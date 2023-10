Les huiles essentielles améliorent votre mémoire (ou peut-être pas) !

L’auteur est communicateur scientifique pour l’Organisation pour la science et la société de l’Université McGill. Il est titulaire d’un baccalauréat en biochimie et d’une maîtrise en biologie moléculaire. En plus d’écrire de nombreux articles, il coanime le balado The Body of Evidence.

Avec l’âge, la mémoire décline. Et si je vous disais qu’il existe désormais une méthode « simple » et « facile » pour l’améliorer, fruit de recherches menées par de véritables scientifiques dans une université qui a produit cinq lauréats d’un prix Nobel ? L’un des chercheurs est même l’ancien doyen associé aux études de premier cycle. Avec de telles références, vous pourriez me croire.

Les résultats de cette étude ont été rendus publics en juillet 2023, et le service de presse de l’université a publié un compte rendu retentissant, dans lequel on affirme que la mémoire des participants a « grimpé en flèche » à la suite de l’intervention. S’agit-il d’une pilule miracle ou d’un jeu de mémoire pour téléphone intelligent ? Non. Il s’agit d’huiles essentielles diffusées pendant deux heures chaque soir.

En lisant le communiqué de presse, je me suis souvenu du bonimenteur de fête foraine, dont le travail consiste à vendre des billets en déformant la vérité. Une personne amputée des deux bras est présentée comme l’homme-phoque ; la carcasse séchée d’une raie est censée être un basilic, ce reptile mythique dont le regard vous tuerait sur-le-champ. Tout ce tapage pour une réalité si molle.

Le lien entre l’odorat et les troubles neurologiques est bien réel et fascinant. Mais cette dernière étude sur les huiles essentielles ? Elle ne vaut pas le tape-à-l’œil du bonimenteur de fête foraine.

À lire aussi Non, votre téléphone intelligent ne nuit probablement pas à votre mémoire

Le nez comme signe avant-coureur

Les odeurs peuvent être de puissants déclencheurs de souvenirs lointains, ce que l’on appelle parfois le phénomène de la madeleine de Proust. L’écrivain français Marcel Proust a décrit dans son roman Du côté de chez Swann comment la dégustation d’un morceau de madeleine trempé dans du thé au tilleul a inondé l’esprit de son narrateur de souvenirs d’enfance. (Il est intéressant de noter que les détails ont été modifiés lors de la rédaction du livre, passant du pain grillé au miel à la désormais légendaire et très française madeleine trempée dans du thé.)

Il existe également un lien étrange et persistant entre l’olfaction et les problèmes cérébraux, lequel passe souvent inaperçu. La perte de l’odorat peut être un signe avant-coureur de diverses affections neurologiques telles que la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson. Ce changement peut être perçu comme touchant non pas l’odorat, mais le goût : en effet, le goût distinct de ce que nous mangeons et buvons est souvent dicté par des molécules volatiles qui flottent, lorsque nous avalons, du fond de notre gorge jusqu’à notre nez. Le goût proprement dit se limite au sucré, à l’acide, à l’amer, au salé et à l’umami, ainsi qu’à la détection de textures telles que la consistance farineuse et de caractéristiques telles que la saveur métallique du sang.

Toutes les personnes qui perdent partiellement leur odorat ne sont toutefois pas condamnées à une future affection neurologique comme la démence. Plus de la moitié des personnes âgées de 65 à 80 ans voient leur odorat s’altérer, et cette proportion atteint les trois quarts pour les gens de plus de 80 ans. Il s’agit malheureusement d’une conséquence courante du vieillissement. Il y a aussi d’autres coupables que le vieillissement et les affections neurologiques, notamment les infections respiratoires comme la COVID-19.

Mais cette perte de l’odorat en tant que signe avant-coureur de troubles cérébraux ne doit pas être ignorée. Dans le cas de la maladie d’Alzheimer, la déficience olfactive est progressive et survient souvent à un stade précoce. Elle peut être observée chez plus de 90 % des patients. Le parkinson est aussi fréquemment la cause d’un dysfonctionnement de l’odorat, lequel demeure relativement stable, quel que soit le stade de la maladie. Il se manifeste également chez plus de 90 % des patients et apparaît souvent des années avant que la maladie commence à affecter les mouvements. Ce symptôme particulier a aussi été associé à d’autres troubles, tels que le syndrome de Down et la maladie à corps de Lewy.

Dans de nombreuses études, la perte de l’odorat a été liée à un taux de mortalité plus élevé, bien que l’on ne sache pas exactement comment l’expliquer. Avec l’âge, nous avons tendance à perdre le plein usage de notre nez et nous nous rapprochons de la mort, de sorte qu’une association entre les deux va de soi. Mais dans l’une de ces études, un odorat appauvri était précisément lié à un plus grand nombre de décès dus à des maladies neurodégénératives et cardiovasculaires. Comme toujours, d’autres recherches sont nécessaires.

Compte tenu de ce lien entre la perte ou l’altération de l’odorat, d’une part, et la maladie et la mort, d’autre part, nous nous demandons s’il existe un moyen de préserver notre odorat en vieillissant. C’est là qu’intervient cette récente étude sur l’aromathérapie. Il est prouvé que l’enrichissement olfactif, c’est-à-dire le fait de s’entourer d’odeurs différentes, améliore l’activité cérébrale tant chez les animaux de laboratoire que chez l’homme.

À lire aussi La longévité dans les zones bleues : entre mythe et réalité scientifique

L’idée selon laquelle l’inhalation de différentes huiles essentielles au moment de s’endormir pourrait agir comme une sorte de tonique pour le cerveau afin d’éviter les pertes de mémoire a donc été avancée.

Mais qu’est-ce que cette étude a réellement montré ?

Des résultats qui ne sentent pas bon

Les chercheurs de l’Université de Californie à Irvine qui ont mené cette étude ont donné un diffuseur d’arômes à des personnes âgées ne souffrant pas de troubles cognitifs. Chaque soir, ces adultes ont placé dans le diffuseur une fiole particulière contenant l’une des sept huiles essentielles non diluées, une pour chaque soir de la semaine : rose, orange, eucalyptus, citron, menthe poivrée, romarin et lavande. Lorsqu’ils s’endormaient, le diffuseur libérait un arôme dans l’air pendant deux heures puis s’éteignait. L’idée était d’enrichir leur vie avec ces sept odeurs afin de maintenir leur cerveau actif, et le fait d’utiliser une odeur différente chaque nuit était censé donner une impression de nouveauté dans le cerveau, pour le garder occupé. Les participants qui se sont retrouvés dans le groupe témoin ont quant à eux reçu des flacons contenant essentiellement de l’eau et à peine des huiles essentielles. L’étude a duré six mois.

Le communiqué de presse affirme que les participants qui ont pu sentir les huiles essentielles non diluées « ont bénéficié d’une augmentation de 226 % de leurs capacités cognitives par rapport au groupe témoin ».

En réalité, les participants ont passé quatre tests avant l’expérience et à la fin de celle-ci. On leur a donné des suites de chiffres qu’ils devaient répéter dans le même ordre (4-2-9-1, par exemple). Ils ont reçu également des suites de chiffres qu’ils devaient répéter à l’envers (3-8-4-2 devenant 2-4-8-3, par exemple). On leur a donné aussi des suites de lettres et de chiffres mélangés et ils ont dû les répéter, en plaçant toutefois les lettres par ordre alphabétique et les chiffres par ordre croissant (21-B-11-X devenant B-X-11-21, par exemple). Que ce soit bien clair : il n’y a eu aucune différence dans ces tests entre le groupe des huiles essentielles et le groupe témoin.



Pour ce qui est du quatrième test, un chercheur a lu une liste de 15 mots à chaque participant, qui devait les répéter dans n’importe quel ordre. La même liste a été lue une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième fois, et chaque fois, le participant devait se souvenir du plus grand nombre de mots possible. Au cinquième essai — et seulement au cinquième essai —, les personnes du groupe des huiles essentielles ont mieux réussi que celles du groupe témoin.

Vous vous demandez peut-être de combien de personnes était constitué chaque groupe ? Alors qu’une inscription publique de l’étude avant son début montre que l’objectif était de recruter 200 participants, 43 personnes y ont pris part dans un premier temps. Ensuite, la pandémie de COVID-19 a interrompu les travaux et forcé les scientifiques à suivre les sujets virtuellement. La conformité a été variable. Au final, lorsqu’il s’est agi de calculer quel groupe avait obtenu les meilleurs résultats à ces tests cognitifs, les données de 23 participants seulement ont été utilisées : 12 dans le groupe des huiles essentielles et 11 dans le groupe témoin.

Le fait de qualifier ce résultat médiocre — 3 personnes sur 11 dans le groupe témoin ont progressé, contre 6 personnes sur 12 exposées aux huiles essentielles, lors du cinquième essai d’un seul des quatre tests cognitifs — de « mémoire qui a grimpé en flèche » et de dire qu’il transforme le lien entre l’odorat et la mémoire en « une technique facile et non invasive pour renforcer la mémoire et potentiellement prévenir la démence », comme le fait le communiqué de presse, est à la limite de de la malhonnêteté. Cette découverte est tout à fait conforme à ce que l’on s’attend à trouver par hasard. Testez de petits groupes de personnes sur un nombre suffisant de variables et vous observerez forcément un lien par un simple coup de dés.

Il y a eu d’autres tentatives de démontrer que l’aromathérapie peut aider la mémoire, mais là encore, aucune n’était de qualité. Un article de synthèse de 2014 sur l’utilisation de la sauge rapporte des lacunes importantes en ce qui concerne la taille de l’échantillon, le protocole et la transparence de ces études. Une revue de 2020 des travaux sur le romarin qualifie à tort les études réalisées avec des animaux — soit la totalité de la preuve examinée — d’« études cliniques », un terme réservé aux expériences avec des humains. Pour ce qui est de la lavande, deux études citées par une revue de 2022 n’ont pas été proprement menées à l’aveugle, ne comptaient pas beaucoup de participants et ont abouti à des conclusions opposées.



Comme l’a fait remarquer Rachel Herz, titulaire d’un doctorat en psychologie et experte en psychologie de l’odorat, dans son article de synthèse sur l’effet sur notre santé des souvenirs évoqués par les odeurs, la possibilité d’utiliser les odeurs de façon thérapeutique « ne prouve pas les vertus de l’aromathérapie », qui a surtout échoué « en raison d’un manque de rigueur scientifique et d’une certaine confusion quant aux mécanismes en jeu ». Certes, l’odeur de vanille ou de lavande qui flotte dans votre maison peut être agréable et améliorer temporairement votre humeur, mais il est peu probable qu’elle vous préserve de la démence.

Le problème du battage médiatique, cependant, est qu’il accélère la séparation des consommateurs de leur argent durement gagné. L’étude de l’Université de Californie à Irvine a un aspect commercial. Elle a été financée par Procter & Gamble, la multinationale américaine qui compte parmi ses marques Febreze, Olay, Ivory, Old Spice et Herbal Essences. Deux des auteurs de l’étude déclarent avoir touché des indemnités de déplacement et une rémunération de la multinationale pour les exposés qu’ils y ont faits, et quatre employés de Procter & Gamble sont remerciés nommément dans l’article « pour leur soutien et leurs discussions utiles ».

Le communiqué de presse raconte le reste de l’histoire : « Un produit basé sur leur étude et conçu pour être utilisé à la maison devrait être mis sur le marché cet automne. » Dans leur article, les scientifiques notent une limite : le diffuseur ne peut répandre qu’une seule odeur par nuit. Je suppose que Procter & Gamble a trouvé une solution.

Voilà, c’est fait. J’entends déjà la voix claire du bonimenteur de fête foraine qui attirera notre attention cet automne : « Maintenez vos fonctions cérébrales en bonne santé pendant la vieillesse grâce à cette astuce toute simple ! Une machine ultramoderne, approuvée par de vrais scientifiques, chatouille votre cerveau avec sept odeurs pendant la nuit ! Le romarin ! La menthe poivrée ! La lavande ! Stimulez votre mémoire ! Rétablissez vos sens ! Soutenez votre cerveau ! Approchez, approchez ! »

Message à retenir : La perte ou l’altération de l’odorat peut être le signe précoce d’une maladie neurologique comme l’alzheimer ou le parkinson, mais elle est également fréquente chez les personnes âgées et peut être déclenchée par d’autres facteurs, comme une infection respiratoire.

Une étude de l’Université de Californie à Irvine prétend montrer que l’inhalation d’huiles essentielles le soir améliore considérablement la mémoire, mais cette étude était minuscule et l’amélioration n’a été constatée qu’au cinquième essai d’un seul des quatre tests cognitifs.

L’étude a été financée par la multinationale Procter & Gamble, qui commercialisera cet automne un diffuseur d’huiles essentielles basé sur ces résultats médiocres.

La version originale (en anglais) de cet article a été publiée sur le site de l’Organisation pour la science et la société de l’Université McGill.

Si vous avez aimé cet article, pourquoi ne pas vous inscrire à notre infolettre santé ? Vous y lirez en primeur, tous les mardis, les explications toujours claires, détaillées et rigoureuses de notre équipe de journalistes et de professionnels de la santé. Il suffit d’entrer votre adresse courriel ci-dessous. 👇