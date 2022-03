Pour réinventer le système de santé, il faut cibler les vrais problèmes

Jean-Louis Denis, membre de la Société royale du Canada, est professeur à l’École de santé publique de l’Université de Montréal, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le design et l’adaptation des systèmes de santé et chercheur régulier au Centre de recherche du CHUM.

Les récents appels à refonder, rétablir, voire réinventer le système de santé ont un air de déjà-vu, même s’ils trouvent cette fois leur origine dans les vulnérabilités observées pendant la pandémie de COVID-19. Il est indéniable que le virus ne s’avère pas un grand égalisateur social, et que les conditions de vie de divers segments de la population augmentent le risque de contracter la maladie et d’en subir les conséquences négatives. Nous avons aussi constaté à quel point le système de santé est mal adapté pour répondre aux besoins des personnes fragilisées en raison du vieillissement, comme l’avaient révélé de nombreux rapports publics, dont celui dévoilé en 2022 par le Commissaire à la santé et au bien-être.

Ces vulnérabilités étaient présentes bien avant 2020, et ce, pas uniquement au Québec, mais dans l’ensemble des systèmes de santé des provinces canadiennes. Au fil des années, plusieurs commissions d’étude et rapports d’experts ont fait un diagnostic des problèmes et proposé des solutions pour rendre le système de santé plus robuste et en mesure de mieux répondre aux besoins évolutifs de la population. La commission Rochon, en 1988, présentait le réseau comme pris en otage par ses acteurs, tandis que la commission Clair, en 2001, le voyait comme en mal d’une gestion plus performante.

Si l’urgence de reconstruire le système de santé est manifeste, les stratégies qui permettraient d’agir sur différents fronts sont complexes à déployer. Nous savons depuis longtemps qu’il est important de mettre en place des soins primaires globaux et accessibles, des soins à domicile réguliers et de qualité, ainsi que des ressources au cœur des collectivités pour appuyer la population et travailler avec elle afin de résoudre des enjeux de santé publique et collective, dont ceux liés à la santé mentale.

Pourtant, nous n’avons toujours pas trouvé comment implanter de tels changements de façon durable. Nous avons certes des idées en ce qui concerne les investissements prioritaires, mais nous avons jusqu’ici été incapables de les appliquer.

Avant de nous précipiter dans l’énoncé de solutions, faisons le tour de quelques données qui devraient être dans la tête de tout gouvernement souhaitant refonder le système de santé.

Reconnaître les forces du réseau

Malgré ses failles, notre système de santé a des qualités, dont celle d’intégrer les aspects sanitaire et social, ce qui reste un défi pour de nombreux pays, dont la France et l’Angleterre.

Des investissements majeurs ont été réalisés, ces dernières années, dans le but de moderniser certaines de nos infrastructures hospitalières, notamment le CHUM et le CUSM, pour en faire des centres universitaires de santé de calibre mondial.

Par ailleurs, le système de santé québécois représente 38 % (51,3 milliards de dollars) des dépenses de programme du gouvernement et a fait l’objet d’augmentations budgétaires importantes au fil des ans.

Établir les nouveaux défis

Le vieillissement de la population entraîne inéluctablement une augmentation des besoins en soins et en appuis pour maintenir une bonne qualité de vie. Selon les projections de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ, 2021), le groupe des 85 ans et plus va tripler d’ici 2046. L’horizon peut sembler loin, mais il est plus près qu’il ne le paraît, considérant la nécessité d’adaptation et de financement des soins et services pour mieux répondre aux besoins et préférences des aînés.

La hausse de l’espérance de vie est à célébrer, mais elle s’accompagne d’une demande accrue en soins de toutes sortes liée à l’augmentation des risques de déficit cognitif et de l’incidence de cancers et de problèmes articulaires (hanches, genoux), qui commandent tous une intervention soutenue sur une longue période.

Nous devrons aussi être capables de répondre plus efficacement aux besoins en matière de santé mentale. Selon l’Association canadienne pour la santé mentale, 20 % de la population souffrira à un moment ou l’autre de sa vie d’un problème comme la dépression ou les troubles anxieux, qui sont en augmentation marquée chez les jeunes. Une nouvelle étude montre que les effets de la COVID-19 sur la santé mentale sont importants au Canada, et qu’ils devraient s’accompagner de besoins croissants en soins et services.

Dans un récent ouvrage intitulé Deaths of Despair and the Future of Capitalism, l’économiste Anne Case et le Nobel d’économie Angus Deaton expliquent que le décès par désespoir est de plus en plus courant aux États-Unis. L’adoption de comportements à risque, dont la consommation excessive de substances licites et illicites, serait le reflet des inégalités grandissantes entre les classes privilégiées et les moins bien nanties. Le système de santé et, plus largement, les politiques sociales mises en place par le gouvernement doivent pouvoir contribuer à minimiser la croissance de ces disparités, afin de réduire l’apparition de problèmes de santé et, conséquemment, d’une plus vaste demande de soins.

Un contrat moral à respecter

Les systèmes publics de santé sont une grande invention des États modernes. Ils ont été créés pour protéger les personnes malades et leurs proches des effets catastrophiques de la maladie, dont la faillite personnelle causée par le coût élevé des soins.

Si cet objectif est toujours fondamental, il importe de voir désormais le système de santé comme un allié de la qualité de vie et du bien-être des personnes et des collectivités. L’idée séduit, mais le système actuel n’est pas organisé pour jouer ce rôle et, en outre, il n’est pas en mesure de réduire les inégalités de santé au sein d’une population.

De plus, les problèmes d’accès aux soins, exacerbés par la situation pandémique, constituent une menace réelle pour la pérennité de notre système de santé. Ce système est fondé sur un contrat social entre la population et l’État. Les impôts financent un système qui se doit d’être au rendez-vous lorsque tout citoyen a besoin de ses services. Les appels désespérés de personnes en attente d’opérations ou de traitements sont la preuve d’une rupture de ce contrat.

Les changements à apporter au système de santé doivent permettre de le réinventer, dans le respect des considérations que nous venons d’évoquer. Il s’agit d’une tâche exigeante qui commande de produire des soins, mais aussi de la santé.

