Peut-on guérir l’arthrose ?

Quand on vit au jour le jour avec des douleurs aux articulations causées par de l’arthrose, on se pose inévitablement la question : est-il possible de faire disparaître les symptômes de cette maladie ?

Cette forme d’arthrite se caractérise par une usure du cartilage que le corps ne parvient plus à réparer. En plus de provoquer des douleurs, elle engendre de la raideur et peut restreindre les mouvements de la personne atteinte.

L’arthrose, ça se guérit ou pas ?

Même si beaucoup de recherche fondamentale se fait à ce sujet, « à ce jour, rien ne guérit l’arthrose », affirme la Dre Véronique Godbout, chirurgienne orthopédique et présidente de l’Association d’orthopédie du Québec.

Il est cependant possible de diminuer les effets de la maladie, souligne Benjamin Rondeau, physiothérapeute à la clinique du PEPS de l’Université Laval. « Même si l’usure persiste, il y a moyen d’atténuer les symptômes », assure-t-il. En effet, certaines personnes ont beaucoup d’arthrose dans leurs articulations et ressentent peu de douleur.

La Dre Godbout ajoute qu’il existe plusieurs stratégies pour améliorer le quotidien des patients. Au menu : le renforcement musculaire, les médicaments anti-inflammatoires, les analgésiques, les infiltrations de cortisone ou d’acide hyaluronique. « Des orthèses peuvent aussi être utilisées », dit-elle. Et en dernier recours, il y a la chirurgie.

Comment soulager les symptômes ?

« Les résultats de la recherche scientifique sur l’arthrose sont clairs, affirme la Dre Godbout. La sévérité des symptômes ne dépend pas du niveau de détérioration de l’articulation, mais plutôt de la masse musculaire. »

En effet, si les muscles ne sont pas assez développés ou ne se contractent pas de la bonne manière, chaque mouvement causera un déplacement inadéquat et un mauvais alignement de l’articulation. C’est ce qui augmente les douleurs et l’inflammation. Les personnes qui souffrent d’arthrose devraient donc se tourner davantage vers l’activité physique pour gérer leurs symptômes, selon la chirurgienne orthopédique.

« Quand ils ont de la douleur, les gens ont tendance à marcher d’une façon différente pour se protéger », illustre Benjamin Rondeau. La raideur s’installe alors, la force musculaire diminue et les muscles ne peuvent plus supporter l’articulation. C’est ce que l’exercice physique peut améliorer. Un physiothérapeute peut nous aider à trouver les plus bénéfiques et le dosage approprié, selon l’articulation atteinte.

Marcher ou faire du vélo, par exemple, permet d’exercer une pression sur le cartilage des articulations des jambes et de le garder en bonne santé, ajoute le physiothérapeute. En effet, ces mouvements de pression et de décompression aident le cartilage à recevoir les nutriments dont il a besoin.

Quels sont les médicaments indiqués ?

Les médicaments utilisés dans le traitement de l’arthrose aident à gérer la douleur et, ce faisant, à améliorer la fonction articulaire. La diminution de la douleur et de l’inflammation permet en effet d’être plus actif et donc de renforcer les muscles, ce qui est bénéfique pour l’articulation. « Il y a les anti-inflammatoires, comme l’ibuprofène, et les analgésiques, comme l’acétaminophène, précise la Dre Godbout. Ce sont les deux médicaments de base à essayer pour soulager la douleur. »

Quand cette dernière devient trop importante, par exemple lors d’un épisode inflammatoire, une infiltration de cortisone peut aussi être indiquée. « Cet anti-inflammatoire injecté localement permet d’éviter de consommer trop d’anti-inflammatoires en pilules, qui ont des effets sur les autres organes, souligne la Dre Godbout. Cela aide aussi à diminuer rapidement l’inflammation pour de deux à trois mois. Le patient peut alors en profiter pour renforcer ses muscles par l’exercice. »

Il est également possible de recevoir une infiltration d’acide hyaluronique, une intervention appelée viscosuppléance. Selon la Dre Godbout, ce traitement a un effet positif sur la douleur qui dure plus longtemps que la cortisone. Cependant, il n’est pas remboursé par la RAMQ, contrairement aux infiltrations de cortisone.

Y a-t-il des produits de santé naturels efficaces pour soulager les symptômes d’arthrose ?

Une carence en vitamine D peut aggraver l’arthrose, souligne la Société de l’arthrite du Canada. Les suppléments peuvent donc être utiles si l’alimentation comporte peu d’aliments riches en vitamine D ou si l’exposition au soleil n’est pas suffisante pour que le corps en produise naturellement.

Pour ce qui est de la glucosamine et de la chondroïtine, même si ces substances sont présentes dans nos articulations et contribuent à maintenir le cartilage en santé, les études cliniques n’ont pas démontré l’efficacité de ces suppléments pour prévenir ou soulager l’arthrose.

« Aucun de ces produits naturels n’est recommandé à proprement parler, confirme la Dre Godbout. Certains patients les essaient et disent que ça fonctionne. Mais est-ce que ça les aide vraiment ou est-ce qu’il s’agit d’un effet placébo ? On ne le sait pas. »

La Société de l’arthrite du Canada a préparé une liste des principaux suppléments sur le marché, de leurs effets escomptés et des contre-indications, qui permet de s’y retrouver.

Une personne qui le souhaite peut essayer ces produits, ajoute la Dre Godbout. Elle souligne toutefois qu’ils sont très chers à la longue. « Si quelqu’un a de l’argent à dépenser, il vaudrait mieux l’investir dans un programme d’exercices. »

Y a-t-il des aliments à privilégier, ou à éviter ?

Aucune étude n’a démontré de façon convaincante que des aliments peuvent améliorer ou aggraver les douleurs articulaires. Cependant, certains peuvent avoir un effet bénéfique sur l’inflammation ou renforcer les os, les muscles et les articulations. C’est le cas des poissons gras, de certaines noix et graines ainsi que de l’huile d’olive, entre autres, précise la Société de l’arthrite du Canada.

L’organisation rappelle également que le surpoids augmente le risque d’arthrose et accélère sa progression. Elle recommande de réduire la consommation de matières grasses saturées, de gras trans et de sucre, et de manger beaucoup de fruits et légumes.

« Avoir une bonne alimentation est très important dans la prise en charge de l’arthrose », confirme Benjamin Rondeau. Consulter une nutritionniste peut être utile si on a besoin d’être guidé sur ce plan.

Quelles sont les conséquences possibles si l’arthrose n’est pas traitée ou suivie ?

Ne pas traiter une maladie arthritique comme l’arthrose peut causer des lésions ou des changements permanents dans les articulations. « Je vois beaucoup de gens en clinique qui ont mal depuis 10 ans, raconte Benjamin Rondeau. Ils ont alors déjà une perte de mobilité et de muscles. Idéalement, il ne faut donc pas attendre d’avoir trop de douleurs avant de consulter, car la prise en charge sera beaucoup plus difficile. » Une évaluation rapide permettra au professionnel de suggérer un programme d’exercices simple pour conserver la mobilité et une bonne force musculaire.

Consulter sans tarder aide également à faire les bons gestes dès le départ. « Par exemple, beaucoup de gens avec un diagnostic d’arthrose arrêtent de bouger, car ils ont peur de se blesser, déplore le physiothérapeute. Au contraire, la meilleure chose à faire quand on a de l’arthrose, c’est de garder un mode de vie actif et de stimuler la musculature et l’articulation. »

