Obésité : des produits chimiques parmi les coupables potentiels

Jusqu’à quel point est-on certain du rôle des obésogènes dans la prévalence de l’obésité ?

Le niveau de preuve est plus ou moins élevé pour chacune des molécules considérées comme un obésogène potentiel. Pour certaines, la démonstration est assez probante, tel le tributylétain, un fongicide, qui a été l’objet de plusieurs études sur les humains et les animaux. Même chose pour les bisphénols et les phtalates.

L’obésité étant associée à plusieurs facteurs, il est difficile de montrer du doigt une seule cause, mais de plus en plus de chercheurs estiment que les contaminants contribuent à ce problème. Ce qu’il reste à préciser et à mesurer, c’est l’effet réel des obésogènes, en fonction des doses auxquelles nous sommes exposés.

Lorsqu’il est question d’obésité, on met souvent l’accent sur la responsabilité individuelle. Mais on comprend de plus en plus que ce n’est pas entièrement de notre ressort. Personne ne contrôle la dose de phtalates ou de bisphénols qu’il ingère.