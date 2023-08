Les prescriptions alimentaires : une réponse à courte vue à l’insécurité alimentaire

Tim Li est le coordonnateur de PROOF, un programme de recherche qui étudie les interventions politiques efficaces pour lutter contre l’insécurité alimentaire au Canada, à l’Université de Toronto.

Vivre dans un ménage qui a du mal à se procurer de la nourriture est toxique pour la santé. Plus l’insécurité alimentaire est grave, plus le risque d’un large éventail d’effets néfastes sur la santé, y compris un décès prématuré, augmente. Les conséquences sur la santé physique et mentale se traduisent par un besoin accru de services de soins de santé.

Les programmes de prescription alimentaire sont l’un des moyens utilisés par les fournisseurs de soins de santé pour tenter d’atténuer les difficultés qu’ils observent et qui nuisent à la santé. Ces programmes offrent des quantités limitées d’aliments sains aux patients, généralement par l’entremise d’une collaboration avec des organisations communautaires.

L’idée réunit deux tendances de plus en plus populaires dans le domaine des soins de santé : la prescription sociale et « l’alimentation comme médicament ». La prescription sociale consiste, pour les fournisseurs de soins de santé, à mettre les patients en contact avec des services et des aides communautaires non cliniques. « L’alimentation comme médicament », pour sa part, représente un regain d’intérêt pour le rôle de l’alimentation et de la nutrition dans la gestion et la prévention des maladies.

L’émergence des prescriptions alimentaires au Canada a soulevé des questions sur leur place dans notre système de santé. Ces questions sont particulièrement importantes aujourd’hui, avec nos systèmes de santé en crise et l’inflation record des prix des denrées qui menace d’aggraver les taux déjà élevés d’insécurité alimentaire.

Une autre mesure palliative ?

Alors que les prescriptions alimentaires sont relativement nouvelles au Canada, les gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni y investissent dans le cadre de leurs efforts pour répondre aux problèmes de santé et d’insécurité alimentaire. Toutefois, de nombreuses questions se posent quant à la pertinence et à l’efficacité de cette orientation politique.

Les ménages en situation d’insécurité alimentaire n’ont pas seulement du mal à se procurer de la nourriture ; ils doivent également rogner sur ces dépenses au profit d’autres biens de première nécessité tels que le logement et les médicaments sur ordonnance. Comme d’autres interventions basées sur l’alimentation, les prescriptions alimentaires ne permettent pas de résoudre les expériences plus larges de privation matérielle, sans parler de l’insuffisance de revenu sous-jacente.

Les fournisseurs de prescriptions alimentaires au Canada ont reconnu qu’il s’agit, « au mieux, de mesures palliatives », que ce n’est « pas une réponse durable », « pas une solution à l’insécurité alimentaire » ni « une réponse à des systèmes sociaux défaillants ». Le Canada a déjà une longue histoire de mesures palliatives dans les banques alimentaires et les programmes de repas caritatifs. Pouvons-nous nous permettre d’en ancrer une autre ?

Tout comme la charité alimentaire reflète le désir des Canadiens de s’entraider, les programmes de prescription alimentaire reflètent le désir des fournisseurs de soins de santé d’en faire davantage pour alléger le fardeau de l’insécurité alimentaire. Les prescriptions alimentaires sont également semblables à la charité alimentaire en ce sens où leurs partisans affirment souvent qu’il vaut mieux « faire quelque chose que rien ». Mais cet argument ne tient pas compte de l’ampleur de l’approvisionnement alimentaire nécessaire pour éliminer les problèmes de santé liés à l’alimentation des patients souffrant d’insécurité alimentaire.

Ce qu’il faut pour lutter contre l’insécurité alimentaire

Bien qu’ils soient désignés comme des programmes de « prescription », il convient d’être prudent quant aux hypothèses voulant qu’ils fournissent assez de nourriture pour répondre aux besoins des bénéficiaires et qu’ils entraînent des bienfaits mesurables et durables pour la santé si, à la base, les causes profondes de l’insécurité alimentaire ne changent pas du tout.

La modification des trajectoires pathologiques des patients en situation d’insécurité alimentaire grave dépend de la fourniture de quantités suffisantes d’aliments sains à long terme, non seulement pour chacun des patients dont l’état pathologique les « qualifie » pour cette intervention, mais aussi pour les personnes avec lesquelles ils vivent.

À lire aussi Et si votre épicerie vous incitait à mieux manger ?

Le coût de la mise en œuvre et du maintien de tels programmes est considérable, en particulier si les prescriptions alimentaires doivent s’attaquer aux risques sanitaires liés à l’alimentation de toutes les personnes en situation d’insécurité alimentaire au Canada, mais tout ce qui est fait en deçà de ce coût n’est qu’un geste symbolique.

Les fondements de l’insécurité alimentaire sont clairs : des salaires bas et des aides au revenu inadéquates pour les bas salaires et les personnes ayant besoin d’une assistance sociale. Cependant, les descriptions et les promotions des programmes de prescription alimentaire mentionnent rarement les décisions politiques qui perpétuent l’insécurité alimentaire et qui créent les problèmes de santé qu’ils tentent de résoudre.

Les patients prioritaires pour ces programmes sont les bénéficiaires de l’aide sociale et d’autres patients à faible revenu. Cela signifie que les fournisseurs de soins de santé mobilisent des ressources précieuses pour subventionner des programmes provinciaux d’aide sociale qui maintiennent la plupart des bénéficiaires dans l’insécurité alimentaire et érodent progressivement leur santé. Dans la mesure où les prescriptions alimentaires s’adressent à des travailleurs, elles subventionnent en fait des employeurs offrant de bas salaires, et masquent l’incapacité des programmes fédéraux de prestations pour enfants et pour travailleurs à fournir un soutien adéquat aux travailleurs pauvres.

Ignorer la racine du problème ?

Les chercheurs en santé du Royaume-Uni, où la prescription sociale a été popularisée pour la première fois, ont noté l’incapacité des prescriptions sociales à remédier aux inégalités en matière de santé et ont mis en garde contre les affirmations selon lesquelles elles y parviendraient. Les médecins se sont aussi inquiétés du fait que les prescriptions alimentaires ignorent la racine du problème et font peser un coût supplémentaire sur des systèmes de santé déjà mis à rude épreuve.

Aux États-Unis, où le mouvement « l’alimentation comme médicament » s’est d’abord imposé dans le domaine des soins de santé, la « médicalisation de la pauvreté » suscite des inquiétudes similaires. En se concentrant sur les initiatives que les fournisseurs de soins de santé peuvent mettre en œuvre avec un temps et des ressources limités, on occulte l’inaction politique qu’ils tentent de compenser.

Les chercheurs américains ont également souligné l’incapacité de ce mouvement à s’attaquer aux déterminants structurels de l’insécurité alimentaire et ont invité les systèmes de soins de santé à se faire les champions des changements structurels.

À lire aussi Santé : le protocole de triage est déjà commencé

À l’heure où les banques alimentaires du Canada dénoncent l’abdication par les gouvernements de leur responsabilité de veiller à ce que les besoins fondamentaux des gens soient satisfaits, appellent à une réforme immédiate des politiques et refusent les financements publics qui les institutionnaliseraient davantage, les fournisseurs de soins de santé ne devraient pas mettre en place une nouvelle initiative caritative d’aide alimentaire.

Instaurer une solution ad hoc, basée sur l’alimentation, au moment même où les personnes en situation d’insécurité alimentaire nécessitent des services de santé peut entraver les progrès politiques en donnant l’impression que ce problème est en train d’être réglé.

Le rôle des fournisseurs de soins de santé

Ce dont nous avons le plus besoin, c’est que les fournisseurs de soins de santé et les organisations qui les représentent défendent les politiques qui réduisent la prévalence de l’insécurité alimentaire, telles que l’augmentation de l’aide sociale, la hausse du salaire minimum et la garantie d’un revenu de base.

Alors que le débat sur les prescriptions alimentaires se poursuit au Canada, nous devons rester prudents quant à la manière dont nous encadrons ces programmes, en particulier dans le contexte de la politique publique. Nous devons nous méfier de la fausse dichotomie entre les solutions « à court terme » et « à long terme », comme si les changements structurels n’étaient possibles que dans un avenir lointain, et que les interventions comme les prescriptions alimentaires résolvaient réellement les difficultés immédiates des gens.

La version originale (en anglais) de cet article a été publiée sur Healthy Debate, sous licence Creative Commons.

Si vous avez aimé cet article, pourquoi ne pas vous inscrire à notre infolettre santé ? Vous y lirez en primeur, tous les mardis, les explications toujours claires, détaillées et rigoureuses de notre équipe de journalistes et de professionnels de la santé. Il suffit d’entrer votre adresse courriel ci-dessous. 👇