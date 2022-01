Pourquoi faut-il donner la priorité aux cas de COVID dans nos hôpitaux ?

Un cas de COVID grave est généralement hospitalisé quelques jours (ou plus) dans une unité de soins généraux ou encore de soins intensifs (mais pas au court séjour ou en médecine de jour). Ce qui détermine le choix de l’unité, c’est simplement la gravité de la maladie. Bien souvent, des transferts internes entre les deux surviennent.

Certains de ces patients, moins lourdement atteints, se retrouvent à l’étage pour recevoir de l’oxygène ou faire traiter toute autre complication (elles sont nombreuses et peuvent toucher une foule d’organes) associée à la COVID. Les patients les plus malades nécessitent toutefois des soins de plus haute intensité, par exemple une intubation et une ventilation mécanique en cas d’insuffisance respiratoire, qui ne peuvent être offerts que dans unité spécialisée de soins intensifs.

Il faut comprendre d’où viennent ces patients hospitalisés dans ces différentes unités de soins. Grosso modo, trois portes d’entrée existent :

Le patient consulte pour des symptômes qui lui apparaissent urgents, est évalué par l’équipe de l’urgence, puis orienté vers une hospitalisation en raison de la gravité de son état. Dans les hôpitaux du Québec, la majorité des admissions suivent cette voie, l’urgence étant alors la porte d’entrée. Il s’agit d’hospitalisations dites « urgentes » ;

La deuxième possibilité, c’est que le patient requiert une hospitalisation pour une intervention, par exemple chirurgicale, afin de soigner un problème de santé moins urgent. Ce patient vient généralement du domicile. On parle ici d’admissions « électives » ;

La troisième possibilité, surtout pour les hôpitaux universitaires, qui offrent des soins plus complexes, c’est le transfert provenant d’un autre hôpital. Par exemple, lorsqu’un patient hospitalisé pour un problème cardiaque dans un établissement en périphérie doit être transféré en raison de la gravité de sa condition ou de la nécessité d’une intervention rapide. Parmi ces transferts, certains peuvent d’ailleurs être véritablement urgents. Souvent, ces patients sont ensuite retournés dans l’hôpital de référence après leur séjour en milieu spécialisé.

Pour la totalité, sinon la vaste majorité des patients hospitalisés à partir de l’urgence, il n’existe pas de solution de rechange à l’admission dans une unité de soins : on ne peut pas les retourner à domicile ni les transférer vers une autre unité de soins (comme un hôpital de réadaptation) ni les traiter de façon ambulatoire, sur pied, en externe. Avec les années, les équipes des urgences ont acquis une expertise substantielle pour éviter les hospitalisations quand c’est possible.

Pour ce qui est des admissions « électives », provenant du domicile, elles sont à peu près toujours classées en fonction des priorités cliniques, et certaines, dont les cancers et autres maladies graves, sont placées en haut de la liste. Dès qu’un lit est disponible, le patient est appelé pour être hospitalisé. Pour ces malades, quelques jours de plus ou de moins ne risquent pas d’entraîner des complications, du moins pas à court terme.

Quant aux patients COVID qui se présentent à l’urgence, si la majorité d’entre eux sont renvoyés à la maison parce que leur état n’est pas assez préoccupant pour nécessiter une hospitalisation, dans bien des cas, et certainement chez un grand nombre de ceux qui finissent par se retrouver aux soins intensifs, les symptômes sont trop graves. Bien souvent, ces patients sont en manque d’oxygène, ce qui peut menacer leur vie à court terme : ils sont hospitalisés pour recevoir de l’oxygène ou être placés sous ventilateur aux soins intensifs.

On comprend qu’il est alors impossible de remettre l’admission au lendemain et qu’on ne peut les faire rentrer à la maison, un décès risquant de survenir dans les heures qui suivent. Par contre, pour les patients hospitalisés de manière « élective », ce degré d’urgence immédiate n’existe pas. Et cela, même s’ils souffrent de problèmes parfois graves et qu’un retard pourrait avoir certaines conséquences si l’hospitalisation est indûment reportée.

« Donner la priorité » aux patients COVID n’est pas vraiment une question de choix : on ne peut laisser quelqu’un mourir si on a la possibilité de le sauver (et s’il le souhaite), peu importe la raison de sa consultation à l’urgence (ou son statut vaccinal, bien évidemment).

Il faut simplement le soigner, parce qu’il est affecté d’un problème de santé urgent qui menace à court terme sa vie. Et que dans nos sociétés, offrir des soins aux personnes dont la vie est immédiatement en danger constitue un choix éthique fondamental qu’on ne saurait remettre en question sans bouleverser tout le reste. Ça n’arrivera pas.

