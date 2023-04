Migraine avec aura : y a-t-il lieu de s’inquiéter ?

La migraine avec aura (auparavant appelée migraine ophtalmique) touche environ le quart des quelque quatre millions de Canadiens qui vivent avec la migraine.

Si elle provoque des troubles de la vision, elle n’a rien à voir avec le système visuel. Elle est plutôt la manifestation de problèmes neurologiques. L’aura annonce généralement qu’une crise migraineuse se déclenchera dans les prochaines minutes, explique la Dre Elizabeth Leroux, neurologue et médecin spécialiste des céphalées. Même si les symptômes de la migraine avec aura sont parfois étranges ou inquiétants, ils ne sont pas dangereux pour autant.

Quels sont les symptômes particuliers de la migraine avec aura ?

Dans les phases de la migraine, l’aura visuelle se manifeste avant la douleur. Le phénomène peut durer de quelques minutes à une heure et se développer progressivement sous différentes formes : clignotements, apparition de motifs lumineux (lignes, zigzags, taches) ou d’un point aveugle (également appelé scotome) à contours scintillants dans le champ de vision. Dans certains cas, la personne touchée peut perdre partiellement ou complètement la vision pendant une brève période.

Aussi dérangeants soient-ils, ces symptômes ne sont pas douloureux. « L’incapacité qu’ils provoquent est davantage due à la crise de migraine qui suit, parce que l’aura est généralement de courte durée », précise la Dre Leroux, qui a écrit La méthode antimigraine : Un guide indispensable pour prévenir et combattre la migraine, paru en 2016. Dans certains cas, l’aura se prolonge pendant la première partie de la phase douloureuse.

La céphalée (nom scientifique des maux de tête) qui accompagne une migraine avec aura ne se distingue pas de celle d’une migraine sans aura. Comme dans une migraine classique, la douleur se fait sentir pendant plusieurs heures et elle est intense. Elle s’accompagne également d’autres symptômes, comme une hypersensibilité au bruit, à la lumière ou aux odeurs, des nausées, des vomissements ou des étourdissements.

Dans certains cas, toutefois, les auras apparaissent et disparaissent sans mener à des maux de tête, spécialement chez les personnes âgées. On nomme ce phénomène migraine acéphalgique.

Qu’est-ce qui cause ces troubles visuels annonciateurs ?

L’aura est causée par un dysfonctionnement passager du système électrique du cerveau, qu’on appelle dépression corticale propagée, explique Migraine Québec, un organisme de soutien aux personnes migraineuses. Le cerveau de ces dernières est particulièrement sensible aux stimulations, ce qui produit une activité électrique plus importante que la normale. Provoquée par divers déclencheurs (variation hormonale, alimentation, stress, surstimulation), cette « vague » électrique se propage dans le cerveau et perturbe provisoirement diverses fonctions telles que la vision, les sensations, l’équilibre, la coordination musculaire et la parole, dit le Manuel Merck.

En quoi ce problème se différencie-t-il de l’AVC ?

Dans quelques cas, la personne affectée par une migraine avec aura peut ressentir un engourdissement, une perte d’équilibre, une faiblesse des membres ou des difficultés d’élocution. Ces symptômes rappellent ceux d’un accident vasculaire cérébral (AVC), mais les deux troubles n’ont rien à voir. L’AVC, qui se déclenche soudainement, est le résultat d’une diminution de l’apport sanguin dans le cerveau potentiellement mortelle et demandant une prise en charge immédiate, alors que la migraine est un trouble neurologique chronique provoqué par des facteurs génétiques et environnementaux.

Les flashs lumineux et les points aveugles, caractéristiques de la migraine avec aura, ne font d’ailleurs pas partie des symptômes de l’AVC. Et ces migraines ne causent aucune séquelle, tant sur le plan visuel que sur le plan neurologique, assure Elizabeth Leroux. Les problèmes visuels sont réversibles et cessent d’eux-mêmes, généralement lors de l’apparition des céphalées ou peu après.

Mais il existe bien un lien entre migraine et AVC. Le risque de subir un AVC est légèrement plus élevé chez les personnes qui souffrent de migraines avec aura. Ce risque augmente encore un peu chez celles qui utilisent des contraceptifs oraux, en raison des œstrogènes qu’ils contiennent. Ce risque demeure cependant très faible, précise Elizabeth Leroux, et ne se compare en rien à ceux engendrés par d’autres facteurs, comme le tabagisme. Être migraineuse n’est donc pas une raison pour ne pas utiliser de contraceptifs oraux, estime la Dre Leroux. Il suffit d’avoir un suivi médical un brin plus serré.

« On a déjà signalé des cas de gens qui vont faire un AVC pendant une crise de migraine avec aura, mais ça reste extrêmement rare. Je n’ai jamais vu ça en 15 ans de pratique », souligne-t-elle.

Dans quels cas faut-il consulter ?

Les migraines avec aura demandent une prise en charge médicale particulière, notamment en raison de la question de la contraception chez la femme. Mais les crises migraineuses avec aura visuelle ne sont pas plus graves que les autres.

« Certains patients vont avoir des migraines avec aura toute leur vie, mais très peu souvent, seulement quelques fois par année, mentionne Elizabeth Leroux. Ce n’est pas une forme de migraine très invalidante, comme peut l’être la migraine chronique, par exemple. On peut avoir un diagnostic de migraine avec aura et bien fonctionner. »

Les migraines avec aura se traitent de la même façon que les migraines « ordinaires », avec des médicaments pour arrêter les crises et d’autres pour réduire leur fréquence, ainsi qu’en adoptant de bonnes habitudes de vie.