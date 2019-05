Les Québécois, champions nationaux du bilan carbone

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) du Québec représentaient 11,1% de celles de l’ensemble du pays, selon le dernier inventaire québécois en la matière, publié fin 2018 par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Ce bilan, qui s’appuie sur des données de 2016, attribue à la province le plus faible taux d’émissions de GES par habitant au Canada, soit 9,6 tonnes d’équivalent CO 2 . La production d’hydroélectricité, une source d’énergie à faible empreinte carbone qui fournit 94% de l’électricité disponible au Québec, explique en partie ce résultat.

Une présentation de unpointcinq, média de l’action climatique au Québec