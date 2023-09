Ne tirez pas sur le fax !

Les ministres de la Santé successifs promettent l’élimination du fax dans le réseau de la santé. Chaque fois, j’ai comme un doute. Non que l’idée ne soit pas louable, mais elle ressemble à souhaiter l’élimination de la fièvre en cas d’infection. Sachez-le, le télécopieur n’est pas une maladie, c’est plutôt un symptôme !

S’il est utilisé, c’est qu’il représente une solution à une nécessité : transmettre l’information clinique rapidement entre deux points de service, de manière (assez) simple, (relativement) fiable, (plutôt) efficace et (généralement) confidentielle.

Parmi ses usages variés, le plus courant est probablement cet aller-retour incessant des ordonnances entre les hôpitaux et les pharmacies. Il sert aussi à communiquer les dossiers entre établissements, à acheminer une foule de formulaires, sans parler d’une myriade d’utilisations plus ou moins obscures.

Pour ce qui est des dossiers médicaux, bien que les hôpitaux les informatisent de plus en plus, le principal moyen d’en transmettre des sections demeure malgré tout de les imprimer, puis de les télécopier, pour ensuite les renumériser ailleurs — même si ça peut vous sembler un peu ridicule.

La vraie limite du fax est de communiquer de l’information morte, qui ne peut être réintégrée directement dans les systèmes informatiques supportant aujourd’hui la plupart des activités cliniques. Pour y arriver, un intermédiaire humain, autre entité imparfaite, doit intervenir, ce qui accroît le risque d’erreur.

En ce qui a trait à la maladie elle-même, qui se manifeste par la présence des télécopieurs, elle est assez complexe. En examinant bien le malade, notre réseau de la santé, on se demandera rapidement pourquoi les systèmes d’information des établissements ne se parlent pas davantage entre eux, ce qui éliminerait de facto les fax.

Il faut remonter aux antécédents lointains de ce réseau pour mieux comprendre. C’est qu’à l’époque des premières mises en place de l’informatique en santé, les établissements (hôpitaux, CHSLD, CLSC, etc.) ont souvent fait des choix en silo, entre autres parce qu’ils ne pouvaient pas de toute manière se transférer les dossiers en raison des sévères lois sur la protection des renseignements personnels.

Guérir notre réseau de ses nombreux problèmes informatiques a été, et demeure, une tâche presque démesurée.

Ces nombreux établissements (maintenant fusionnés) ont ainsi opté pour des systèmes variés, en fonction de leurs besoins, des dynamiques locales et d’intérêts divergents, sans trop prévoir les futurs impératifs d’intégration. Pendant ce temps, en Ontario ou dans les grandes organisations de soins américaines, comme Kaiser Permanente, où sont suivies des millions de personnes, on travaillait à l’intégration de systèmes qui permettaient l’émergence de l’information partageable, notamment celle des dossiers médicaux, démarche qui leur confère aujourd’hui une longueur d’avance.

Nos approches manquant de cette vision d’ensemble ont conduit à l’embrouillamini actuel. Guérir notre réseau de ses nombreux problèmes informatiques a été, et demeure, une tâche presque démesurée. Surtout que parmi les stratégies de soins possibles, aucune n’est simple.

On a d’abord voulu, par exemple, réaliser toutes les interfaces requises pour que les systèmes se parlent, ce qui exigeait au départ que les systèmes de base répondent à certains standards de communication, alors que ce n’était souvent pas le cas. Puis, comme la demande pour ces interfaces est montée en flèche, elles sont rapidement devenues très coûteuses.

On aurait pu opter plus récemment pour un traitement plus radical, une greffe de système, en remplaçant les outils actuels par des systèmes informatiques complets supportant de manière intégrée toutes les fonctions cliniques et administratives. Sauf que de tels outils coûtent aujourd’hui de vraies fortunes et que les sommes nécessaires n’ont jamais été débloquées pour couvrir entièrement les besoins.

Il faut voir également qu’une telle transplantation, qui a été tentée au moins trois fois au Québec, ne garantit pas la santé du patient, le nouvel organe pouvant avoir de la difficulté à s’adapter ; les établissements sont assez différents les uns des autres, sans parler de notre langue d’usage qui oblige à la traduction de systèmes entiers.

Alors voilà, pendant qu’on réfléchit à ces immenses défis, nos fax continuent leur vaillant travail, ne coûtent encore presque rien, les lignes téléphoniques demeurent économiques, et mis à part le blocage périodique des feuilles, leur maniement reste facile pour la plupart des gens, sauf les médecins, dit-on. Évidemment, pour les utilisateurs, le problème est de dénicher un fax encore fonctionnel dans le voisinage !

Et je crains fort que les télécopieurs continuent longtemps de nous rendre ces services. Parce que le jour où on n’entendra plus les gens sacrer après des feuilles coincées, ce n’est pas tant qu’on aura réussi à les débrancher, c’est plutôt que le réseau de la santé, ce grand malade chronique, aura finalement été soigné convenablement pour ses carences informatiques.

