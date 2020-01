Plus de pertinence dans les soins de santé en 2020 !

Que puis-je souhaiter pour la nouvelle année pour nos services de santé ? Sûrement un accès rapide à votre médecin quand vous ne filez pas — ou à une infirmière, à un psychologue, à un travailleur social, à un physiothérapeute, bref à tout professionnel de la santé à même de vous aider. Je vous souhaite aussi des suivis réguliers si vous souffrez d’une maladie chronique. Et surtout, plus de prévention, qui manque encore beaucoup.

Plus de dépistage ? Plus de tests pour vous assurer que tout va bien… quand tout va bien ? Plus d’examens pour être bien certain que rien ne se profile à l’horizon ? Pas nécessairement. Parce qu’il faut surtout se souhaiter, pour 2020, plus de « pertinence », un sujet à la mode depuis quelques semaines, avec la récente entente signée entre la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) et le gouvernement. Peut-être que, cette fois, on va bien finir par en parler pour vrai. Enfin, dirai-je alors !

Bien sûr, la médecine réalise quotidiennement de petits miracles. Mais il faut se rappeler que si on vit bien 30 ans de plus qu’au début du XXe siècle, c’est surtout grâce à la prévention et à l’amélioration des conditions de vie permises par l’éducation, l’alimentation, les programmes sociaux, la redistribution, le salaire, etc. Les soins de santé expliquent en fait à peine le tiers de ces années gagnées.

Effets variables des technologies

Les nouvelles technologies utilisées en médecine ont quelque chose de fantastique, de fascinant. Surtout ces images spectaculaires provenant des appareils d’investigation variés. Mais il faut bien se rendre à l’évidence : ces avantages ne viennent pas sans effets secondaires, surtout quand on les utilise abondamment, voire surabondamment, comme c’est souvent le cas chez nous.

Ces formidables outils engendrent en effet leur lot de trouvailles fortuites, voire de diagnostics faussement positifs, découlant de vraies images décrivant pourtant des problèmes imaginaires. S’ils n’allongent pas la vie ni n’améliorent la qualité de vie, ces tests ne sont pas… pertinents. Notamment quand on parle de dépistage réalisé chez des personnes qui n’ont pas de symptômes. Parce que ces tests ne sont alors porteurs que d’une apparence de progrès.

Prescrire des tests de dépistage utilisant des technologies séduisantes, mais sans indication clinique réelle, comme des bilans sanguins élargis ou des examens variés, parfois combinés — et même vendus ! – sous forme de bilans de santé annuels, n’est pas simplement inutile, mais même irresponsable.

Le meilleur exemple est le dépistage du cancer de la prostate, dont j’ai souvent abordé les limites, qui engendre non seulement beaucoup de faux positifs (test anormal sans cancer sous-jacent), mais aussi 40 % de surdiagnostics pour des cancers bien réels, mais qui n’auraient pas causé de symptômes durant la vie des patients. C’est-à-dire qu’on trouve, pour chaque 1000 hommes, 100 cancers (au lieu de 60 sans dépistage), dont 40 n’auraient pas causé de symptômes.

Un vaste débat à faire

Ces nouvelles réalités moins glorieuses de la médecine, avec lesquelles il faut dorénavant composer, demeurent méconnues du public, et même de bien des médecins, qui éprouvent encore de la difficulté à réfléchir de manière critique à ce propos.

Quand on mesure objectivement que le tiers des actes médicaux ne servent probablement à rien, ça montre bien l’importance de creuser le sujet et de changer les choses. Le tiers, ça représente des milliards (cinq milliards, d’après la défunte Association médicale du Québec [AMQ]) flambés stupidement chaque année au Québec. Cette somme pourrait plus avantageusement être investie ailleurs, dans la vraie prévention, un tout autre sujet que les dépistages et avec lesquels elle est parfois confondue.

Nous ne pouvons plus faire l’économie d’une réflexion en profondeur sur ces enjeux cruciaux que sont le surdiagnostic et la surutilisation des examens. Le premier est un sujet nouveau et si important que j’ai même pris la peine d’en parler au théâtre cet automne. On prend les moyens qu’on peut pour sensibiliser les gens ! Il faut donc se souhaiter de parler davantage, en 2020, de pertinence, qui couvre les deux sujets.

La Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) et le ministère de la Santé ont créé conjointement à cet effet l’Institut de la pertinence, dans le décours d’une entente visant à récupérer les trop versés aux médecins spécialistes durant ces dernières années. Une idée critiquée par plusieurs commentateurs, mais que je trouve sensée. Il était temps, en effet, que les médecins s’intéressent vraiment à cette question. Quoi de mieux, pour s’y intéresser, que de l’insérer au cœur d’un contrat que chaque parti doit respecter ?

La FMSQ prend ainsi la relève de l’AMQ, aujourd’hui dissoute, qui s’intéressait à cette question depuis plusieurs années, mais qui n’avait jamais pu réussir à l’imposer dans les débats publics, médicaux ou gouvernementaux. Au moins, le sujet ne tombera pas complètement dans l’oubli, c’est déjà ça de pris.

Nous avons intérêt à garder ces réflexions vivantes, parce que nos outils, si séduisants à nos yeux de médecins et de patients, ne doivent plus déterminer les pratiques médicales, surtout quand la science montre noir sur blanc leur inutilité pour qui n’a pas de symptômes.

Le meilleur moyen d’y arriver est que les médecins s’intéressent directement à cette question. C’est qu’il s’agit de mettre vraiment la main à la pâte. Même si d’autres groupes, comme l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux, s’intéressent à la question, avoir un grand impact dépend de l’implication des médecins eux-mêmes.

Et la première ligne ?

Si une organisation manque autour de la table de la pertinence, c’est la Fédération des médecins omnipraticiens (FMOQ). Parce qu’une part significative de la « non-pertinence » provient aussi des prescriptions des médecins de première ligne, comme les prises de sang inutiles ou les dépistages abusifs, qui ne sont plus recommandés, de certains cancers, celui de la prostate par exemple. Quant au Collège des médecins, je doute qu’il ait les moyens ou même le mandat de corriger un si vaste problème.

Cette médecine « préventive », que d’autres trouveraient « défensive », aux avantages douteux occupe aussi une part importante des rendez-vous en clinique, alors qu’il est paradoxalement difficile de rencontrer son médecin quand on en a vraiment besoin, phénomène bien documenté qui contribue à notre forte utilisation des urgences.

Bref, on consulte son médecin quand tout va bien, on va à l’urgence quand on est malade. J’emploie ce triste adage en exagérant un peu pour qualifier la situation spécifique du Québec, où la première ligne est plus difficile d’accès qu’ailleurs et/ou l’utilisation des urgences est aussi plus élevée.

Ça bouge dans le bon sens depuis quelques années, notamment grâce au déploiement de ce qu’on appelle un peu pompeusement l’accès adapté, qui est simplement de donner priorité aux personnes symptomatiques. Je reste persuadé qu’on peut faire beaucoup mieux.

En 2020, je nous souhaite collectivement que plus de gens réfléchissent et se battent pour une amélioration des soins de santé dont nous ne parlons vraiment pas assez, touchant la pertinence des soins. Vous le méritez bien. Voilà qui mettra la table pour au moins une année, que je vous souhaite bien entendu excellente, surtout en santé !