Mal de ventre : et si c’était l’endométriose ?

Vivre avec l’endométriose, c’est avoir des douleurs intenses au bas du ventre plusieurs jours par mois, surtout au moment des règles. Des douleurs si fortes que certaines femmes les ressentent comme des coups de poignard et peuvent perdre connaissance. Elles se rendent aux urgences, pensant souffrir d’une appendicite. Puis elles se font renvoyer chez elles sans savoir ce qu’elles ont.

Selon le Réseau canadien de l’endométriose, de sept à neuf ans de consultations avec des professionnels de la santé sont parfois nécessaires avant d’obtenir un diagnostic. « Comme les symptômes sont non spécifiques, les femmes qui en souffrent devront consulter plusieurs fois et recevront même d’autres diagnostics avant d’avoir le bon », confirme la Dre Josianne Paré, professeure au Département d’obstétrique-gynécologie de la Faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke.

Qu’est-ce que l’endométriose ?

L’intérieur de l’utérus est recouvert d’une couche de cellules qu’on appelle l’endomètre. Pendant le cycle menstruel, il s’épaissit puis se désagrège au moment des menstruations si aucun bébé n’est conçu.

« L’endométriose, c’est quand des morceaux d’endomètre se retrouvent à l’extérieur de l’utérus », explique la Dre Paré. Ces fragments peuvent s’installer sur différents organes comme les ovaires, les trompes utérines, les ligaments qui gardent l’utérus en place, les intestins ou la vessie.

À ce jour, on ne connaît toutefois pas les causes de la maladie « Il existe plusieurs théories, mais on ne sait pas laquelle est la bonne », remarque la professeure. Par exemple, certains pensent que le sang menstruel remonterait par les trompes puis s’échapperait vers l’abdomen, ce qui permettrait aux fragments d’endomètre d’y adhérer.

« Selon une autre hypothèse, ce serait la lymphe qui déposerait les cellules à l’extérieur de l’utérus grâce au système lymphatique », ajoute-t-elle. La lymphe, un liquide blanchâtre qui a entre autres le rôle de ramasser les déchets, circule dans tout le corps. Ce mécanisme pourrait expliquer certains cas rares où des lésions d’endométriose se retrouvent dans les poumons ou le cerveau.

Certaines cellules de l’abdomen pourraient aussi réagir aux hormones et se transformer en cellules endométriales, avance la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC).

Certains experts croient pour leur part qu’un déclencheur est nécessaire à l’apparition de la maladie. Il pourrait s’agir d’un mauvais fonctionnement du système immunitaire, qui ne parviendrait pas à détruire l’endomètre se développant à l’extérieur de l’utérus, ou d’un problème hormonal. Une bactérie du genre Fusobacterium, présente dans l’utérus, pourrait également être en cause, selon une étude japonaise publiée en juin, car les femmes atteintes en sont plus souvent porteuses que les autres.

Pourquoi cette maladie donne-t-elle mal au ventre ?

Même s’ils sont à l’extérieur de l’utérus, les fragments d’endomètre sont sensibles aux hormones. « À chaque menstruation, ils réagissent de la même façon qu’ils le feraient dans l’utérus, ce qui provoque des saignements », explique la Dre Paré. Cependant, ce sang n’a aucun moyen de quitter le corps. Cela cause donc de l’inflammation et de la douleur.

À lire aussi Comment mieux comprendre sa douleur

Les symptômes de l’endométriose peuvent varier selon l’endroit où les fragments d’endomètre se sont déposés. Ces derniers peuvent ainsi engendrer des crampes menstruelles très intenses, des douleurs lors des relations sexuelles ou lorsque vient le temps d’uriner ou d’aller à la selle, de même que de la diarrhée, de la constipation et des nausées.

Comme ces symptômes ne sont pas l’apanage de l’endométriose, les médecins peuvent confondre cette dernière avec la maladie inflammatoire pelvienne, une infection des voies urinaires ou le syndrome du colon irritable, souligne le Manuel Merck.



L’endométriose peut aussi provoquer l’infertilité. La maladie est d’ailleurs diagnostiquée chez 38 % des femmes infertiles, selon l’Association des obstétriciens et gynécologues du Québec.

Comment l’endométriose est-elle diagnostiquée ?

Pour déterminer s’il s’agit bien d’endométriose, le médecin fera une évaluation médicale approfondie. Il voudra savoir quels sont les symptômes, s’il y a eu des problèmes gynécologiques dans le passé et si des membres de la famille ont déjà souffert d’endométriose. Il procédera aussi à un examen physique et pourrait demander une échographie ou une imagerie par résonance magnétique (IRM). « Cela permet aux radiologistes de nous dire si ce qu’ils voient est compatible avec l’endométriose, », ajoute la Dre Paré.

Cependant, la laparoscopie est la seule façon de diagnostiquer avec certitude l’endométriose. Le médecin introduit alors une petite caméra dans l’abdomen grâce à une incision, ce qui lui permet d’observer les organes, à la recherche de fragments d’endomètre. Comme il s’agit d’une intervention chirurgicale, la SOGC ne recommande toutefois pas ce test à toutes les femmes. « Dans la majorité des cas, le médecin se basera plutôt sur les symptômes pour commencer les traitements », confirme la Dre Paré.

Jusqu’à présent, les tests sanguins pour détecter des marqueurs d’endométriose n’ont pas prouvé leur fiabilité, notent des médecins dans un article publié dans le Journal de l’Association médicale canadienne. Cependant, un test salivaire mis au point par une société biotechnologique française pourrait peut-être faciliter le diagnostic. Une étude auprès de 200 femmes, publiée en juin dans NEJM Evidence, a démontré son efficacité. Le test est offert dans plusieurs pays européens, mais pas encore au Canada.

Est-ce que ça se soigne ?

Des médicaments contre la douleur comme des anti-inflammatoires non stéroïdiens (Advil, Motrin) peuvent parfois soulager les symptômes. Ils doivent cependant être pris avant que la douleur commence pour être efficaces (on les prend donc au moment où elle se manifeste d’habitude) et les doses doivent être répétées toutes les six heures, prévient la SOGC.

Si cela ne suffit pas à diminuer les symptômes, le médecin pourrait proposer des contraceptifs oraux ou un stérilet avec hormones qui vont provoquer une suppression hormonale. « Ce qu’on vise, c’est d’éviter que les fragments d’endométriose réagissent aux fluctuations hormonales », explique la Dre Paré. Ces traitements nécessitent toutefois au moins un cycle menstruel avant d’être efficaces. La SOGC suggère donc d’essayer ces médicaments pendant deux ou trois mois.

« Il existe aussi des thérapies mises au point expressément pour les femmes qui souffrent d’endométriose », ajoute la Dre Paré. Ces médicaments, comme le diénogest (Visanne), l’élagolix (Orilissa) et le leuprolide (Lupron Depot), ont pour but de supprimer le cycle menstruel ou d’induire carrément une ménopause temporaire. La baisse du taux d’œstrogènes qui en résulte diminue la douleur. Ces traitements peuvent toutefois réduire la densité osseuse s’ils sont pris sur une longue période, souligne la SOGC.

À lire aussi Traitement vaginal au laser : moins efficace qu’on le dit

Dans tous les cas, ces traitements ne font pas disparaître pour de bon l’endométriose. « Le traitement sera souvent nécessaire jusqu’à la ménopause, confirme la Dre Paré. Par la suite, l’endométriose n’est généralement plus active. » Cependant, les femmes ménopausées qui suivent une thérapie hormonale pourraient continuer d’avoir des symptômes.

Par ailleurs, tous ces traitements empêchent la grossesse. « Les femmes qui veulent des enfants doivent donc arrêter le traitement temporairement », souligne la professeure. Dans ces cas, ou si les médicaments ne sont pas efficaces, une intervention chirurgicale pourrait être envisagée.

Existe-t-il des traitements parallèles ?

Selon la SOGC, le yoga et les techniques de relaxation peuvent contribuer à soulager les symptômes. De plus, les muscles du plancher pelvien des femmes souffrant d’endométriose sont parfois contractés de façon chronique en raison de la douleur. La physiothérapie pelvienne pourrait alors vraiment aider, remarque la Dre Paré.

Des aliments en particulier accentuent les symptômes chez certaines femmes. Par exemple, une étude publiée en 2022 conclut que la consommation de viande rouge et d’aliments contenant des acides gras trans ou saturés était associée à un risque plus élevé d’endométriose. Ces produits affecteraient les niveaux d’œstrogènes.

Enfin, certaines femmes affirment que l’acupuncture, la chiropratique et des produits naturels ou suppléments (cannelle, racine de réglisse, thiamine, magnésium, acides gras oméga-3) leur ont procuré un certain soulagement, note le Bureau pour la santé des femmes des États-Unis. Toutefois, aucune preuve de leur efficacité n’existe, souligne la SOGC.

