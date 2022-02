Non, l’Université Johns Hopkins n’a pas écrit que les confinements ne servent à rien

Vous avez peut-être vu passer cette nouvelle selon laquelle une étude de l’Université Johns Hopkins, à Baltimore, estimerait que les confinements mis en place contre la COVID-19 n’ont servi à rien ou à peu près. Les auteurs du papier en question considèrent que cette mesure sanitaire n’aurait entraîné qu’une infime diminution de la mortalité.

Ne vous faites pas avoir ! Cette annonce ressemble plutôt à une tentative de manipuler l’opinion publique. Voici 8 raisons de n’accorder aucun crédit à ce rapport.

1. Les universités n’écrivent pas d’études. Utiliser le nom d’une prestigieuse université pour faire la promotion d’un document est un artifice classique. Cela constitue, en soi, un signal d’alerte. Dans le cas présent, un seul des trois auteurs, Steve H. Hanke, est réellement rattaché à l’Université Johns Hopkins. Il y est professeur d’économie appliquée.

2. Les trois signataires sont économistes. Aucun d’entre eux n’est spécialiste en santé publique, en épidémiologie ou en démographie. Quelle expertise cette équipe a-t-elle pour juger des effets du confinement sur la mortalité ?

3. Leur jupon dépasse. Deux des trois auteurs sont fortement associés à des groupes de réflexion libertariens qui produisent toutes sortes de documents aux allures de publications scientifiques visant à s’opposer aux interventions étatiques. Steve Hanke est Senior Fellow au Cato Institute, un think tank américain connu notamment pour avoir rédigé de multiples rapports pour alimenter le mouvement climatosceptique. Jonas Herby est rattaché au Center for Politiske Studier, un groupe danois qui défend les mêmes idées.

4. Leur publication n’est pas une étude. Il ne s’agit pas d’une étude révisée par les pairs ou en prépublication, mais d’un « working paper ». Les auteurs l’ont publié dans les Studies in Applied Economics, une série d’avis dirigée par Steve Hanke. Or, aucune règle particulière n’encadre la publication de tels documents de travail ; n’importe qui sachant taper sur un clavier et publier sur un site Web peut le faire et y affirmer n’importe quoi.

5. Leur définition du « confinement » est trop large. Ce mot désigne, selon eux, l’imposition d’au moins une mesure sanitaire qui n’est pas un médicament. Le simple fait de devoir porter un masque pour entrer quelque part constitue donc, pour eux, un « lockdown », ou « confinement ». Ce n’est pas vraiment le sens commun que l’on donne à ce mot, qui sous-entend plutôt une forme d’enfermement ou de restrictions d’accès à des lieux.

6. Leur méta-analyse n’en est pas une. Les auteurs prétendent avoir fait une méta-analyse, un exercice qui impose de prendre en compte toutes les études publiées sur un sujet. Si certaines études doivent être exclues de l’analyse, il faut expliquer pourquoi, ce qui n’est pas fait, ici. Parmi les milliers d’études publiées sur différentes formes de confinement, les auteurs en ont retenu 34, dont seulement 22 avaient été révisées par des pairs. Les 12 autres sont de simples documents de travail. De l’avis de plusieurs spécialistes, de très nombreuses études tout à fait crédibles ont été écartées sans aucune justification. Cet exercice est typique de ce qu’on appelle en anglais du cherry-picking, c’est-à-dire l’art de choisir ce qui fait notre affaire.

7. Leur analyse globale est biaisée. Dans plusieurs cas, les études retenues par le trio d’auteurs concluent en réalité à un fort effet du confinement sur la mortalité. Par exemple, l’une d’elles, publiée dans Plos One, conclut que l’ordre de rester à la maison dans certaines régions américaines y a diminué de 60 % la mortalité au cours des trois semaines suivantes. Mais en choisissant bien des documents de travail qui disent le contraire, incluant certains de leurs propres travaux, les auteurs sont parvenus à leur fin : conclure que les confinements ne donnent à peu près rien. Leurs « savants » calculs aboutissent à une diminution de 0,2 % de la mortalité, sans marge d’erreur, un résultat très vendeur, mais pas du tout réaliste. Et pourtant, ils s’en servent pour conclure que « les confinements ne doivent pas faire partie des mesures politiques lors d’une pandémie ».

8. La désinformation nourrit la désinformation. La cerise sur le sundae pour mousser un document dont on ne devrait même pas parler ? Fox News a publié un texte disant que les grands médias comme CNN ou le New York Times ont sciemment boudé cette étude. La vérité, c’est que les grands médias avaient bien raison de ne pas parler du rapport en question, puisque celui-ci n’a pas de valeur scientifique.