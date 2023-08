Montrez-leur une huître

«Tuée par quelqu’un de notre propre communauté, comme si nous n’avions pas assez d’ennemis », s’indigne Mimosa, personnage de danseuse burlesque et femme transgenre dans un épisode de la télésérie CSI : Crime Scene Investigation. La victime de cet épisode, aussi une danseuse transgenre collègue de Mimosa, a été assassinée alors qu’elle tentait de dénoncer un médecin aux pratiques douteuses offrant des opérations de changement de sexe clandestines. Mimosa raconte à Grissom, l’enquêteur scientifique en chef et protagoniste de la série, que les parents de la victime ne l’ont jamais comprise et n’ont jamais digéré sa transition.

« Que devrais-je leur dire ? »

***

La fluidité de genre chez l’humain est un sujet controversé et lucratif de nos jours, particulièrement parmi certains individus équipés de mégaphones médiatiques qui carburent aux guerres culturelles. Les phrases du type « Ben là, un homme c’t’un homme et une femme c’t’une femme ! » agissent en slogans qui font appel au « gros bon sens » de monsieur et madame Tout-le-Monde face à ces wokes qui essaient de nous faire accroire qu’une personne puisse/veuille s’identifier à un genre autre que celui déclaré à la naissance. Ces réactions ne sont pas sans rappeler celles qui dominaient le commentariat médiatique et politique lorsque gais et lesbiennes tentaient, contre vents et marées, de faire reconnaître leurs droits à la fin du dernier siècle.

L’histoire ne se répète peut-être pas, mais elle rime.

Un des arguments des opposants au mariage entre personnes du même sexe était qu’une telle union n’était pas « naturelle » (Dieu a créé Adam et Ève, pas Adam et Steve !). Nous savons aujourd’hui que ce point de vue était faux sur le plan scientifique. Des études répétées et approfondies ont confirmé que l’homosexualité (ainsi que la bisexualité) est présente chez des milliers d’espèces animales : les manchots, les singes, les dauphins, les chats, les chiens, une longue liste d’oiseaux, et même des poissons, des reptiles et des insectes. Les recherches sont claires : la diversité sexuelle est partout dans la nature.

Même si l’Homo sapiens et les mollusques sont des animaux bien différents, ils ont des ancêtres communs qui remontent à quelque 400 à 500 millions d’années, à l’époque où toute vie sur Terre était aquatique.

« Il n’y a que deux genres : l’homme et la femme », répètent bon nombre de ceux et celles qui considèrent les revendications des personnes transgenres comme une aberration. Or, s’il est maintenant scientifiquement reconnu que l’orientation sexuelle n’est pas une variable binaire, mais bien un spectre continu et varié, cela ne devrait causer aucune surprise que l’identité de genre agisse de la même façon. Alors que nous remettons de plus en plus en question les murs rigides de la normalité imposés par nos traditions, nous découvrons que, une fois libre d’être lui-même, l’être humain est encore plus complexe que nous ne le croyions.

Même les gens qui acceptent la base de l’identité trans ont parfois un récit trop simpliste : un processus d’abord social, puis hormonal et enfin chirurgical pour une transition parfaitement binaire, d’homme à femme ou vice-versa. Point.

Or, ce narratif ne correspond pas à la réalité de bien des personnes transgenres, écrit le Dr Nat Mulkey, de la Faculté de médecine de l’Université de Boston, dans Scientific American : « Les parcours empruntés pour parvenir à une identité de genre authentique sont aussi nombreux que n’importe quelle autre composante de l’histoire d’un individu. » Vouloir catégoriser les gens est un réflexe, mais volontairement ou pas, nos catégories sont trop souvent réductrices.

***

« Montrez-leur une huître », répond Grissom à Mimosa.

Le scientifique poursuit en expliquant qu’il existe deux types d’huîtres mâles, et que certaines peuvent changer de sexe selon leurs besoins. En fait, ces huîtres naissent toutes en tant que mâles, mais leurs organes reproducteurs produisent à la fois du sperme et des œufs, ce qui leur donne la possibilité de changer de genre au cours de leur vie. Or, même si l’Homo sapiens et les mollusques sont des animaux bien différents, ils ont des ancêtres communs qui remontent à quelque 400 à 500 millions d’années, à l’époque où toute vie sur Terre était aquatique.

Avant que nos ancêtres primitifs sortent des milieux aqueux pour marcher, ramper et courir sur la terre ferme, sans doute que beaucoup d’autres espèces avaient cette capacité de modifier leur sexe selon leurs besoins, caractéristique que les huîtres (et différentes espèces du monde animal) possèdent toujours.

« Peut-être qu’à l’origine, nous étions tous censés pouvoir changer de sexe, conclut Grissom. Et qu’en réalité, naître avec un seul sexe ne serait… qu’une mutation. »

Cette chronique a été publiée dans le numéro de septembre 2023 de L’actualité.