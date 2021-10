Pourquoi tant de haine dans les médias sociaux ?

Si vous avez déjà ressenti de la haine, vous n’êtes pas du tout anormal. Dans mon livre L’amour, la haine et le cerveau, j’explique que sur le plan de l’évolution, la haine est un mécanisme essentiel à la survie individuelle et collective. Une circuiterie bien particulière s’active dans le cerveau lorsque nous percevons un objet, un animal ou une autre personne comme une menace à notre survie. Ce mécanisme consiste à développer un mépris et un dégoût tels que notre cerveau nous pousse à attaquer physiquement cet objet ou l’être détesté, parfois jusqu’à vouloir l’anéantir, le tuer.

Ce vieux comportement adaptatif issu de notre interaction avec le monde réel se voit mis à l’épreuve depuis quelques années avec l’arrivée de stimulus virtuels provoquant de la haine, présents uniquement sur un écran plat, bien loin des griffes du lion ou de l’agression des ennemis. Pourtant, la haine s’active dans nos cerveaux, même dans le monde virtuel des médias sociaux.

Le cerveau de la haine

L’étude la plus complète sur les régions du cerveau responsables de la haine a été réalisée par l’équipe de Semir Zeki et John Paul Romaya, du University College de Londres, en 2008. Dans le cadre d’une expérience d’imagerie du cerveau par résonance magnétique fonctionnelle, des chercheurs ont présenté à des volontaires des photographies de gens qu’ils détestaient. Cette expérience a permis de découvrir que quatre régions du cerveau s’activent alors pour former une circuiterie distincte et exclusive à la haine.

Il y a d’abord l’insula, une structure profonde de notre système limbique, le centre des émotions situé au cœur de notre cerveau. D’autres études avaient déjà démontré que cette région était impliquée dans la perception du dégoût et l’évaluation de stimulus désagréables.

Vient ensuite l’activation du putamen. Cette autre région du système limbique est également liée à la perception du dégoût et du mépris. Le putamen est aussi rattaché au système moteur que l’on mobilise pour passer de la pensée à l’acte, de la haine à l’agression.

C’est donc sans surprise qu’ils ont découvert que la troisième région à s’activer est le cortex prémoteur, situé à la surface du lobe frontal et dont le rôle est de planifier et d’organiser nos mouvements. Zeki et Romaya ont ainsi émis l’hypothèse que la reconnaissance de la personne détestée mobilise le système moteur dans le but de passer éventuellement à l’attaque ou de se placer en mode défensif.

Et la dernière région à se mobiliser dans cette cascade est le gyrus frontal moyen droit. Cette région, impliquée dans l’attention, agit comme un disjoncteur qui permet d’interrompre les processus d’attention et de vigilance provenant d’autres parties du cerveau, pour mieux se concentrer sur les stimulus extérieurs. Que cette région soit activée lors de la haine est logique, car le cerveau se focalise à ce moment précis sur l’objet détesté et non sur lui-même.

À lire aussi La conscience vue par la science

L’amplification de la haine dans les médias sociaux

Les médias sociaux nous présentent plus fréquemment que le réel des stimulus provoquant de la haine. Dans un récent sondage de l’institut Léger pour le compte de l’Association d’études canadiennes, 60 % des Canadiens disent y être exposés. De plus, comme nous venons de le voir, cette haine provoquée par des images et des mots affichés sur un écran apporte une « frustration » additionnelle au niveau du putamen et du cortex prémoteur : il nous devient impossible d’anéantir physiquement la personne qui suscite ce sentiment.

Il ne reste donc qu’à transformer cette pulsion de destruction physique en petits gestes moteurs avec nos doigts sur le clavier, c’est-à-dire à utiliser des mots qui se substituent aux grands gestes haineux. C’est ainsi que la haine engendre à nouveau la haine dans les médias sociaux et donne naissance à une spirale toxique. Ce que la recherche scientifique révèle, c’est que cette guerre des mots, déjà impensable il y a une décennie à peine, a le pouvoir de se convertir en de véritables actes haineux. De récentes enquêtes à grande échelle démontrent un lien direct entre les stimulus provoquant de la haine dans les médias sociaux et l’apparition de crimes haineux dans un lieu et à un moment précis.

La plus significative d’entre elles a été publiée en 2019. À l’aide de mots haineux clés et de l’intelligence artificielle, des chercheurs de l’Université de New York — Rumi Chunara et Stephanie Cook — ont examiné 532 millions de gazouillis sur Twitter entre 2011 et 2016. Ils ont ensuite répertorié les messages selon leur provenance, dans ce cas-ci une centaine de villes américaines, pour comparer la production de gazouillis en fonction des crimes haineux survenus dans chaque ville. Les spécialistes ont mis au jour un lien statistique direct entre le nombre de tweets ouvertement discriminatoires et le nombre de crimes haineux dans ces villes, motivés par la couleur ou l’origine ethnique des victimes.

Une autre étude à grande échelle sur la population de la Grande-Bretagne a été réalisée à la suite des violences entourant le référendum de 2016 sur le Brexit. Matthew Williams, professeur de criminologie à l’Université de Cardiff, a mesuré un lien direct entre l’augmentation du nombre de tweets haineux anti-islamiques et anti-Noirs et la hausse subséquente de la violence religieuse et raciale, du harcèlement et des dommages criminels. Les liens de cause à effet ne sont pas encore expliqués, mais Twitter servirait tout au moins de haut-parleur, soudain accessible à tous ses utilisateurs, pour la haine ambiante d’un milieu.

Ainsi, le « cerveau de la haine », fruit d’une lente évolution sur 200 millions d’années chez les vertébrés, s’exprime malgré tout par le truchement d’une technologie qui n’a qu’une quinzaine d’années.

À lire aussi COVID-19 : les atteintes au cerveau soulèvent des inquiétudes

Des pistes de solution

Au Canada, nous passons en moyenne six heures par jour à naviguer sur le Web, dont près du tiers est consacré aux médias sociaux. La recherche scientifique démontre que notre cerveau subit d’autres effets négatifs liés à la concentration, la mémoire, la dépression et l’estime de soi, entre autres. Il serait sans doute bénéfique de réduire le temps passé en ligne, notamment sur les réseaux sociaux.

Aussi, il est peut-être temps d’augmenter notre amour de l’autre et de diminuer la haine par la pratique de l’empathie. Apprendre à se connaître dans le réel sera toujours plus constructif pour notre société que de haïr dans le virtuel.

Il restera à régler le cas de ceux qui propagent la haine dans les médias sociaux de façon organisée, avec une structure qui ressemble à un essaim d’abeilles. Trouver la reine parmi les ouvrières est un défi de taille pour les informaticiens. Les regroupements haineux savent exploiter les faiblesses de chaque réseau et utilisent un langage codé afin d’éviter toute modération par les autorités gouvernementales ou privées. Nous verrons si la volonté des politiciens et des médias sociaux sera au rendez-vous pour favoriser la recherche scientifique qui permettra de trouver une solution à l’infiltration de ces réseaux haineux dans les médias sociaux.