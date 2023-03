Pourquoi fait-on de l’anxiété ?

Qu’est-ce qui cause l’anxiété ?

Trois grandes causes peuvent expliquer l’anxiété, selon le Dr Zacchia : notre nature humaine (l’instinct de survie), notre personnalité et nos expériences.

Bien que ressentir de l’anxiété soit désagréable, elle nous permet d’être en vie ! Fut une époque où l’on vivait dans la nature, et notre instinct nous permettait de survivre dans un environnement hostile, où les falaises, les animaux, les endroits clos et les étrangers représentaient des menaces. Aujourd’hui, dans un monde moderne, cet instinct est encore présent en nous, mais il n’est plus toujours adapté : « Être dans une caverne et qu’un lion y entre, c’était dangereux. Maintenant, on n’a plus à avoir peur d’être coincé dans un ascenseur ou un tunnel, mais le corps réagit encore et ça vient de la nature humaine », affirme le Dr Zacchia.

À cela s’ajoutent des caractéristiques individuelles, propres à la personnalité. Tout le monde n’a pas la même capacité à lâcher prise, à tolérer le doute et l’incertitude. La sensibilité à l’anxiété comme telle varie aussi d’une personne à l’autre. À l’image d’un détecteur de fumée, « parfois le détecteur est trop sensible et se déclenche à la moindre toast brûlée », illustre le psychologue.

Enfin, les expériences vécues vont renforcer ou non nos peurs. À titre d’exemple, si l’on dérape en voiture l’hiver sur la chaussée glacée, on sera plus vigilant et craintif par la suite.

Les relations que l’on entretient avec nos proches et nos collègues de travail peuvent aussi provoquer de l’anxiété, tout comme nos problèmes de santé ou notre consommation de substances telles que l’alcool ou la caféine, surtout si elle est abusive.