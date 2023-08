Quand les toxines des bactéries mangeuses de chair nous menacent

L’auteur est urgentologue. Professeur titulaire à l’Université de Montréal, il enseigne, participe à des recherches en médecine d’urgence et intervient fréquemment sur les enjeux de santé.

En 2023, au moins 45 Québécois seraient décédés d’infections causées par une « bactérie mangeuse de chair », alors que 728 cas ont été recensés. Bien au-delà de la moyenne annuelle, ce nombre est environ quatre fois supérieur à celui de 2022. Devant cette recrudescence, examinons ensemble pourquoi ces bactéries provoquent de tels dommages, comment on peut en limiter les dégâts et pourquoi les infections sont aussi fréquentes.

La « mangeuse de chair » habituellement en cause est de la famille des streptocoques, qui fait partie de la flore bactérienne normalement retrouvée sur la peau humaine. Cette flore foisonnante, qui forme le microbiome cutané, est constituée de milliards de micro-organismes de tous les types — bactéries, virus, champignons — qui coexistent en équilibre stable, contribuant même à notre santé.

Cette peau, organe beaucoup plus complexe qu’on ne le croit généralement, compose une barrière très efficace pour nous protéger contre l’invasion de microbes potentiellement dommageables. Il s’agit à la fois d’une barricade physique, très difficile à franchir, et d’un réseau de défenses immunitaires sophistiqué, à même de venir à bout de la plupart des ennemis qui voudraient se hasarder sous sa surface.

Toute bactérie qui y pénètre est rapidement reconnue comme « étrangère » et pour cette raison attaquée de toutes parts, n’ayant au final que peu de chances de survie face à cette action coordonnée — les cellules blanches et leurs anticorps en premier lieu — qu’on appelle une réaction inflammatoire.

D’une infection banale…

Quand tout va bien, les streptocoques de notre épiderme restent là bien tranquilles ou causent quelquefois des affections plutôt simples à soigner, comme des infections de la gorge (pharyngites) ou de la peau (cellulites).

Une blessure permet par exemple à la bactérie d’infiltrer notre peau. Nos défenses s’activent alors immédiatement, combattant l’infection localisée et éliminant ses responsables plus ou moins vite. La réaction inflammatoire limitée occasionne un peu de rougeurs et de pus, une légère douleur, et guérit souvent d’elle-même.

Dans certains cas, l’infestation se propage plus loin, causant ce qu’on appelle une cellulite, parfois associée à de la fièvre, qui en général répond facilement aux antibiotiques chargés d’assommer les microbes pendant que nos défenses naturelles achèvent le travail entrepris. Et si un simple abcès se forme sous la surface de la peau, un drainage est requis, sans plus de conséquences.

Sauf que voilà, si la malchance fait que les bactéries impliquées sécrètent une toxine, notre capacité de les affronter victorieusement est alors compromise. En ce cas, les problèmes risquent de s’aggraver, la bactérie détruisant tout sur son passage et pénétrant rapidement les tissus plus profonds.

… à une attaque potentiellement mortelle

Plusieurs bactéries sécrètent une telle toxine, arme secrète leur conférant un avantage indéniable en causant des dommages considérables. Elles mettent alors en danger non seulement les tissus, mais la vie elle-même de l’hôte, si elles ne sont pas promptement combattues par des moyens plus drastiques.

Les toxines bactériennes engendrent des effets variés, comme les diarrhées redoutables du Clostridium difficile et du choléra, la destruction des globules rouges et la toxicité rénale de l’E. coli O157:H7, responsable de la « maladie du hamburger », ou une atteinte respiratoire menaçante pour la coqueluche.

Dans le cas du streptocoque de la branche « bêta-hémolytique du groupe A », sa toxine, associée à des variations génétiques spécifiques dont il existe au moins 80 types, détruit littéralement nos cellules, certaines souches en circulation pouvant être pires que d’autres. Elle rompt leur paroi, paralyse l’action de nos globules blancs dits « phagocytes » qui ont pour mission de saccager ces bactéries et augmente la libération de substances inflammatoires dans les tissus, suscitant beaucoup plus de douleur, d’enflure et de rougeur.

C’est un peu comme si les streptocoques avançaient dans nos tissus à coups de lance-flammes. Non seulement les tissus ravagés forment alors un milieu de croissance favorable pour ces bactéries, mais en nuisant à nos défenses immunitaires, elles bloquent notre capacité de les repousser.

C’est cette triple attaque sournoise (infection, destruction et compromission des défenses) qui en explique la gravité potentielle.

Des symptômes intenses

En réalité, toute infection cutanée qui s’étend en causant une certaine douleur doit être prise au sérieux, puisqu’elle requiert alors souvent au moins une prescription d’antibiotiques. Cependant, si la rougeur se propage en accéléré, accompagnée d’une douleur intense et de fièvre, une visite aux urgences s’impose immédiatement.

Comme l’invasion initialement d’apparence bénigne évolue parfois promptement vers une situation potentiellement mortelle, la vigilance est essentielle, en particulier pour toute blessure susceptible de permettre à ces bactéries de pénétrer profondément.

Le premier signe à repérer est la vivacité de la progression : alors qu’une cellulite simple se développe lentement, jour après jour, la rougeur causée par la « bactérie mangeuse de chair » s’étend rapidement, jusqu’à quelques centimètres à l’heure ! De plus, la réaction inflammatoire marquée provoque une douleur intense, manifestation d’une atteinte des tissus profonds. L’inflammation peut aussi engendrer de la fièvre et des frissons.

Le médecin reconnaîtra alors la virulence particulière de l’infection, l’avancée précipitée des signes locaux et l’intensité de la douleur, des signes suffisants pour passer à l’action même si la bactérie n’est pas encore identifiée. En cas de doute, non seulement l’administration d’antibiotiques intraveineux sera immédiatement démarrée, mais une consultation en chirurgie sera de mise, parce que dans bien des cas, les tissus attaqués doivent être vite retirés.

Malheureusement, l’amputation d’un membre devient parfois inévitable pour sauver la vie. Et si l’infection se propage au tronc ou au thorax ou si l’intensité de la réaction inflammatoire dépasse les capacités du corps humain, la mort peut s’ensuivre malgré tout.

La prudence avant tout

La cause exacte de la hausse des cas à partir de l’automne 2022 n’est pas encore bien comprise. La montée pourrait être consécutive à la présence d’une souche virulente, à un manque d’immunité entraîné par une baisse temporaire des cas en raison des mesures sanitaires, ou même simplement le fruit du hasard. On sait aussi que ces infections suivent souvent des affections respiratoires virales, nombreuses depuis quelque temps.

Quoi qu’il en soit, l’année semble malheureusement marquée par une recrudescence notable de ces graves infections. Avec une détection précoce, des traitements appropriés et une meilleure compréhension de la maladie, il est toutefois possible de réduire les risques et de limiter les complications pour les patients touchés.

