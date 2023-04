Pour la santé du cœur, faut-il se passer d’édulcorants ?

A-t-on une idée du mécanisme par lequel les édulcorants pourraient entraîner des problèmes cardiovasculaires ?

Nous n’avons que des hypothèses pour le moment. C’est une étude prospective, c’est-à-dire qui commence avec des sujets sains et qui compile les statistiques de problèmes de santé qui apparaissent au fil du temps. Elle porte sur plus de 103 000 personnes suivies de 2009 à 2021, soit pendant 12 ans. Une telle étude est conçue pour repérer des associations, pas pour établir des liens directs de cause à effet.

Les mécanismes plausibles pourraient être liés à la prise de poids. En effet, plusieurs études ont indiqué des associations entre la consommation de boissons édulcorées et l’augmentation du surpoids et de l’obésité, parce que les gens, en s’habituant à des aliments au goût très sucré, développent un fort penchant pour le sucre et en mangent plus. Donc, une partie des associations entre édulcorants artificiels et maladies cardiovasculaires observées dans notre étude pourrait être liée au statut pondéral.

Mais plusieurs autres pistes sont étudiées, comme des mécanismes liés à l’inflammation.