne d’âge des nouveaux papas.

L’organisation patriarcale des sociétés a aussi joué un rôle, souligne Emmanuel Milot, professeur de génétique évolutive à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). « Même quand les deux parents sont jeunes, l’homme a souvent dû attendre d’avoir accumulé du capital — sous forme de savoir-faire ou de ressources — avant de fonder une famille. » Ce n’est que très récemment que cela s’est mis à changer dans certaines sociétés.

L’âge moyen des nouvelles mères semble être resté assez constant au fil du temps, selon Matthew Hahn. Celui des pères, en revanche, a fluctué. « Il a notamment baissé quand les humains sont sortis d’Afrique, il y a 2 700 générations [soit environ 72 500 ans]. Ces nouveaux territoires ont donné accès à des ressources qui n’avaient pas déjà été accaparées par d’autres », explique-t-il.

C’est la génétique qui a permis à son équipe de faire ces découvertes. Plus un futur parent est âgé lors de la conception, plus il risque de transmettre un grand nombre de mutations (inoffensives pour la plupart) à sa progéniture. Grâce à l’ADN de 1 300 Islandais de trois générations successives, les chercheurs ont construit un modèle mathématique capable d’estimer l’âge des parents au moment de la fécondation en fonction de la présence de certaines mutations chez leurs rejetons.

Pour remonter plus loin dans le temps, l’équipe s’est tournée vers la biobanque internationale 1 000 génomes, catalogue d’ADN de gens de partout dans le monde. Puisque l’on connaît déjà l’histoire des grandes migrations humaines, on a pu dater l’apparition de mutations fréquentes dans certaines populations, mais pas dans d’autres. Il ne restait plus qu’à appliquer le modèle mathématique à cette biobanque pour estimer l’intervalle entre les générations.

D’autres facteurs que l’âge des parents peuvent influencer le rythme d’apparition des mutations, fait remarquer le professeur de l’UQTR Emmanuel Milot, qui a quelques réserves sur la méthodologie. Mais les estimations lui semblent plausibles.

Cette tendance mondiale cache cependant bien des phénomènes démographiques locaux. Au début de la colonisation du Québec, par exemple, les femmes avaient souvent 15 ans au premier mariage, contre 24 ans pour les hommes. « Ce n’est pas étonnant : la population comptait alors six fois plus d’hommes que de femmes ! » raconte Alain Gagnon, spécialiste de la démographie historique à l’Université de Montréal.

Aujourd’hui, les Québécoises deviennent mamans à 29,5 ans en moyenne, selon le bilan démographique produit par l’Institut de la statistique du Québec en 2021. Les nouveaux pères, quant à eux, auraient en moyenne 33,5 ans, selon une estimation d’Alain Gagnon, puisque les chiffres permettant d’établir cette statistique ne sont pas compilés officiellement. Eh oui ! quatre ans d’écart, encore de nos jours…

Cet article a été publié dans le numéro de mai 2023 de L’actualité, sous le titre « Des pères tardifs ».