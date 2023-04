Mal de tête : est-ce une migraine ou une céphalée ?

Comment soulager la migraine ?

La migraine est une maladie chronique, au même titre que l’asthme, le diabète ou l’épilepsie. On ne guérit donc pas la migraine, mais on peut la maîtriser.

Il n’existe pas d’examens pour la diagnostiquer : on ne la voit ni sur les examens de tomodensitométrie (scans) ou les IRM ni par prise de sang. Le diagnostic est plutôt basé sur un questionnaire.

La première étape de la gestion de la migraine est d’évaluer son environnement et ses habitudes de vie, avec l’aide d’un professionnel de la santé, pour repérer les déclencheurs potentiels. Il est recommandé de privilégier un mode de vie sain en ce qui a trait au sommeil, à l’exercice, à l’alimentation, à la consommation d’alcool et à la santé générale. La tenue d’un « journal de migraines », dans lequel on note les circonstances entourant les épisodes migraineux, permet également de mieux comprendre ce qui provoque les crises.

La deuxième étape est de gérer le cerveau lui-même. Il existe des traitements médicamenteux pour stopper les crises et limiter la douleur, ainsi que des traitements préventifs qui, pris régulièrement, diminuent le nombre d’épisodes migraineux et leur sévérité.

De nombreux types de médicaments peuvent être utilisés pour lutter contre la migraine. Les plus récents, comme les gépants et les anticorps inhibiteurs, s’avèrent très prometteurs.

« Pour la première fois, on voit apparaître des traitements qui sont basés sur la recherche et une compréhension scientifique de la migraine, et non des médicaments pour d’autres maladies dont on découvre par hasard qu’ils ont un effet sur la migraine », observe la Dre Leroux.

Il n’existe toutefois pas de traitement unique qui pourrait aider tous les migraineux. Puisque chaque malade est différent, il faut souvent bien des essais et erreurs avant de trouver le remède et la dose nécessaires pour stabiliser l’état du patient.