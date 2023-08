Peut-on guérir l’apnée du sommeil ?

La nuit, vous ronflez, et le jour, vous êtes toujours épuisé. Vous vous demandez si vous faites partie des 10 % de Québécois qui souffrent d’apnée obstructive du sommeil. Vous hésitez toutefois à aborder le sujet avec votre médecin, puisque vos recherches sur Internet vous ont donné un aperçu de ce qui pourrait vous attendre : dormir harnaché d’un appareil respiratoire peu élégant et peut-être bruyant.

Vos craintes sont-elles fondées ? Oui et non. Le déni est-il une bonne solution ? Certainement pas.

L’apnée du sommeil peut-elle disparaître ?

L’apnée obstructive du sommeil cause pendant la nuit des épisodes d’affaissement des tissus de la gorge qui bloquent la respiration, souvent plusieurs fois par heure. Si l’on croit en être atteint, il est impératif de consulter un médecin pour évaluer la gravité du problème et déterminer le traitement approprié, ce qui est fait au cas par cas.

« Chaque patient est unique », résume la Dre Chantal Lafond, pneumologue à l’hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal. Si l’apnée est légère et peu symptomatique, elle tentera d’abord d’améliorer l’hygiène de vie : cesser de fumer, réduire la consommation d’alcool et être plus actif peuvent avoir un effet appréciable. « Par contre, plus on a une apnée sévère, avec des symptômes et des comorbidités comme de l’hypertension, des maladies cardiaques ou un ancien AVC, plus on va insister pour traiter », poursuit la médecin.

L’apnée du sommeil ne se guérit généralement pas. Il s’agit dans la majorité des cas d’un trouble chronique. Il existe toutefois des traitements qui, s’ils sont bien suivis, font disparaître les symptômes tels que la somnolence, ainsi que les conséquences à long terme sur la santé.

En quoi consiste le traitement ?

Internet est parsemé de publicités pour des dispositifs bon marché et douteux, et de conseils simplistes comme maintenir la bouche du dormeur fermée avec du ruban adhésif. Il vaut mieux se fier aux conseils d’un médecin.

Si les symptômes sont légers, une ceinture de positionnement qui empêche de dormir sur le dos va parfois suffire. Le médecin peut aussi explorer l’option d’une orthèse mandibulaire. Celle-ci est constituée de gouttières semblables à celles des nouveaux appareils orthodontiques, liées par un mécanisme qui permet d’avancer la position de la mâchoire inférieure pendant le sommeil. On empêche ainsi la langue de bloquer les voies aériennes en se relâchant. L’orthèse est fabriquée sur mesure par un orthodontiste.

Dans la majorité des cas cependant, l’apnée est plus sérieuse. Le médecin prescrira alors probablement l’utilisation d’un appareil à pression positive continue (PPC), communément appelé CPAP, pour continuous positive airway pressure (ou ventilation à pression positive continue).

Son fonctionnement est très simple, comme le montre cette vidéo de la clinique Mayo. Il s’agit d’un compresseur qui capte l’air ambiant et le pousse sous pression dans les voies respiratoires, afin de maintenir la gorge ouverte. Il n’ajoute ni oxygène ni médicaments, et permet de continuer à inspirer et expirer normalement.

Pour que l’air soit dispensé sous pression, il faut un masque étanche posé sur le nez du patient et relié à la machine par un tuyau souple. Dans certains cas, le masque couvre aussi la bouche. Pour que le traitement fonctionne, l’appareil doit être employé toutes les nuits, et même quand on fait la sieste.

On utilise couramment le sigle CPAP, mais dans les faits, de nos jours, la majorité des patients se servent d’un APAP, pour automatic positive airway pressure. Il analyse le flux respiratoire et ajuste automatiquement la pression de l’air pour qu’elle soit optimale au fil des nuits et des phases du sommeil. Il évite aussi la multiplication des essais et erreurs pour ajuster la pression. Le prix moyen de l’APAP est plus élevé : 2 100 dollars, contre 1 700 pour le CPAP.

Le CPAP ou APAP n’est pas couvert par la RAMQ, ce qui pourrait bientôt changer pour les gens à faible revenu, selon une annonce récente du ministre de la Santé, Christian Dubé. Certains assureurs le remboursent, en tout ou en partie.

L’appareil doit être prescrit par un médecin, mais on en fait l’acquisition au privé, sur les conseils d’un inhalothérapeute qui nous assistera pour l’achat. Plusieurs cliniques spécialisées offrent tout — prescription, accompagnement par un inhalothérapeute et vente d’appareils — sous un même toit.

S’habituer à utiliser un CPAP peut demander une période d’ajustement. Il faut parfois essayer quelques équipements et configurations pour trouver ce qui convient le mieux à la forme du visage ou à la position habituelle de sommeil. Il peut donc être sage, avant de s’engager, de magasiner un peu et de poser des questions sur le suivi, sur le soutien technique et sur la souplesse du contrat de vente. L’Association pulmonaire du Québec offre de précieux conseils à ce chapitre.

Puisque la persévérance est la clé du succès du traitement, un bon suivi peut avoir un effet positif. Certains trouvent, par exemple, que l’appareil assèche leurs voies respiratoires. On les aidera à mieux utiliser l’humidificateur intégré à la plupart des modèles, ou on leur proposera d’essayer un autre type de masque.

Il est donc déconseillé, du moins pour un premier achat, de tenter d’économiser en se procurant un appareil d’occasion ou en faisant affaire avec un marchand en ligne.

Les CPAP sont robustes et ne nécessitent qu’un entretien minimal au quotidien. On craint souvent qu’ils ne soient bruyants. Or, ils sont étonnamment discrets : environ 30 décibels, soit l’équivalent d’une conversation chuchotée. « Si on compare avec le niveau de décibels du ronflement, s’amuse la Dre Lafond, il n’y a rien là ! »

À quels résultats peut-on s’attendre ?

En règle générale, le CPAP doit être utilisé à très long terme, voire toute la vie, sauf si la cause de l’apnée venait à disparaître, à la suite, par exemple, d’une importante perte de poids. Un suivi annuel est donc souhaitable pour adapter les paramètres de l’appareil et du traitement.

Le CPAP ne guérit pas l’apnée, mais la Dre Lafond affirme sans hésiter que « si le problème est bien cerné, que le patient n’a pas de comorbidités et n’abuse pas des drogues ou de l’alcool, ça peut être miraculeux » ! En peu de temps, on peut retrouver un niveau d’énergie plus que satisfaisant. Ces bienfaits s’évanouiront par contre si on cesse d’utiliser l’appareil.

La disparition du ronflement et de la fatigue ainsi que le retour de l’énergie et bien souvent de la libido sont évidemment de puissants éléments de motivation. « Je suggère à mes patients de ne pas dire qu’ils commencent un traitement. Leur entourage voit le changement. L’un d’eux s’est même fait demander s’il était en amour ! »

