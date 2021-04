Les masques à l’école : une vraie bonne idée

Éric Duhaime a le sens de la formule-choc. Invité à Tout le monde en parle, le nouveau chef du Parti conservateur du Québec a critiqué le port du masque en classe pour les enfants des établissements primaires, en zone rouge. Or, ses arguments ne tiennent pas la route. « Les pédiatres ne sont pas du bord d’Éric Duhaime », m’a confirmé le Dr Marc Lebel, pédiatre-infectiologue au CHU Sainte-Justine, et président de l’Association des pédiatres du Québec, exaspéré que le politicien ait encore affirmé cela récemment. « Nous restons persuadés que dans les circonstances actuelles, imposer le masque en classe est une mesure souhaitable et importante, puisqu’elle permet aux enfants de fréquenter l’école ».

Quel est le rôle des écoles dans la pandémie ?

Plus la recherche avance, plus cela se clarifie. Dans sa revue de 102 études publiées jusqu’au 15 mars 2021, un groupe de recherche en santé publique de l’Université McMaster, en Ontario, estime que les écoles ont joué un rôle mineur dans la crise. Les chercheurs se gardent bien de chiffrer la contamination directement attribuable à la présence des élèves dans ces établissements, car son ampleur rapportée dépend énormément de la manière dont elle a été mesurée et du moment et du lieu où elle a été observée. Mais les études les plus récentes et solides qu’ils ont compilées penchent toutes vers une faible contribution des écoles à la dynamique de la pandémie.

Il faut toutefois préciser que les études dont les chercheurs ont tenu compte ont été réalisées dans des régions du monde ayant implanté diverses règles sanitaires pour amoindrir le risque de transmission en classe. On ne sait donc pas si l’influence de l’école aurait été aussi minime sans des mesures comme la distanciation, la diminution de la taille des groupes et la séparation des activités en « classes bulles », la ventilation et la désinfection accrues, et le port du masque obligatoire pour les enseignants et les élèves. Au Québec, le cocktail de mesures prises semble avoir permis que les éclosions dans les écoles ne deviennent pas un moteur de la pandémie, comme l’a notamment calculé le journaliste scientifique Jean-François Cliche au début de février.

Par ailleurs, aucune étude n’a pour l’instant pu confirmer si, à lui seul, le port du masque par les enfants fait une différence. Pour diminuer les risques de contamination dans les écoles, on applique le fameux modèle du fromage suisse popularisé par Ian Mackay, de l’Université du Queensland, en Australie. Il consiste à postuler que la superposition de plusieurs mesures imparfaites — comme des tranches de fromage suisse avec leurs trous — permet d’ajouter des barrières sur le chemin du virus. Le port du masque pédiatrique par les enfants ne constitue pas une mesure idéale, puisqu’il est parfois mal porté, mal ajusté ou trop manipulé, par exemple. Mais, jumelé aux autres mesures, il ajoute une protection à ne pas négliger.

A new version with colour & division inspiration from @uq_news and strict mouse design oversight by @kat_arden (ver3.0).

It reorganises slices into personal & shared responsibilities (think of this in terms of all the slices rather than any single layer being most important) pic.twitter.com/nNwLWZTWOL — ɪᴀɴ ᴍ. ᴍᴀᴄᴋᴀʏ, ᴘʜᴅ 🦠🤧🧬🥼🦟🧻🧙‍♂️ (@MackayIM) October 24, 2020

Pour minimiser les risques d’éclosions dans les écoles, chaque pays a sélectionné, parmi toutes les tranches de fromage suisse, les mesures qui semblaient les mieux adaptées à sa problématique. Le Québec a choisi de miser principalement sur les classes bulles, les masques pour les enseignants, l’isolement des cas, la désinfection des surfaces et l’enseignement à distance, surtout au secondaire. Ses efforts pour s’occuper de la ventilation, avec un protocole tout croche et mal suivi, font en sorte qu’il reste bien du progrès à faire de ce côté-là. Un essai est aussi en cours pour voir si des tests de dépistage rapides pourraient aider. À lire aussi Variant indien double mutant : pas de panique ! Le masque, un problème pour les petits ? Le masque n’est pas idéal en classe, concède Dr Marc Lebel, puisqu’on entend moins bien ceux qui le portent. Le médecin estime toutefois, comme la plupart des spécialistes de son domaine, que cette mesure est un pis-aller tout à fait acceptable si elle permet aux enfants de continuer à fréquenter l’école.

À travers le monde, les pédiatres partagent largement ce point de vue. L’American Academy of Pediatrics, qui fournit de nombreux conseils aux parents, prend même la peine d’indiquer qu’elle recommande fortement l’utilisation universelle des masques faciaux dans les écoles, et que la grande majorité des enfants, y compris ceux qui souffrent de problèmes de santé, sont capables de s’en servir en toute sécurité et efficacement. La Société canadienne de pédiatrie ajoute que les petits ayant des problèmes respiratoires comme l’asthme peuvent porter un masque.

L’Organisation mondiale de la santé et l’Unicef recommandent pour leur part que les pays puissent imposer le masque aux enfants âgés de plus de cinq ans si la circulation du virus est importante, à condition que ceux qui ont des difficultés particulières soient exclus de cette obligation, que des masques propres puissent être fournis aux enfants et que des adultes leur montrent à bien les utiliser. Plusieurs gouvernements et autorités qui n’étaient pas férus de couvre-visages, comme la France, la Suisse, les écoles privées de Chicago ou une partie de la Caroline du Nord, ont d’ailleurs ordonné le port du masque aux enfants des établissements primaires dès la rentrée de l’automne 2020.

Que faut-il savoir au sujet des variants ?

Quand la souche B.1.1.7 est arrivée, la donne a changé. Plus contagieuse que la première souche découverte, elle s’est rapidement imposée comme moteur de la troisième vague, au Royaume-Uni où elle a d’abord été isolée, puis en Europe et au Canada, entre autres. Ce variant a vite été considéré comme plus contagieux pour les gens de tout âge, tout comme le variant P1 venu du Brésil et le B.1.351 venu d’Afrique du Sud.

À plusieurs endroits, les chercheurs ont constaté que même si les enfants ne sont pas nécessairement plus malades avec le variant B. 1.1.7, là où il domine, comme au Québec, ils semblent plus contagieux qu’avant vis-à-vis des adultes. Par ailleurs, il y a de fortes chances que plus le nombre d’adultes vaccinés va augmenter, plus la proportion des cas concernant des enfants va aussi s’accroître. Pour arriver à mater le virus, il deviendra de plus en plus important que les enfants ne se le transmettent pas entre eux. Comme les écoles sont les lieux où ils se côtoient le plus, il va falloir mettre en place de nouvelles tranches de fromage suisse, ou combler une partie des trous, pour diminuer le risque.

Pour contenir l’augmentation rapide des cas dus aux variants, plusieurs pays ont largement reconfiné les populations, et se sont résignés à refermer temporairement les écoles, à court de nouvelles options pour y faire baisser les risques.

Au Québec, le gouvernement Legault a annoncé que les élèves de la première à la sixième année du primaire devraient porter un masque de procédure en classe en tout temps dans les zones rouges, à partir du 8 mars. Les petits ayant des besoins particuliers, comme les enfants autistes, en sont dispensés. En zone orange, cette mesure n’est obligatoire que pour les élèves de 5e et 6e année. Le 31 mars, il a fermé les écoles dans trois régions où le nombre de cas est monté en flèche, pour une période de 10 jours. Il était cependant clair qu’il faudrait plus de temps pour calmer cette flambée et, de report en report, les fermetures se sont prolongées. Cette semaine, il a annoncé que toutes les écoles primaires rouvriraient le 3 mai, sauf dans deux sous-régions, la Beauce et Bellechasse, où il y a encore beaucoup de cas.

L’Ontario a aussi rendu les masques obligatoires en classe à tout âge en février, avant de se résigner à ordonner la fermeture de tous les établissements scolaires de la province le 12 avril, pour une durée indéterminée. Certaines régions de l’Ontario avaient déjà pris cette décision dans les semaines précédentes. À Sudbury, par exemple, les écoles sont vides depuis le 15 mars.

Comme l’indique Éric Duhaime, la responsable de la santé publique britannique, la Dre Susan Hopkin, s’est farouchement opposée au port du masque à l’école dans une conférence de presse du 26 février. Son point de vue est cependant très minoritaire, et le Royaume-Uni est loin d’être un modèle pour sa gestion des établissements scolaires. Alors que le nombre de cas avait déjà commencé à augmenter rapidement, le premier ministre Boris Johnson a d’abord annoncé le 3 janvier que les enfants pourraient retourner en classe quelques jours plus tard. Puis, le 5 janvier, il a fait volte-face et fermé toutes les écoles jusqu’au 8 mars ! Aucun pays industrialisé n’a autant privé les enfants de cours en mode présentiel durant cette troisième vague. Par contre, à la réouverture des classes, le Royaume-Uni a instauré un programme de dépistage régulier des cas dans les écoles. On ne sait pas encore s’il donne des résultats, car l’organisation de ces tests est un énorme casse-tête.

À lire aussi Faut-il fermer les écoles à cause des variants ?

Que faut-il faire maintenant ?

« Le Québec a fait beaucoup mieux que les autres provinces canadiennes pour garder les enfants à l’école malgré la troisième vague », estime Dr Marc Lebel. « Il ne faut cependant pas que le masque dans les classes des écoles primaires devienne la norme à long terme, et on doit préparer une voie de sortie pour que cette mesure ne soit pas au programme à la rentrée d’automne », indique le pédiatre.

Une des manières d’y parvenir consiste à s’attaquer plus sérieusement à la ventilation, puisqu’il semble de plus en plus évident qu’il s’agit du maillon faible. Il faudra voir aussi si les essais avec des tests rapides confirment si cette mesure peut être utile dans les écoles. Même si on peut espérer commencer une campagne de vaccination pour les adolescents à la fin de l’été ou cet automne, les plus jeunes devront attendre, car les vaccins ne sont pas encore prêts pour eux.

Selon un nouveau rapport de l’Unicef, dans 14 pays, dont 9 en Amérique latine, les écoles fermées au début de la pandémie n’avaient toujours pas rouvert en février 2021. Pas moins de 168 millions d’enfants se sont ainsi vus privés de leur droit fondamental à l’éducation, une situation que l’Unicef juge dramatique. Parmi les pays riches, les États-Unis sont de loin celui ayant fermé ses écoles le plus longtemps.

Il ne fait pourtant aucun doute que garder les écoles ouvertes durant cette pandémie doit être la priorité pour perturber le moins possible le développement des enfants, leur permettre de progresser dans leurs apprentissages et de socialiser.