Peut-on maîtriser l’hypertension sans médicaments ?

Vous avez reçu un diagnostic d’hypertension et rechignez à l’idée de devoir prendre des médicaments à vie ? Des changements dans ses habitudes permettent non seulement de prévenir la maladie, mais aussi de diminuer sa pression artérielle de façon naturelle si elle est trop élevée.

Plus on s’y met tôt, meilleures sont les chances de réussite, affirme le Dr Rémi Goupil, néphrologue et clinicien-chercheur à l’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. La recette du succès repose sur cinq piliers : une alimentation saine et faible en sel, un poids santé, une vie active, une consommation modérée d’alcool et une abstinence de tabac.

Parmi ces cinq voies à suivre, l’alimentation est un facteur important sur lequel le patient peut influer, note Chantal Gariépy, diététiste-nutritionniste au Centre ÉPIC de l’Institut de cardiologie de Montréal. « L’alimentation a une grande influence sur la pression artérielle. Certains changements alimentaires peuvent être aussi efficaces que des médicaments. »

Dans quels cas est-ce possible de se passer de médicaments ?

Adopter de saines habitudes de vie ne peut qu’avoir des effets positifs sur sa pression artérielle. Mais l’ampleur des bénéfices dépendra de plusieurs facteurs, dont le niveau d’hypertension et l’état de santé général, explique le Dr Rémi Goupil.

« Évidemment, c’est plus facile de faire baisser sa pression à un niveau acceptable [soit en deçà de 135 mm Hg] si on part de 140 mm Hg de pression systolique que si on part de 160 mm Hg. Un cas plus léger, détecté plus tôt, dans lequel les vaisseaux sanguins n’ont pas été endommagés irrémédiablement, sera plus facile à traiter [sans médicaments]. »

Certains patients parviennent à réduire leur pression avec une dose plus faible de médicaments ou même à cesser de les prendre. « C’est très variable d’une personne à l’autre. Des gens suivent nos indications avec les meilleures intentions du monde et leur pression reste élevée. Il ne faut pas voir ça comme un échec si on n’arrive pas à la faire baisser », assure le Dr Goupil.

Quoi qu’il en soit, les efforts entrepris ne seront pas vains, puisqu’ils pourront améliorer la santé générale et prévenir l’apparition de troubles autres que l’hypertension, comme le cholestérol ou les maladies cardiaques.

Quel est le rôle de l’alimentation dans l’hypertension ?

Il est primordial. Certains nutriments, comme le sodium, sont clairement associés à une hausse de la pression artérielle lorsqu’ils sont consommés à l’excès, souligne l’Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec, alors que d’autres, comme le potassium et le magnésium, ont la capacité de réduire la pression artérielle.

Le sodium, contenu dans le sel, est l’ennemi numéro un à combattre. « Le sodium régularise les fluides du corps, y compris le sang. Un excès de sodium provoque de la rétention d’eau et peut pousser l’organisme à augmenter la pression artérielle pour éliminer le sel et l’excédent de fluide », explique la nutritionniste Chantal Gariépy.

Or, le sel est omniprésent dans notre alimentation, souvent à notre insu. Selon la Société québécoise d’hypertension artérielle (SQHA), les Canadiens consomment en moyenne 3 000 mg de sodium par jour, ce qui équivaut à deux fois l’apport quotidien souhaitable, soit 1 500 mg. La SQHA recommande de ne pas dépasser 2 300 mg par jour. Les aliments transformés ou ultratransformés qu’on achète en épicerie sont souvent très riches en sel, même si on ne le remarque pas nécessairement au goût. Par exemple, le pain blanc et les céréales à déjeuner sont au nombre des aliments les plus riches en sel qu’on consomme quotidiennement.

À l’inverse, le potassium, très présent dans les fruits et légumes, et le magnésium, abondant dans les légumineuses, noix et graines, favorisent une pression artérielle plus stable. Les légumes et les herbes riches en nitrates, comme la roquette, les épinards, la betterave, la coriandre ou la rhubarbe, sont également à privilégier.

« Le nitrate se convertit en oxyde nitrique, un gaz vasodilatateur, lorsqu’il circule dans les vaisseaux sanguins. Manger des aliments riches en nitrates aide donc à ouvrir le flot du sang dans les artères », souligne Chantal Gariépy.

Existe-t-il des régimes alimentaires spécialement conçus pour maîtriser l’hypertension artérielle ?

Le régime DASH (pour dietary approaches to stopping hypertension) a été créé à la fin des années 1990 par des chercheurs américains pour tenter de combattre l’hypertension artérielle par l’alimentation. Et ça fonctionne : il peut réduire la pression artérielle systolique de 8 à 14 mm Hg, précise la Société québécoise d’hypertension artérielle.

Ce régime mise sur l’abondance « de légumes et de fruits ainsi que la consommation d’aliments à grains entiers et d’aliments protéinés variés, comme les noix, les graines, les haricots, la viande maigre, la volaille, le poisson et les produits laitiers nature et faibles en gras », explique la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada. Le régime DASH privilégie aussi une alimentation faible en gras saturés, en sucre et en sel.

L’alimentation méditerranéenne, qui ressemble beaucoup au régime DASH, mais avec un apport plus important en matières grasses de qualité (comme l’huile d’olive), est également recommandée.

Toutefois, pas besoin d’un régime strict pour voir des résultats, assure Chantal Gariépy. Plus que les changements draconiens, « c’est l’accumulation de petits gestes qui va porter fruit ». Et surtout, on gagne à cuisiner soi-même, « puisque cela permet de choisir la qualité de ses aliments et la quantité de sel qu’on veut mettre. Ce que ne permettent pas les charcuteries, pizzas congelées et autres plats préparés riches en sodium ».

Quels autres changements sont nécessaires pour diminuer sa pression artérielle ?

L’exercice physique permet de réguler l’activité du système nerveux autonome (qui joue un rôle dans plusieurs processus de notre corps, comme la tension artérielle et le rythme cardiaque). Il dilate aussi les vaisseaux sanguins et réduit la production d’hormones impliquées dans l’hypertension artérielle, nous dit la Société québécoise d’hypertension artérielle. La SQHA recommande ainsi de bouger de 30 à 60 minutes par jour à une intensité moyenne, de quatre à sept jours par semaine. La pratique sportive est jugée sécuritaire en deçà d’une pression de 160/100 mm Hg.

Comme la prise de poids est également associée à une hausse de la pression artérielle, d’après plusieurs études, on vise l’atteinte ou le maintien d’un poids santé. Chaque kilogramme de poids perdu peut réduire la pression de 1,1/0,9 mm Hg, selon la SQHA.

Le tabac, lui, contribue au durcissement des artères, qui nuit à la circulation du sang et favorise l’hypertension. La nicotine présente dans la cigarette agit aussi sur la pression artérielle. Les médecins recommandent donc de cesser de fumer complètement après un diagnostic d’hypertension.

Il est également suggéré de diminuer sa consommation d’alcool.



