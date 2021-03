Quand les faits contredisent la théorie

Voilà quelques semaines, parcourant avec intérêt l’avis du Comité sur les infections nosocomiales du Québec, qui ouvrait la porte au port du masque N95 en milieu de soins en cas d’éclosion de COVID-19, puis celui de la CNESST, qui l’obligeait dorénavant dans les zones rouges, où se trouvent les cas de COVID, je n’ai pu que me réjouir. Il faut dire que ces initiatives rejoignent l’opinion déjà bien ancrée de beaucoup d’experts sur la question et relevaient de plus en plus de l’évidence.

On le sait, la COVID se transmet surtout quand le virus est transporté par de grosses gouttelettes, expulsées lors de la toux et des éternuements. Heureusement, elles sont aisément bloquées par les masques chirurgicaux et ne restent pas longtemps en suspension. Mais assez tôt durant la pandémie, des voix se sont élevées pour demander de tenir compte aussi du risque de transmission par aérosols, formés de gouttelettes plus fines qui ont la fâcheuse manie de flotter longuement dans l’air, surtout dans les espaces mal ventilés, et traversent plus facilement les masques.

S’il était déjà reconnu que des interventions médicales particulières produisent des aérosols et qu’en de telles situations, la norme est d’utiliser les masques N95, dont la structure permet de capter la majorité des gouttelettes fines, on ne pouvait le faire en dehors de ces circonstances. Or, dans les CHSLD et les hôpitaux, où tant de patients âgés ont été emportés par la COVID durant la première vague, il aurait peut-être fallu appliquer plus tôt le principe de précaution.

Le printemps dernier, des brigades venant des hôpitaux, dont le mien, et comprenant notamment des infirmières, des médecins et des préposés, ont courageusement accepté de prendre la route des CHSLD afin d’aider de leur mieux les équipes de soins locales, fragilisées par la crise. Puisqu’il s’agissait de professionnels bien formés, entraînés au port de l’équipement de protection et disposant de tout le matériel requis, on pouvait s’attendre à voir ces brigades s’en sortir sans problème. Pourtant, bon nombre ont été contaminées par le virus, à mon grand étonnement.

Une théorie pouvant être invalidée par des faits qu’elle ne peut élucider, je me suis mis à douter quelque peu de celle expliquant la transmission virale quasi exclusivement par les grosses gouttelettes, dont mes collègues étaient protégés. Il devait bien y avoir autre chose.

Comment ces professionnels aguerris et bien équipés, dans ce contexte particulier de soins aux personnes âgées mourantes, avaient-ils en effet été infectés ? En l’absence d’une hypothèse satisfaisante, le phénomène de transmission par les aérosols pouvait-il être à la source de ces nombreuses contaminations ? Durant les réunions hospitalières qui ont suivi, je me souviens d’avoir demandé ce qu’en pensait la santé publique. J’ai ensuite abordé prudemment la question sur les réseaux sociaux.

Pourquoi prudemment ? C’est qu’en temps de crise, le devoir de réserve est essentiel si on ne souhaite pas rendre encore plus embrouillée une communication déjà complexe. De plus, la science jugeait alors marginale l’importance du mode de transmission aérien, ce qui justifiait les décisions des autorités publiques un peu partout dans le monde, selon lesquelles les mesures standards étaient suffisantes. Enfin, parce qu’il faut se méfier de ses propres impressions, souvent influencées par divers biais.

Pourtant, d’autres experts supposaient déjà que, dans l’environnement d’une personne âgée à l’immunité fragile affectée par la COVID, des particules virales nombreuses, exhalées à chaque expiration, risquaient d’infecter les soignants partageant l’air ambiant, malgré les précautions habituelles. Des mesures de protection plus avancées pouvaient dès lors être requises.

En admettant cette fois la possibilité d’une contamination par aérosols, les autorités ont donc choisi de permettre plus largement le port de masques N95. On commence aussi à parler davantage, comme il se doit, de ventilation, d’échangeurs d’air et d’ouverture de fenêtres, autant pour les milieux de soins qu’à domicile et dans les classes.

Si on prend mieux en compte aujourd’hui un mode de transmission jusque-là relégué au rayon des hypothèses négligées, je me pose une question à laquelle il n’y aura sans doute jamais de réponse claire : avons-nous fait preuve d’un excès de prudence durant la première vague ? De cette forme inopportune de prudence qui, paradoxalement, expose à un risque aussi bien les soignants que leurs patients ? Quand je repense à tout ce qui s’est passé depuis, j’ai parfois l’impression que c’est le cas.

