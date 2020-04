Alors que la course pour trouver un remède à la COVID-19 est bien entamée, des magasins de produits naturels vendent huiles, vitamines et petits pots pour renforcer le système immunitaire et réduire les risques associés au virus. Que penser de ces allégations ? Réponses de deux experts.

Nathalie Grandvaux est la présidente de la Société canadienne pour la virologie, responsable de l’axe Immunopathologie et chercheuse au CHUM, et professeure au Département de biochimie et médecine moléculaire de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal.

Hugo Soudeyns est le directeur du Département de microbiologie, infectiologie et immunologie de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal.