Quand les nombres ne veulent rien dire

Chaque jour depuis des mois, le téléjournal nous annonce le nombre de nouvelles personnes infectées par la COVID-19. Lorsque le chiffre est supérieur à celui de la veille, on déclare alors avec insistance que les cas « continuent d’augmenter ». On accorde même parfois beaucoup d’importance à ce qui n’est en fait qu’une fluctuation statistique autour d’une moyenne, parlant par exemple de « hausse » quand on passe de 2 108 à 2 183. Si les nombres demeurent relativement stables mais élevés, on dira plutôt qu’ils « restent supérieurs à 2 000 ».

Ce qui frappe dans ces annonces répétées est l’absence totale de réflexion sur le sens réel de ces chiffres inlassablement égrenés de jour en jour, comme si un nombre avait toujours en lui-même une signification claire et précise.

Nous vivons dans un monde qui semble régi par une loi sociale stipulant qu’un nombre quelconque vaut mieux que pas de nombre du tout (en anglais : any number beats no number). En effet, les chiffres donnent toujours une impression d’objectivité et de neutralité excluant tout « jugement » humain. Mais il faut se méfier des chiffres dont on dit trop souvent qu’ils « parlent d’eux-mêmes » et se demander chaque fois d’où ils viennent, qui les recueille et, surtout, ce qu’ils signifient vraiment.

Certains experts rappellent fréquemment, avec raison, que pour la COVID, la plupart des comparaisons entre pays n’ont pas de sens. Encore faut-il en tirer une leçon et cesser de diffuser des nombres sans expliquer le contexte qui les rend significatifs. Car, comme le soutenait d’ailleurs — dans un éclair de lucidité ? — Donald Trump, si l’on détecte davantage de cas, c’est parce qu’on fait davantage de tests ! Bien sûr, il en dégageait la mauvaise conclusion, affirmant qu’on devait arrêter de tester, alors qu’en réalité il fallait plutôt multiplier les tests pour mieux circonscrire la pandémie.

Quand on lit qu’au Québec, 2 108 cas ont été détectés le 20 décembre et que trois jours plus tard, ce chiffre avait grimpé à 2 267, cela peut donner l’impression qu’on a eu une nette hausse des infections. Or, entre ces dates, le nombre de tests est passé d’environ 26 500 à près de 38 000. Ces chiffres absolus ne reflètent donc pas nécessairement une augmentation marquée ou même réelle dans la population. Ils doivent impérativement être lus avec le taux de positivité, soit le rapport entre le nombre de cas positifs et le nombre de tests réalisés. Ce taux est en fait passé de 7,3 % à 6 % entre ces deux dates, ce qui indique en réalité une baisse et fournit un éclairage important qui doit être pris en compte dans toute décision concernant l’évolution de la pandémie.

Le domaine de la négociation des salaires est également propice aux usages problématiques des chiffres. Au Québec, la comparaison des rémunérations entre provinces est en effet souvent utilisée par des professions pour justifier des hausses salariales. On dira, par exemple, que ces personnes sont « 20 % moins bien payées » que leurs homologues de Toronto ou de Vancouver. Cela semble simple, mais constitue en fait une forme subtile de manipulation, car on oublie alors que le coût de la vie à Toronto ou à Vancouver n’est pas le même qu’à Montréal ou à Chicoutimi. Pour évaluer la véritable différence, il faut en réalité regarder le pouvoir d’achat plutôt qu’uniquement les revenus. On peut alors avoir des surprises et découvrir qu’en fait, cette différence est minime. À la grandeur d’un pays, une rémunération uniforme peut même engendrer des inégalités. En France, par exemple, la grille salariale des professeurs d’université est nationale, elle est donc la même à Paris et en province. Certains voient en cela un signe d’égalité, alors qu’en réalité, les premiers sont plus pauvres que les seconds, car le coût de la vie est plus élevé à Paris que dans la plupart des autres villes universitaires du pays.

L’usage d’une notion aussi simple qu’un pourcentage peut également servir à cacher et à reproduire des inégalités. Ainsi, demander, par exemple, 3 % d’augmentation des salaires pour tous cache en fait le désir de ne pas semer la grogne en modifiant la hiérarchie de la rémunération. Car, à pourcentage fixe, la personne ayant un salaire de 50 000 $ obtient quatre fois moins de nouveaux dollars que celle qui gagne 200 000 $. Pour la première, ce 3 % ne lui rapporte en effet que 1 500 $, alors que la seconde s’enrichit de 6 000 beaux dollars !

Les pourcentages sont aussi à manier avec beaucoup de précaution quand on parle de risques. Ainsi, les résultats de recherches cliniques sont régulièrement présentés dans les médias en termes de « pourcentage de risques accrus », alors qu’il faudrait plutôt indiquer les risques absolus. En effet, dire, par exemple, que la prise de tel médicament augmente de 10 % les risques de cancer ou d’arrêt cardio-vasculaire peut faire peur et entraîner un abandon de la prise de ce médicament de la part du patient. On devrait aussi spécifier le risque absolu de développer cette maladie quand on prend ce médicament, qui n’est peut-être pas significatif : quel était le risque de base réel qui augmente ainsi de 10 % ? Et comment ce risque accru se compare-t-il avec le risque de ne pas prendre ce médicament ?

Un exemple très simple suffit à comprendre l’importance de cette question. Acheter un billet de loto vous donne, en gros, 1 chance sur 10 millions de gagner le gros lot. En pourcentage, on peut donc dire que si vous vous procurez trois billets, vous augmentez de 300 % vos chances de remporter la cagnotte. Cependant, malgré cette hausse d’allure faramineuse, vous n’avez en réalité que 3 chances sur 10 millions de gagner, ce qui n’est guère réjouissant !

En somme, si on ne développe pas le réflexe de remettre en question les nombreux chiffres qu’on ne cesse de nous brandir pour nous convaincre de ceci ou de cela, on risque fort de se faire manipuler, d’avoir peur pour rien ou de prendre de mauvaises décisions.