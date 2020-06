Méchante grosse grippe

Parmi les arguments (erronés) qu’on entend (trop) souvent à propos de la COVID (je laisse tomber le 19 parce qu’on est en 2020) figure celui-ci : ce ne serait qu’une simple grosse grippe. Je suis un peu tanné de la lire, celle-là.

Vraiment ? Une simple grosse grippe ? Genre, tu gardes le lit quelques jours et ça va mieux ? Aurions-nous vraiment vécu tout un ramdam pour une grippe ? J’ai quelques doutes, c’est le moins qu’on puisse dire. De gros doutes.

Bien sûr, c’est causé par un virus, comme la grippe l’est. Un virus qui se transmet un peu de la même manière que la grippe : par gouttelettes transportant les virus d’une personne à l’autre, en l’air lorsqu’on tousse à qui mieux mieux pas de masque, et surtout par les mains.

Non qu’elles soient perméables au virus, nos mains. Mais quand elles touchent souvent le visage (essayez juste un peu de ne pas toucher votre visage) elles y déposent le virus, qui n’a plus qu’à se frayer un chemin jusqu’à nos muqueuses (yeux, nez, bouche).

Comme une grippe ?

Mais on lit parfois sur les réseaux sociaux qu’il n’y aurait pas plus de morts actuellement que lors d’une grosse année de grippe. Remarquez, ce n’est pas tout à fait faux : la grippe tue chaque année pas mal de monde.

Par contre, aucune grippe n’a essayé de forcer des mesures aussi radicales que celles appliquées à la COVID. On n’a qu’à regarder comment les courbes de grippes se sont effondrées en mars dès les débuts de la distanciation pour comprendre qu’elle n’était vraiment pas de taille à lutter contre deux mètres de distance et le reste.

Et avez-vous seulement entendu parler d’un cas de grippe depuis ? Moi non plus. Je n’ai pas vu un seul rhume digne de ce nom et il semble que les enfants n’ont plus trop d’infections virales.

C’est un premier signe qui ne ment pas : si le nouveau coronavirus a réussi à causer des dommages importants durant la même période, les autres virus de notre quotidien se sont écrasés. Il a sûrement quelque chose de spécial, ce mautadit coronavirus.

Virulence

Comme tout virus agressif, le virus de la COVID possède au moins deux caractéristiques fondamentales qui lui ont permis, malgré les précautions mises en place, de faire tomber les malades au point de dépasser la capacité de systèmes matures comme ceux d’Italie, de France, d’Espagne et de New York, pour ne nommer qu’eux.

Lesquelles ? Une virulence plutôt levée et une contagiosité pas piquée des vers. Chaque virus est plus ou moins virulent et plus ou moins contagieux, ce qui reste assez stable dans le temps s’il ne mute pas et constitue un peu sa signature.

La virulence d’un virus (dérivé du mot latin « virus ») décrit sa capacité à causer des dommages à sa cible (on pourrait dire son hôte, mais en général, on aimerait ne pas être trop recevant) une fois celle-ci contaminée. On appelle aussi cela être malade. Ce qui veut dire que le virus s’est installé suffisamment à son aise pour se multiplier et causer des troubles parfois sérieux.

De manière générale, on parle de capacité à rendre malade, à conduire des gens à l’hôpital à leur corps défendant, à les entrainer contre leur gré jusqu’aux soins intensifs, et surtout, à les tuer sans leur demander de permission. Dans ce dernier cas, on parle du taux de mortalité, qui est la proportion des personnes infectées par un virus qui vont mourir de cette infection et de ses complications.

Ce taux de mortalité dépend du virus, mais aussi de la capacité de l’individu à se défendre (nous sommes loin d’être tous égaux devant les virus) et du contexte dans lequel l’attaque se produit (par exemple dans un système de santé disposant de beaucoup de ressources permettant l’hospitalisation aux soins intensifs de tous les grands malades).

Alors, quels sont les chiffres en cause ? Pour le virus de la grippe, le taux de mortalité se situerait autour de 1 pour 1 000 personnes infectées ou encore une mortalité de 0,1 %. Il s’agit toutefois d’une approximation, basée sur des registres généraux comportant une large marge d’erreur. Plusieurs experts croient que le taux réel de mortalité de la grippe est inférieur. Mais acceptons 0,1 % pour fins de discussion.

Contagiosité

La seconde caractéristique inquiétante d’un virus, c’est sa contagiosité, soit sa capacité de se transmettre d’une personne à l’autre. Certains virus sont experts pour se propager, par exemple le virus de la rougeole, le champion. D’autres y arrivent plus laborieusement.

On peut exprimer la contagiosité de différentes manières, mais l’une d’elles, popularisée durant la pandémie actuelle, est d’indiquer le facteur « R0 » des virus. Avec ce système, le chiffre est proportionnel à la contagiosité. Ainsi, la rougeole présente un R0 démentiel de 12 à 18.

Pour la grippe, un virus tout de même assez contagieux, on estime souvent le R0 autour de 1,5. Beaucoup moins, on le voit, que la rougeole.

Ce R0 correspond au nombre de personnes qu’un malade va infecter à son tour dans un contexte donné. Ainsi, un rougeoleux en liberté va infecter entre 12 et 18 personnes, et un grippé, une personne et demie (je vous laisse choisir la demie).

L’effet du R0 est multiplicatif. Ainsi, un R0 à 2 signifie qu’une personne va en infecter 2, que 2 vont en infecter 4, puis 8, 16, 32. En quelques semaines, on peut se retrouver avec une montagne de patients.

Ce fameux R0 n’est pas immuable. En réalité, le R0 exprime la contagiosité mesurée dans une réalité donnée, et il est bien plus élevé si un virus vit sa vinaigrette au milieu d’une foule compacte réunie pour un concert rock (surtout un vieux groupe, disons les Rolling Stones, qui attire des admirateurs d’un âge proportionnel) que dans un hôpital où tout le monde garde ses distances, porte des masques et lave ses mains souvent.

On pourrait dire que le but des interventions de santé publique est justement d’abaisser le fameux R0 le plus bas possible. L’effet des mesures est d’ailleurs constaté sur le terrain par une baisse du R0 sous la valeur de 1, qui est un gage de succès des interventions.

En résumé : si le R0 est supérieur à 1, l’épidémie est en croissance. S’il est inférieur, la propagation s’atténue graduellement, parce que chaque malade transmet le virus à « moins d’un » autre malade.

Le cas COVID

Pour le virus de la COVID, la mortalité est encore difficile à préciser. Dans le monde, elle varie beaucoup selon les pays observés, de 0,02 % en Angola à 15,2 % en France.

Dans certains contextes, comme au Québec, on observe actuellement une mortalité apparente élevée, de l’ordre de 9,6 %. Sans doute en partie parce qu’un grand nombre de patients sont très âgés et déjà malades.

Sauf que pour bien évaluer la mortalité, il faut prendre en compte l’ensemble des personnes contaminées par le virus. Le problème, c’est qu’on ne sait pas encore combien il y en a. Les hypothèses vont du double ou du triple des patients détectés ou même plus.

Tout simplement parce qu’il y a beaucoup de cas mineurs ou asymptomatiques et qu’on a surtout testé jusqu’ici les plus malades qui consultaient pour obtenir des soins.

Évidemment, la mortalité réelle du virus au Québec (comme ailleurs) sera ajustée à la baisse quand on en saura plus sur le nombre total de personnes infectées. Elle pourrait par exemple baisser jusqu’à moins de 1 %, mais cela supposerait qu’actuellement, plus de 500 000 personnes ont réellement été infectées par le virus, la plupart de manière bénigne, ce qui demeure improbable.

Certaines estimations du Centre for Disease Control and Prevention (CDC) américain parlent d’une mortalité encore plus basse, de l’ordre de 0,3 %, bien que la source de cette donnée demeure peu claire et probablement non validée, alors que l’OMS parle encore d’une mortalité de 2 à 3 %.

Quant à la contagiosité de la COVID, les estimations ont varié durant l’épidémie, comme c’est souvent le cas lorsqu’on est encore en plein dedans. La majorité des mesures ont conduit à un R0 entre 2 et 3, plus souvent 3. Mais certains experts ont parfois calculé un R0 allant jusqu’à 5,7.

En réalité, le R0 n’est pas facile à établir, parce qu’il dépend aussi de la capacité à détecter les cas les moins symptomatiques, dont la capacité de tester. S’il y a plus de cas non mineurs, le R0 augmente.

Quel genre de pandémie ?

On comprendra vite que l’impact d’une épidémie dépend à la fois de la mortalité et de la contagiosité, qui varient toutes les deux.

On constate parfois même une relation inverse entre mortalité et contagiosité : si un virus est rapidement mortel, il ne « permet » pas à ses victimes de vivre assez longtemps pour se propager, et l’épidémie peut difficilement se répandre.

Pour être « efficace » (on n’aime pas ça), un virus doit donc tuer (mais pas trop rapidement pour laisser le temps à la propagation), tout en se répandant suffisamment pour finir par entrainer un nombre élevé de patients dans la mort.

Pour le coronavirus, prenons, si vous le voulez, des hypothèses qui circulent à son propos, par exemple la mortalité (mise en doute mais beaucoup citée depuis la fin mai) évoquée par le CDC de 0,3 % et un R0 généralement évoqué de 3 (c’est probablement plus).

Comment comparer ces hypothèses à la grippe, en prenant l’estimation souvent mentionnée et probablement surévaluée de 0,1 % de mortalité et un R0 mesuré autour de 1,5 (seulement la moitié du virus de la COVID) ? On obtient quel genre d’épidémie, avec une mortalité « à peine pire » que la grippe et une contagiosité « à peine le double » ?

Une surmortalité majeure

C’est facile : on obtient une épidémie six fois pire que celle d’une grippe, parce que trois fois plus mortelle et deux fois plus rapide. Et je vous rappelle que la grippe, ça n’a rien de bénin ! Au fait, ça ressemble à ce qu’on a vécu dans nos systèmes de santé, dépassés dans plusieurs régions du monde ?

Mais comment peut-on savoir vraiment ce qui est arrivé, objectivement ? C’est simple : par la mesure de la surmortalité, dont les données commencent à être publiées. Surmortalité ? Comment ? Suffit pas de mourir, il faudrait encore « surmourir» ?

En fait, le concept de surmortalité est fondamental en temps de pandémie. Il s’agit de la mortalité globale, toutes causes confondues, en temps de pandémie (ou de toute autre catastrophe naturelle ou artificielle comme une guerre), comparée à la mortalité habituelle à la même période de l’année.

C’est que normalement, les humains meurent régulièrement, à un taux relativement stable année après année si les conditions ne changent pas. En cas de catastrophe, on observe un pic de mortalité.

Justement, dans la plupart des régions du monde, la pandémie de la COVID a entrainé un pic de mortalité énorme, de l’ordre de 50 % plus élevé que la mortalité de base. Un autre signe évident qu’il « se passe quelque chose ».

Au moins six fois

La COVID aurait un impact au moins six fois pire que la grippe et produit un important gros pic de surmortalité. Une méchante grosse grippe, sachant que la grippe est déjà plutôt méchante.

Maintenant, imaginez qu’on varie un peu les hypothèses. Que la grippe cause non pas 1 décès sur 1 000, mais 1 sur 2 000 seulement, comme plusieurs le pensent. Alors, la COVID serait alors 12 fois pire. Et imaginez qu’un R0 maximal est de 5,7 (disons 6) et non 3. On se retrouve alors avec une vague COVID 24 fois pire qu’une année de grippe.

Imaginez, 24 fois pire, ça finit par faire une mégagrippe, alors qu’une simple grosse grippe, je le vous rappelle, remplit déjà nos hôpitaux chaque hiver et fait déborder les urgences.

Imaginez aussi ce qui serait arrivé si on n’avait rien fait. Si on s’était juste dit : « Ben voyons, c’est juste une grosse grippe ! » Si on n’avait aucune mesure pour ralentir cette mégagrippe.

Moi, je n’ose même pas imaginer ça.

