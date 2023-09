Les promesses douteuses de la nattokinase

L’auteur est communicateur scientifique pour l’Organisation pour la science et la société de l’Université McGill. Il est titulaire d’un baccalauréat en biochimie et d’une maîtrise en biologie moléculaire. En plus d’écrire de nombreux articles, il coanime le balado The Body of Evidence.

Elle a été qualifiée de « puissant supplément entièrement naturel », dont l’action anticoagulante serait « exceptionnellement efficace ». Cette source enthousiaste soutient même qu’il s’agit d’un « aliment miracle ». Non, ce n’est pas un naturopathe qui a écrit cela sur Facebook; on peut le lire dans un article scientifique dont les auteurs devraient être plus objectifs.

L’« aliment miracle » en question est la nattokinase. Une recherche Google sur ce complément donne le genre d’affirmations vagues que les spécialistes du marketing sont légalement autorisés à faire : peut éclaircir le sang et aider à dissoudre les caillots sanguins, favorise la santé cardiovasculaire et une circulation sanguine normale, et peut réduire la tension artérielle. On ne vous dit pas qu’il a été démontré qu’il réduisait la tension artérielle, mais simplement que, contrairement à un médicament pharmaceutique qui a fait ses preuves, ce supplément « peut réduire » la tension artérielle.

La nattokinase est un autre exemple de la façon dont la culture peut influencer les chercheurs, qui ressentent une certaine fierté patriotique à démontrer qu’une coutume locale a le pouvoir de changer la santé mondiale. Et à une époque où les militants antivaccins s’enhardissent à crier « au feu ! » dans un théâtre bondé, la nattokinase est également devenue une solution sans preuve à un problème inexistant.

Le plombier de la nature

Si vous souhaitez consommer de la nattokinase de manière naturelle, j’espère que vous aimez les substances gluantes. L’intérêt pour la nattokinase est apparu dans les années 1980, lorsqu’un chercheur du nom d’Hiroyuki Sumi a étudié un aliment japonais appelé natto, décrit comme un fromage végétal. La méthode traditionnelle de fabrication du natto consiste à faire cuire des fèves de soya, puis à y ajouter une bactérie appelée Bacillus subtilis natto. Le mélange doit fermenter à température ambiante pendant au moins un jour. Les fèves se recouvrent alors d’une pellicule visqueuse sécrétée par la bactérie. À l’intérieur de cette substance gluante se trouve, entre autres, une enzyme découverte par Sumi en 1987. Il savait déjà que le natto pouvait dissoudre un amas de protéines nommées fibrines, qui interviennent dans la coagulation du sang. Cette activité spéciale de dissolution des caillots, appelée action fibrinolytique, était exercée par l’enzyme que Sumi a isolée du natto. Il l’a nommée nattokinase.

Rétrospectivement, ce nom fait accidentellement allusion au fait que l’histoire de la nattokinase serait remplie d’affirmations trompeuses. Les kinases sont un type d’enzymes qui aident à déplacer les groupements phosphates, une fonction essentielle dans les organismes vivants. Mais la nattokinase n’est pas une kinase. C’est une protéase, un type d’enzyme qui contribue à la décomposition des protéines en éléments plus petits. Sumi et son équipe savaient qu’il s’agissait d’une protéase, mais pour une raison quelconque, ils l’ont appelée « nattokinase ».

Le natto n’est pas la seule préparation alimentaire à contenir de la nattokinase. Des plats semblables existent dans d’autres parties de l’Asie, comme la Corée, l’Indonésie, la Chine et les Philippines. De même, Bacillus subtilis natto n’est pas le seul sécréteur de nattokinase, et des ingrédients tels que les pois chiches ou le riz brun peuvent remplacer le soya pour déclencher la libération de nattokinase par fermentation bactérienne. Aujourd’hui, le gène qui code pour la nattokinase dans l’ADN de Bacillus subtilis a été isolé et l’enzyme peut être produite industriellement. De quoi nourrir un marché avide de remèdes naturels contre les maladies cardiovasculaires.

À lire aussi Quelles sont les meilleures sources de flavanols ?

En lisant les commentaires sur Amazon concernant les compléments alimentaires à base de nattokinase, on a l’impression que cette exportation japonaise fait des miracles. Une personne écrit que son mari a arrêté de prendre de l’aspirine à faible dose après avoir commencé une cure de nattokinase, et qu’il se sent beaucoup mieux. Une autre affirme que la nattokinase lui donne « des tonnes d’énergie » et l’aide à lutter contre la congestion des sinus. Dans le commentaire le plus audacieux que j’ai vu, un lecteur décrit la nattokinase comme le plombier de la nature : « le plus puissant nettoyeur d’artères en vente libre jamais découvert ».

Cependant, la recherche scientifique, lorsqu’on y regarde de plus près, ne soutient pas vraiment le buzz qui entoure ce produit.

Des résultats non vérifiables

Toutes les études ne sont pas équivalentes, et ce dicton est particulièrement pertinent dans le monde des compléments alimentaires, où de minuscules travaux de qualité inférieure produisent des résultats médiocres, lesquels servent à un battage publicitaire qui promet de futures études afin de confirmer le tout.

La nattokinase n’a pas fait l’objet de beaucoup de recherches, et la plupart ont été réalisées sur des rats ou dans des boîtes de Petri (en utilisant souvent des doses beaucoup plus élevées que celles recommandées pour la consommation humaine). De nombreuses études cliniques avec des participants humains manquent de rigueur, ou alors leurs résultats négatifs sont interprétés de manière partisane par les auteurs. Un article de 2015 affirme sans vergogne dans son titre qu’une seule dose de nattokinase aide à éliminer les caillots. L’étude a été menée sur 12 hommes et tous les changements observés se situaient en fait « dans la fourchette normale ». C’est ce qu’on pourrait appeler une interprétation créative des résultats.

La nattokinase aiderait également à décomposer les plaques associées à la maladie d’Alzheimer… du moins en laboratoire. Reste à savoir si ce phénomène peut être reproduit dans le corps humain.

Entre-temps, un article de synthèse de 2018 met en évidence une étrange incohérence. Une étude publiée cinq ans auparavant avait révélé que la quantité de nattokinase dans le sang d’une personne qui en avait ingéré était maximale 13 heures après la consommation. L’action anticoagulante aurait donc dû être à son plus haut degré à ce moment-là, non ? Hé bien une étude mesurant précisément cette action a montré que le pic était atteint de 2 à 4 heures après l’ingestion, et non pas 13 heures. Bien qu’il existe 284 marques différentes de compléments alimentaires à base de nattokinase uniquement aux États-Unis, nous disposons de très peu de données sur ce qu’il advient de cette enzyme lorsqu’elle est prise par voie orale. Est-elle décomposée par l’acide de l’estomac, comme le sont la plupart des protéines ingérées ? Dans ce cas, un enrobage entérique, qui protège la pilule de cet acide jusqu’à ce qu’elle atteigne l’intestin, peut être utile. Mais est-elle alors absorbée dans le sang à travers la paroi intestinale ? Et la nattokinase détectée dans le sang est-elle encore pleinement fonctionnelle ? Il faudrait savoir exactement ce qu’elle devient lors de son passage dans l’organisme avant de la vendre comme complément santé, mais la réglementation laxiste qui entoure les compléments alimentaires permet aux vendeurs de mettre le panier d’emplettes devant les bœufs.

Les cordes sensibles de la nature et de la fierté nationale

Les articles sur la nattokinase ressemblent souvent à du matériel de marketing à peine voilé, ce qui peut s’expliquer de deux manières. Ces études sont généralement financées par les fabricants de compléments alimentaires à base de nattokinase, et leur degré de participation à l’article n’est pas toujours précisé. En outre, la majorité des études proviennent de pays asiatiques, où le natto ou des plats similaires font partie de la cuisine traditionnelle. Comme nous l’avons vu avec l’acupuncture et la consommation de suppléments à base d’extraits de safran, la fierté nationale peut influencer la rigueur scientifique.

À lire aussi Mieux comprendre l’effet placébo peut faire avancer la médecine

Nous n’obtiendrons pas de bonnes réponses à partir d’études inadéquates et de battage médiatique. C’est pourquoi j’étais heureux d’apprendre l’existence de cet essai clinique randomisé mené par une équipe de l’Université de Californie du Sud. Les 265 participants en bonne santé ont reçu au hasard soit un supplément de nattokinase, soit un placébo, sur une période non pas d’un mois ou deux, mais de trois ans. À la fin de l’étude, les chercheurs n’ont constaté aucune différence entre les deux groupes en matière de pression artérielle, de marqueurs sanguins de maladies cardiovasculaires ou dans les mesures échographiques de leurs artères carotides. Comme le soulignent les auteurs, les sujets ne souffraient pas de maladies cardiovasculaires, il est donc toujours possible que la nattokinase puisse aider les personnes qui en sont atteintes. Mais comparativement à la douzaine d’autres études sur cette enzyme avec des participants humains, la plupart de qualité douteuse, cet essai se retrouve en haut de la pile et ne me met pas en confiance quant à l’efficacité des suppléments de nattokinase.

Pourtant, quand on lit les commentaires des personnes qui prennent ces compléments, il est impossible d’ignorer le faux récit auquel elles ont adhéré : les médicaments sont synthétiques et mauvais, alors que les compléments peuvent faire la même chose, mais sans les effets secondaires. Un article publié en 2009 prouve que cette idée tenace peut même toucher les scientifiques. Des chercheurs taïwanais ont montré en effet que la nattokinase seule n’aidait pas les personnes présentant des taux anormalement élevés de lipides dans le sang, mais qu’en combinaison avec un produit appelé levure de riz rouge, il y avait une amélioration. Ils ont soutenu que les deux produits devraient être associés pour former un nutraceutique. Or, la levure de riz rouge contient des niveaux variables de lovastatine, l’un des premiers médicaments à base de statine dont la vente a été autorisée. Il n’est donc pas étonnant que cela ait fonctionné. Mais l’appel de la nature est fort : de nombreuses personnes souhaitent traiter leurs maladies cardiovasculaires « de manière naturelle », et se tournent donc vers la levure de riz rouge et la nattokinase.

« Nous disposons en fait d’un grand nombre de médicaments qui peuvent aider à traiter, stabiliser et, dans de nombreux cas, inverser le processus d’athérosclérose [c’est-à-dire la présence de plaques de graisse à l’intérieur des artères] », déclare le Dr Christopher Labos, cardiologue et collaborateur à l’Organisation pour la science et la société de l’Université McGill. Il répond ici à l’affirmation erronée, vue dans un article scientifique, selon laquelle ces types de médicaments sont difficiles à trouver. Par conséquent, la nattokinase, prometteuse dans les boîtes de Petri, serait une anomalie miraculeuse. Ce n’est pas vrai : il y a abondance de ces médicaments.

Quant aux patients qui subissent des effets secondaires de leur anticoagulant ou de leur antiplaquettaire, le Dr Labos précise qu’il existe beaucoup de médicaments différents dans une même classe. « Même dans les rares cas où un patient réagit mal à l’un de ces médicaments, il est toujours possible de lui en prescrire un autre. »

Mais pour certains, le battage médiatique autour d’un supplément entièrement naturel destiné à détruire les caillots correspond parfaitement à leur panique pseudo-scientifique et à leurs intérêts financiers.

« Retrouver le sentiment qui régnait avant l’apparition de la COVID »

Pour les influenceurs antivaccins, le véritable danger de la pandémie ne venait pas du virus, mais du vaccin, avec des histoires imaginaires sur la façon dont les personnes vaccinées sécrétaient la redoutable protéine de spicule, qui tuerait les gens en transformant leur sang en caillots. Il n’est donc pas surprenant que ces mêmes influenceurs promeuvent aujourd’hui (et parfois vendent) la nattokinase comme le remède anticoagulation du jour.

La FLCCC Alliance, cofondée par les docteurs Paul Marik et Pierre Kory, affirme que la nattokinase aide à lutter contre les maladies (fictives) « à protéine de spicule ». Le Dr Peter McCullough soutient également que la nattokinase permet de se « désintoxiquer de la protéine de spicule ». La Wellness Company, dont McCullough est le directeur scientifique, vend un produit antispiculaire contenant de la nattokinase, lequel est censé vous aider à « retrouver la sensation d’avant la COVID ». Son prix ? 65,99 $ US.

De son côté, David « Avocado » Wolfe, l’excentrique théoricien du complot qui a détourné les ondes positives sur Facebook pour attirer massivement de potentiels clients pour ses produits de santé naturels, vend VeganZyme, qui contient de la nattokinase. Une section de son magasin est consacrée uniquement aux produits censés neutraliser la protéine de spicule, une molécule apparemment si toxique et difficile à éliminer que Wolfe propose pas moins de 28 produits différents pour y parvenir.

À lire aussi Les adaptogènes posent problème. Voici pourquoi

Avec tout ce bruit, ce battage publicitaire et cette désinformation, il n’est pas étonnant que le consommateur moyen soit désorienté. Soyons donc très clairs. Les personnes vaccinées ne sécrètent pas la protéine de spicule. Le coronavirus à l’origine de la COVID-19 n’est pas bénin et les vaccins contre la COVID-19 sont très sûrs. La nattokinase semble avoir des propriétés intéressantes lorsqu’elle est testée en laboratoire, mais elle n’a pas encore montré d’avantages évidents chez l’homme, et l’essai clinique le plus important et le plus long n’a pas tenu ses promesses. En outre, on ne sait toujours pas ce qu’il advient de la nattokinase lorsqu’elle est prise par voie orale. Les suppléments de nattokinase, quand ils sont correctement fabriqués, paraissent sûrs, bien que de nombreux chercheurs aient souligné la possibilité (si la nattokinase agit comme promis) d’un risque de saignement lorsqu’elle est associée à des médicaments antiplaquettaires ou anticoagulants.

Une alimentation saine contribue à réduire le risque de maladies, certes, mais nous devrions toujours être sceptiques quand un seul aliment est élevé au rang de roi des broyeurs de caillots. Et si vous avez envie d’ajouter qu’Hippocrate, le père de la médecine, a dit que l’alimentation était le meilleur remède, vérifiez vos sources. On a probablement déformé ses propos.

Message à retenir : La nattokinase est une enzyme sécrétée par les bactéries lors de la fermentation des fèves de soya pour la fabrication du plat traditionnel japonais connu sous le nom de natto.

Les compléments alimentaires à base de nattokinase sont censés contribuer à la prévention et au traitement des maladies cardiovasculaires, bien que les études réalisées jusqu’à présent ne soient pas suffisamment rigoureuses pour étayer cette affirmation. De plus, nous ne savons toujours pas avec certitude ce qu’il advient de la nattokinase dans le corps humain lorsqu’elle est prise par voie orale.

Les influenceurs antivaccins vendent des suppléments de nattokinase comme moyen de se « désintoxiquer » de la protéine de spicule contenue dans les vaccins contre la COVID-19. Ce prétendu effet n’est tout simplement pas fondé sur des données scientifiques fiables.

La version originale (en anglais) de cet article a été publiée sur le site de l’Organisation pour la science et la société de l’Université McGill.

Si vous avez aimé cet article, pourquoi ne pas vous inscrire à notre infolettre santé ? Vous y lirez en primeur, tous les mardis, les explications toujours claires, détaillées et rigoureuses de notre équipe de journalistes et de professionnels de la santé. Il suffit d’entrer votre adresse courriel ci-dessous. 👇