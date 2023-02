Les températures extrêmes augmentent le risque de maladies cardiaques 

Qu’est-ce qu’une température extrême dans le cadre de votre étude ?

La définition d’une température extrêmement chaude ou extrêmement froide va évidemment varier d’un endroit à l’autre. Ce qui est très froid pour le sud des États-Unis ne l’est pas nécessairement pour le nord du pays, et vice-versa. On utilise donc les percentiles pour définir les températures extrêmes, en se basant sur des relevés quotidiens sur une longue période, allant de 20 à 30 ans.

On va parler d’une température extrêmement chaude lorsqu’elle dépasse le 97,5e percentile [NDLR : c’est-à-dire plus chaude que 97,5 % des températures enregistrées à cet endroit du globe]. Pour le froid, c’est lorsqu’elle se situe en deçà du 2,5e percentile. Les températures ne sont donc pas les mêmes en valeur absolue selon les régions, mais les conséquences sont similaires. Par exemple, une journée à –10 °C en Europe peut avoir le même impact qu’une température de –30 °C chez nous, et ce, pour plusieurs raisons. Certains pays ne sont peut-être pas aussi bien équipés que nous en matière de chauffage et d’infrastructures. Les humains sont également capables de s’adapter et d’acquérir un seuil de tolérance plus élevé à des températures plus froides s’ils y sont régulièrement exposés. C’est la même chose avec la chaleur.