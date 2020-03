Maison Jacynthe fait la promotion de faux traitements contre le coronavirus

Maison Jacynthe publiait le 6 mars un article de blogue intitulé « Coronavirus : peut-on s’en protéger de façon naturelle ? » Le 18 mars, en pleine crise sanitaire, sa fondatrice, Jacynthe René, partageait le texte pour faire la promotion des huiles essentielles vendues dans sa boutique.

Alors que la médecine traditionnelle n’a toujours aucun remède à proposer, l’article en question est particulièrement alléchant : il s’agit d’un résumé d’un « protocole anticoronavirus » publié sur un site Internet français.

Dans une vidéo publiée sur Facebook le 18 mars, Jacynthe René s’adresse directement à ses 107 000 abonnés et clients. Elle explique qu’en raison de la COVID-19, l’entreprise se concentre sur la production et l’embouteillage de certains produits seulement, dont des huiles essentielles pures.

La publication contient plusieurs liens externes, dont un vers la boutique en ligne de l’entreprise, où l’on peut se procurer une trousse de produits qui a été « créée pour s’aider ces temps-ci », pour la somme de 157 dollars. Maison Jacynthe vend aussi des huiles essentielles aux « propriétés antivirales », qui suivent les recommandations d’un texte publié sur son blogue. En vidéo, la propriétaire précise qu’il a été « écrit avec un docteur ». Ce texte sert, selon elle, à « mettre les chances de notre côté ».

Dans sa vidéo, Jacynthe René se dédouane à maintes reprises : « Je préfère vous laisser lire le texte et non m’avancer sur ce qui est dit. »

L’article qu’elle mentionne est en fait le résumé d’un « protocole naturel anticoronavirus », rédigé par Xavier Bazin, qui se décrit comme un « journaliste scientifique, éditeur et écrivain, passionné de médecine naturelle ». Des qualifications qui ne lui donnent pas l’autorité de prescrire une quelconque formule anticoronavirus.

Parmi tous les experts consultés pour concocter son protocole, Xavier Bazin s’est tourné vers un seul docteur : Éric Ménat. Selon son profil, celui-ci est un médecin généraliste qui se spécialise en homéopathie, une branche critiquée et discréditée par le domaine médical.

Les autres experts cités sont un naturopathe, un « micronutritionniste » (ce terme serait d’ailleurs interdit au Québec, selon l’Ordre professionnel des diététistes, qui en bannit l’usage), un phytothérapeute, et un aromathérapeute.

Rien ne leur confère l’expertise pour fabriquer, prescrire ou même conseiller une marche à suivre pour prévenir ou traiter le coronavirus.

Un lien direct vers un faux remède

Le Dr Alex Carignan, infectiologue au CIUSSS de l’Estrie-CHUS, le répète : seuls les conseils prodigués par le gouvernement ont prouvé leur efficacité pour prévenir la COVID-19. « Actuellement, il n’y a aucun moyen de protection efficace autre que la distanciation sociale, indique-t-il au téléphone. Que ce soit au niveau des vaccins ou des antiviraux — qu’ils soient pharmaceutiques ou naturels —, rien n’a été prouvé efficace pour prévenir ou guérir la maladie. »

Jacynthe René encourage d’ailleurs la distanciation sociale à plusieurs reprises dans ses publications Facebook.

Invitée à commenter, la fondatrice de l’entreprise a répété à maintes reprises que le texte publié sur son blogue ne mentionnait jamais un « remède » à la COVID-19. « Nulle part il est proposé dans cet article un “remède” pour guérir d’un virus et encore moins du coronavirus (il ne faut pas confondre avec “propriétés antivirales”) », a-t-elle répondu sur Facebook Messenger.

« [Xavier Bazin] reprend les possibilités d’utilisation [des huiles essentielles à porter ou à diffuser] et non pas à un remède », continue-t-elle.

Elle a partiellement raison, le mot « remède » n’est jamais écrit dans l’article de son blogue. Par contre, on y parle de « vaincre le virus » et de « protocole naturel anticoronavirus ».

Le texte publié sur le site de Maison Jacynthe donne un lien direct vers le « protocole » de Xavier Bazin. Dès qu’on clique sur l’URL, une fenêtre apparaît. On peut y lire la phrase suivante : « Si vous êtes contaminé : il y a un délicieux remède à boire composé de 4 plantes médicinales, à adopter d’urgence ».

« Selon [Xavier Bazin], votre arme la plus puissante pour vaincre le virus sera sans doute les huiles essentielles », peut-on lire sur le blogue de Maison Jacynthe. Les huiles en question : le ravintsara et le laurier noble, qu’on peut acheter sur le même site Internet. Xavier Bazin propose aussi de prendre plusieurs vitamines, de la propolis et de la quercétine, un produit végétal testé en ce moment par des chercheurs montréalais pour traiter la COVID-19.

« Il n’y a rien dans ces huiles essentielles là qui a été démontré efficace pour prévenir le coronavirus. Ce sont des affirmations tendancieuses, qui sont fausses et qui pourraient induire les gens en erreur. C’est honteux, dans la situation actuelle », poursuit l’infectiologue.

Le 17 mars, la US Food and Drug Administration a envoyé des avertissements à sept compagnies américaines qui prétendaient faussement vendre des produits pour traiter le coronavirus, dont des huiles essentielles.

Précisons-le : le texte se contredit à plusieurs endroits. Parfois, l’auteure admet que le protocole « n’est pas une protection à 100 % », et dans d’autres passages, on parle de « vaincre » le coronavirus et de produits à prendre pour « éviter d’être infecté ». Dans tous les cas, on recommande de suivre les conseils de Xavier Babin et de ses experts.

« Choisissez la formule que vous préférez, mais si vous faites partie des personnes à risque, faites-le ! », encourage l’article de Maison Jacynthe, en faisant référence aux différentes applications possibles de l’huile de ravintsara, dont on vante la « puissance » «contre les virus ».

Interrogée par La Presse le 13 mars dernier, Jacynthe René a déclaré avoir mis l’article sur son site Internet parce qu’on y encourage le lavage fréquent des mains. Toutefois, depuis la parution de l’article de La Presse, la page Facebook de Maison Jacynthe y a fait référence au moins sept fois pour faire la promotion de ses huiles essentielles. Ces mêmes publications ne parlent pas du lavage des mains.

À lire aussi Un méga-essai clinique se met en branle

Jacynthe René a donné une réponse semblable à L’actualité. « Partout sont rappelés les mêmes conseils que la santé publique nous répète quotidiennement soit de s’isoler et de se laver les mains », a-t-elle ajouté.

L’article mentionne en effet l’importance d’un bon lavage des mains, mais à la toute fin, après les explications détaillées du protocole « anticoronavirus ». Il ne s’agit nettement pas du sujet principal de l’article.

Un texte « non écrit » par Maison Jacynthe ? Oui et non.

Dans toutes les publications Facebook qui mentionnent le texte, l’auteure se déresponsabilise et précise qu’il est « non écrit » par un membre de leur équipe. Il est vrai qu’il s’agit d’un résumé du protocole de Xavier Bazin. Les marches à suivre n’ont pas été écrites par un employé de Jacynthe René.

Toutefois, le texte est signé par une collaboratrice qui y a écrit quelques autres articles. À la fin du texte, l’auteure fait directement référence à Maison Jacynthe.

Finalement, est-ce que les clients de Maison Jacynthe mettent « les chances de leur côté », en suivant le protocole de Xavier Bazin ? Non, soutient l’infectiologue Alex Carignan.

« Il y a un effet pervers, car certaines personnes pourraient se sentir protégées en prenant ces produits-là, et elles ne suivraient plus les mesures de sécurité recommandées », prévient-il.

La Presse révélait en 2018 que l’Ordre des chimistes du Québec a mis en garde Maison Jacynthe pour usage illégal de la chimie pour la fabrication de produits cosmétiques. L’entreprise a rapidement embauché une chimiste.

La même année, l’entreprise s’est retrouvée dans l’eau chaude après qu’un de ses naturopathes ait conseillé à une mère de faire un lavement rectal à son bébé de trois semaines.

Vous avez aimé cet article ? Pendant cette crise, L’actualité propose gratuitement tous ses contenus pour informer le plus grand nombre. Plus que jamais, il est important de nous soutenir en vous abonnant (cliquez ici). Merci !

Vous avez des questions sur la COVID-19 ? Consultez ce site Web du gouvernement du Québec consacré au coronavirus. Vous avez des symptômes associés à la maladie ? Appelez au 1 877 644-4545 ou consultez un professionnel de la santé.