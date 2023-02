Matière grise sans nuances

Notre prodigieux cerveau est apte à mettre patiemment au point la plus grande aventure de l’histoire humaine, celle de la science et de ses infinies nuances. Mais il est aussi constamment aux prises avec ses propres limitations, comme sa propension à catégoriser en noir ou blanc.

En voici un exemple bien concret, le damier d’Adelson. Vous connaissez ? Sinon, je vous suggère d’interrompre quelques secondes cette très zen lecture et d’aller jeter un coup d’œil sur Internet afin de comprendre de quoi il retourne.

C’est fait ? Il s’agit donc d’une illusion particulièrement convaincante, dont le principe est fort simple : par un jeu d’ombre et de lumière appliqué sur un damier aux cases apparemment noires et blanches, le défi est de déterminer si les teintes de deux cases, A et B, sont semblables ou non.

J’écris « apparemment », parce que notre cerveau interprète tout. En réalité, il nous joue ici un sacré tour, la case « noire » et la case « blanche » étant plutôt d’un même gris. Étonnant, non ?

On peut formuler l’hypothèse que si le cerveau arrive à se convaincre facilement que deux cases grises identiques sont de couleurs aussi contrastées que le noir et le blanc, il nous mène encore plus loin en bateau dans l’univers abstrait de la pensée et des idées.

Pour le vérifier, il suffit de procéder à une petite expérience, que j’ai réalisée moi-même afin de m’en persuader, soit copier la case « noire » à l’ordinateur, puis la déplacer à côté de la « blanche »… et constater alors qu’elles sont effectivement indiscernables.

Ce n’est pas compliqué : si notre œil reçoit la même nuance de gris, le cerveau reconstruit la réalité perçue en fonction du contexte, jugeant dès lors sans appel que les cases sont différentes.

Dans ce jeu d’ombre et de lumière, l’objectif est apparemment que la perception des formes ne soit pas trop influencée par les ombres qui en modifient l’allure. Cela favorise la stabilité de notre perception du monde environnant, un point encore plus important s’il s’agit de lions plutôt que d’un simple damier, bien entendu.

Ce formidable cerveau, même pour quelque chose d’aussi banal que des cases, ne peut s’empêcher d’ajuster ainsi sa perception, transformant la nuance de gris en noir et en blanc, et reconstruisant par ailleurs tout ce qui lui arrive par les voies de nos cinq sens. Ces fonctions, toujours à l’œuvre afin de conférer une stabilité à ce qui nous entoure, comptent sur une incroyable capacité de calcul, qui intègre en temps réel une stupéfiante quantité de données.



Si cette impressionnante faculté d’interprétation est largement répandue dans les cerveaux humains, comme dans ceux des autres animaux, c’est qu’elle s’est modelée au fil des millénaires sur les besoins vitaux de l’adaptation. Elle est donc aussi développée aujourd’hui parce qu’elle nous a été jadis très utile, sélectionnée et sans cesse améliorée par les mécanismes souverains de l’évolution.

Vous l’aurez compris, cela ne concerne pas seulement la « banale » apparence physique du monde. De manière plus générale, notre cerveau interprète en effet constamment la réalité, pour le meilleur et pour le pire. Imaginez quel niveau d’interprétation — et de distorsion — est ainsi appliqué à des réalités moins immédiatement perceptibles, qui dépassent la sphère de la simple perception, comme une idée, un concept ou une conviction.

Certes, nous sommes souvent parfaitement convaincus de l’existence objective de ces « réalités », pourtant bien plus abstraites que les cases d’un damier, et encore davantage quand on parle de croyances, parfois si fortes et prégnantes que d’innombrables représentants de notre espèce ont donné leur vie pour les défendre.

Sauf que beaucoup de nos perceptions, anecdotes, croyances, convictions politiques, etc. ne se prêtent pas à la validation scientifique, ce qui prévient dès lors toute tentative de trancher et nous laisse à la merci des distorsions que le cerveau impose. Et même lorsqu’une démonstration scientifique est possible, elle parvient rarement à contrer notre compréhension intuitive habituelle de la réalité, malgré la capacité sans égale de la science à la décrire.

Dans ce monde où nous cataloguons spontanément toutes choses en noir ou blanc et peinons à percevoir les nuances de gris, même si maîtriser les faits scientifiques est essentiel, cela reste insuffisant pour se convaincre de leur véracité. Ayons au moins l’humilité de le reconnaître pour nous améliorer.

Cette chronique a été publiée dans le numéro de mars 2023 de L’actualité.