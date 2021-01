Les travailleurs de la santé veulent-ils du vaccin ?

Après le défoulement collectif sur les voyageurs partis dans le Sud pendant les Fêtes, les travailleurs de la santé qui refusent les vaccins seront-ils les nouveaux boucs émissaires ?

Ce serait une erreur cruelle.

Sonia Bélanger, PDG du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, a déclaré récemment qu’au cours des premiers jours de la vaccination dans les 17 CHSLD rattachés à ce CIUSSS, le taux d’acceptation du vaccin contre la COVID-19 variait entre 40 % et 70 % parmi le personnel. D’autres gestionnaires ont rapporté des chiffres similaires, et les rumeurs vont bon train.

Mais il ne faut surtout pas en déduire que les travailleurs de la santé sont nombreux à bouder ce vaccin. « Ces informations sont à prendre avec beaucoup de prudence », nuance Ève Dubé, anthropologue de la santé et spécialiste de l’hésitation vaccinale à l’Institut national de santé publique du Québec.

Il semble clair, par contre, que le système de santé peine à publiciser le vaccin auprès de ce groupe de la population, pourtant considéré comme très prioritaire.

En date du 19 janvier, 119 236 travailleurs de la santé avaient reçu leur première dose, selon les données fournies par le gouvernement, soit un peu plus du tiers de l’effectif. Mais pour l’instant et comme en a finalement convenu Mme Bélanger, personne ne sait vraiment quel pourcentage de ces travailleurs se font vacciner quand vient leur tour ni si les quelques coups de sonde donnés dans les premières semaines sont représentatifs de quoi que ce soit. Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal peine d’ailleurs à expliquer comment ces chiffres ont été estimés.

Dans les dernières années, de nombreuses études ont été réalisées un peu partout dans le monde sur l’attitude des travailleurs de la santé à l’égard des vaccins. Même si elles ne permettent pas de prédire combien refuseront celui contre la COVID, elles sont quand même éclairantes.

Au Québec, la dernière enquête sur ce sujet a été menée en 2018 par Ève Dubé et ses collègues de l’INSPQ. Elle portait sur le vaccin contre la grippe, offert gratuitement chaque année aux travailleurs du système de santé, aux malades chroniques et aux aînés, et sur les opinions générales sur la vaccination dans chacun de ces groupes de personnes.

Parmi les travailleurs de la santé âgés de 18 à 65 ans qui ont répondu à cette enquête, 38 % avaient reçu le vaccin contre la grippe cette année-là. Ce pourcentage variait cependant beaucoup selon le métier exercé : ainsi, 74 % des médecins s’étaient fait vacciner, mais seulement 46 % des infirmières, 27,5 % des préposés aux bénéficiaires et 42 % des autres professionnels de la santé.

Dans la population générale du même âge, seules les personnes atteintes de maladies chroniques n’ont rien à débourser pour être immunisées contre la grippe, ce qui biaise les comparaisons. Lors de cette enquête, le taux de vaccination contre la grippe parmi les adultes qui doivent payer l’injection a été estimé à 14 %, et à 48 % chez les malades chroniques de moins de 65 ans. Parmi les gens âgés de plus de 75 ans, 65 % ont pris ce vaccin.

« Malgré toutes les incitations qu’ils reçoivent, les travailleurs de la santé ne sont guère plus enclins que le reste de la population à se protéger contre la grippe », résume Ève Dubé.

On aurait tort toutefois de penser que le vaccin contre la COVID sera aussi peu populaire. Le fait que le vaccin contre la grippe soit d’une efficacité limitée et que la grippe reste perçue comme une maladie peu grave incite bien des travailleurs à s’en passer — tout comme le reste de la population. Ils sont aussi nombreux à avoir déjà eu la grippe après avoir été vaccinés contre la mauvaise souche — il reste difficile de prédire lesquelles circuleront chaque hiver —, ce qui n’arrange en rien la popularité de ce vaccin.

Dans les essais cliniques, les vaccins contre la COVID se sont montrés très efficaces. La maladie, elle, fait des ravages dans les hôpitaux et les CHSLD, et ses conséquences frappent directement les travailleurs de la santé, nombreux à côtoyer des malades, à avoir vu des patients mourir et à avoir eux-mêmes contracté la COVID, en plus de devoir vivre quotidiennement avec le bouleversement de leurs méthodes de travail. On ne sait pas vraiment quelle est leur perception de la gravité de la COVID, en comparaison avec celle de la grippe, mais il y a des chances qu’ils la trouvent bien plus sérieuse et que cela les incite à se faire massivement vacciner.

Lors de l’enquête menée par l’INSPQ, seuls 3,7 % des travailleurs de la santé non vaccinés se sont dits opposés aux vaccins en général… contre 12 % parmi les malades chroniques. D’autres études montrent aussi qu’une toute petite minorité des travailleurs de la santé ne veulent pas entendre parler des vaccins.

Plusieurs des raisons qui peuvent faire diminuer le taux de vaccination n’ont rien à voir avec l’idéologie. L’organisation des campagnes de vaccination compte pour beaucoup : si un travailleur de la santé doit prendre du temps sur ses rares moments de repos pour se rendre à l’autre bout de la ville afin d’être immunisé, il risque davantage de passer son tour que si le vaccin lui est offert sur son lieu de travail pendant qu’il y est.

La logistique complexe des vaccins contre la COVID, avec leur chaîne du froid à respecter et leurs approvisionnements changeants, est un écueil en soi, mais la manière dont sont donnés les rendez-vous, par exemple, peut aussi influencer le taux de réponse des soignants. À seulement quelques semaines du début de la vaccination, tout le système est encore en rodage. Et le Québec ne semble pas faire plus pâle figure que les autres autorités qui, selon Ève Dubé, en sont toutes grosso modo au même point.

Des enquêtes dans d’autres pays ont déjà montré qu’être parmi les premiers à recevoir ces nouveaux vaccins inquiète bien des travailleurs de la santé, une réaction compréhensible. Mais chez ceux qui hésitent encore, un certain nombre prendront sans doute le vaccin un peu plus tard, une fois qu’ils auront vu la réaction de leurs collègues déjà immunisés, croit Ève Dubé.

Même s’ils sont très peu à s’opposer strictement aux vaccins, les travailleurs de la santé sont beaucoup moins bien informés à leur sujet que ce qu’on pourrait s’imaginer.

Dans l’enquête réalisée en 2018, ils ont ainsi été tout aussi nombreux que la population générale, soit près de 4 personnes sur 10, à estimer que les vaccins peuvent affaiblir le système immunitaire — ce qui est faux —, et près de 1 sur 4 a dit penser que les médecines douces peuvent remplacer un vaccin — ce qui est aussi faux.

« Les travailleurs de la santé ont à peu près les mêmes réticences que la population générale à l’égard des vaccins », explique Ève Dubé.

Or pour l’instant, l’information fournie au personnel de la santé à ce sujet reste très imparfaite. Avant que ces vaccins ne soient approuvés, à la mi-décembre, les gouvernements n’ont pas travaillé sur les outils de communication à déployer pour bien expliquer les bénéfices et les risques. « Pour le vaccin contre la grippe qui revient tous les ans, habituellement, on commence à réfléchir aux stratégies de communication au printemps pour l’automne suivant. C’est clair que la COVID ne nous donne pas cette latitude ! » rappelle Ève Dubé. Bien des médecins travaillant en première ligne n’ont encore reçu à peu près aucune information sur les vaccins et doivent se débrouiller avec les moyens du bord pour essayer d’en apprendre davantage.

Épuisés, débordés, les travailleurs croulent aussi sous les directives de toutes sortes, une situation loin d’être idéale pour s’assurer qu’ils ont le temps d’assimiler l’information dont ils ont besoin pour prendre une décision.

Dans ces conditions, faudrait-il rendre les vaccins obligatoires pour les travailleurs de la santé ? La réponse donnée par le Comité d’éthique de santé publique du Québec rejoint celle de nombreuses autres instances à l’étranger : c’est non.

La littérature scientifique sur ce sujet est également éclairante. On sait que cette mesure peut donner des résultats quand les taux de vaccination sont très bas — certains États américains ont vu une très nette augmentation du nombre de travailleurs de la santé ayant reçu le vaccin contre la grippe quand il leur a été imposé. Mais les exemptions pour raisons médicales, ou dans certains cas religieuses, et la difficulté à appliquer les sanctions au pied de la lettre font en sorte que là où les taux de vaccination sont déjà assez élevés, l’obligation n’y change à peu près rien.

Il y a aussi le risque bien réel de voir de fervents opposants aux vaccins démissionner si on les force à aller contre leurs convictions, avec le risque de perdre des bras dans un système qui en a terriblement besoin. Mieux vaut un travailleur non vacciné — mais bien équipé et consciencieux pour limiter les risques de transmission de la maladie — que pas de travailleur du tout.

