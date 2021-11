Médecin ou infirmière ? Qui devrait faire quoi ?

Tous les Québécois ont-ils vraiment besoin d’un médecin de famille ? Et quand une consultation est nécessaire, est-ce toujours un médecin qu’ils devraient voir en premier ? Alors que le gouvernement tente de forcer la main aux omnipraticiens pour qu’ils inscrivent plus de patients, une équipe de chercheurs dirigée par la professeure Roxane Borgès Da Silva publie une étude qui fait réfléchir sur la distribution des tâches entre médecins, infirmières et préposés aux bénéficiaires. Elle montre en effet que cette répartition est loin d’être optimale. Dans bien des cas, si les infirmières étaient assez nombreuses, elles pourraient prendre en charge beaucoup d’activités assumées aujourd’hui par les médecins, ce qui aurait de multiples avantages. « Même si les options sont limitées par les pénuries de personnel pour l’instant, c’est un bon moment pour se repencher sur cette répartition et sur l’organisation du travail au sein des équipes, pour rendre le système de santé plus efficient », estime la chercheuse.

Qui fait quoi ?

Savoir qui, dans les hôpitaux, les cliniques ou les CHSLD, prend vraiment en charge les différentes tâches de soins est tout un défi. « Ce portrait-là n’existe pas au Québec. On a la liste des activités réservées à chacun des ordres professionnels, mais il y a des chevauchements », explique Roxane Borgès Da Silva.

Les lois énoncent quelles activités sont réservées à quels types de professionnels. Les médecins sont notamment, selon la Loi médicale, les seuls à avoir le droit de diagnostiquer des maladies. Parmi leurs autres activités, la prescription de certains médicaments peut être transférée aux infirmières, qui sont habilitées à la faire. Les médecins peuvent aussi déléguer d’autres tâches, tout en en conservant la responsabilité, en signant des ordonnances collectives. Par exemple, même si une infirmière n’a pas le droit de prescrire une radiographie, elle peut le faire aux urgences si le médecin a signé une ordonnance collective en ce sens. Bref, il y a toutes sortes de manières de répartir le travail.

Pour y voir plus clair, la chercheuse et son équipe ont interrogé 33 acteurs du système de santé de la région de Montréal. Dix d’entre eux étaient des décideurs et gestionnaires provenant du ministère de la Santé et des Services sociaux, des ordres professionnels, des hôpitaux et des cliniques. Les autres étaient des médecins, infirmières et préposés aux bénéficiaires travaillant dans des cliniques de première ligne, des hôpitaux et des CHSLD. Leur étude a été menée en 2019, avant la pandémie, mais ses conclusions restent valables et pourraient aider à reconstruire le système de santé sur de meilleures bases.

Premier constat : les travailleurs eux-mêmes sont très mal informés de ce que leurs collègues des autres catégories sont autorisés à faire. Ils ignorent ainsi souvent que les différentes lois qui encadrent leur profession permettent une certaine flexibilité dans la répartition des tâches. Il faut dire qu’une chatte y perdrait ses petits ! Particulièrement en ce qui concerne chacun des quatre types d’infirmières. Le cadre qui régit leur pratique est rédigé en termes très larges, que chacun interprète à sa manière.

Selon la loi, les infirmières praticiennes spécialisées (les IPS, qui ont un diplôme universitaire de deuxième cycle), les infirmières cliniciennes (formation universitaire de premier cycle) et les infirmières techniciennes (formation collégiale) disposent de 17 activités réservées. Par exemple, elles peuvent toutes « évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique », mais pas « poser un diagnostic » comme les médecins. Les infirmières auxiliaires (formation professionnelle), elles, ne font pas l’évaluation des patients. Déjà, c’est difficile de s’y retrouver. De plus, les infirmières praticiennes spécialisées ont le droit de « diagnostiquer des maladies ». Quelle est la différence entre ça et le droit exclusif des médecins de poser des diagnostics, demandez-vous ? Sur le terrain, des travailleurs se posent la même question.

Les infirmières cliniciennes notent que la liste des activités qui leur sont autorisées est souvent modifiée (en particulier les règles entourant les prescriptions de différents traitements), ce qui fait qu’elles peuvent elles-mêmes perdre le fil. Les préposés aux bénéficiaires, eux, n’ont pas de statut professionnel encadrant leurs tâches. Pourtant, même avant la pandémie, on leur confiait fréquemment l’administration de médicaments aux malades, qui devrait être normalement du ressort des infirmières.

Redéfinir le métier d’infirmière

Deuxième constat : la coexistence de différentes catégories d’infirmières fait que bien des travailleuses ne sont pas employées aux tâches qu’elles seraient censées faire, ce qui engendre frustration et gaspillage. Par exemple, les infirmières cliniciennes, qui ont un diplôme universitaire, et les infirmières techniciennes, diplômées des cégeps, ont les mêmes activités réservées. « Cet environnement complexe de statuts, de titres d’emplois et de descriptions du travail entraîne beaucoup de confusion et de démotivation », souligne Roxane Borgès Da Silva.

Comme de nombreux autres spécialistes, la chercheuse estime qu’il est plus que temps de mettre fin à ce double niveau de formation en abolissant le DEC en soins infirmiers. « Le Québec est la seule province canadienne où subsistent ces deux niveaux. On doit impérativement revaloriser la profession infirmière en exigeant une formation universitaire pour toutes, même si c’est compliqué car elle n’est pas offerte dans toutes les régions, où les besoins sont pourtant importants », explique-t-elle. Quand, en 2005 et 2006, l’Ontario et la Colombie-Britannique ont respectivement rehaussé la scolarité en imposant aux infirmières l’obtention d’un baccalauréat, le nombre de diplômées a rapidement augmenté dans ces deux provinces, la profession étant devenue plus attrayante et mieux payée. Si le Québec avait fait de même en 2005 et connu une telle croissance des cohortes de finissantes par la suite, il aurait compté environ deux fois plus d’infirmières nouvellement diplômées en 2018, a estimé Roxane Borgès Da Silva.

La chercheuse salue par contre la décision de Québec de renforcer le soutien administratif, qui gruge le temps de travail des infirmières. « Les besoins sont particulièrement criants dans les quarts de soir, car c’est souvent à ces moments-là que les infirmières doivent procéder aux admissions à l’hôpital, alors que les secrétariats sont fermés. »

Remettre la maison en ordre

« Il faut que les différents ordres professionnels se parlent plus, pour essayer, en observant comment les tâches sont divisées dans les cliniques et hôpitaux, de clarifier la répartition des différentes activités accessibles à chacun des travailleurs selon les contextes », croit Roxane Borgès Da Silva. Avoir un certain chevauchement des tâches entre les divers travailleurs est très avantageux, puisque cela permet plus de flexibilité là où les besoins de main-d’œuvre sont les plus criants, et laisse entrevoir bien des possibilités d’amélioration. Mais il faut préciser ce qui est souhaitable ou non.

Actuellement, de nombreuses décisions sont prises localement par les gestionnaires en fonction des contraintes, mais aussi des habitudes qu’ils ont adoptées au fil du temps et de leurs connaissances des différents champs d’exercice des travailleurs. La chercheuse a constaté, par exemple, que certains établissements restreignent l’usage du permis de prescrire des infirmières cliniciennes, sans que rien semble le justifier, alors que d’autres interdisent aux infirmières auxiliaires de contre-vérifier les produits sanguins administrés, même si elles sont autorisées à le faire par leur ordre professionnel.

Même dans les groupes de médecine familiale, où les infirmières praticiennes spécialisées sont déjà à l’œuvre et prennent en charge plus de patients, elles pourraient en faire bien plus si elles étaient plus nombreuses et reconnues. « Des médecins nous ont dit que le tiers de leurs patients pourraient être vus par des IPS, qui pourraient s’occuper, entre autres, des maladies pédiatriques communes et du suivi des malades chroniques. »

Dans son étude, Roxane Borgès Da Silva dresse une longue liste des activités qui, selon les personnes interrogées, pourraient être mieux partagées entre médecins, infirmières et préposés aux bénéficiaires. Ce serait un très bon point de départ pour intensifier le travail commun d’examen des pratiques à mener par les ordres professionnels.