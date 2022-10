Quatre façons de savoir si votre chat vous aime, selon la science

L’auteure est maître de conférences en comportement et bien-être animal à l’Université de Bristol, en Angleterre.

Même les propriétaires de chats les plus dévoués se demandent un jour ou l’autre, peut-être en se réveillant en sueur au milieu de la nuit, si leur chat les aime vraiment. Ceux qui préfèrent les chiens affirment que ces animaux sont depuis longtemps les meilleurs amis des humains.

Les recherches montrent toutefois que la réputation de froideur et de réserve des chats n’est pas méritée.

En raison de leur histoire évolutive, les chats domestiques sont, par nature, plus indépendants que les chiens. Leurs ancêtres sauvages ne vivaient pas en groupes comme le font les canidés. Cependant, au cours du processus de domestication, les chats ont développé la capacité d’établir des relations sociales non seulement avec d’autres chats, mais aussi avec des humains.

S’ils ne dépendent pas des humains pour se sentir en sécurité comme c’est le cas des chiens, de nombreux chats montrent de l’affection envers leurs gardiens et semblent apprécier la compagnie de ceux-ci. Leur attachement aux humains est en partie influencé par les expériences qu’ils ont vécues lorsqu’ils étaient chatons.

Les chats se comportent envers les humains de la même manière qu’envers leurs amis félins. Ainsi, pour savoir si votre animal se sent lié à vous, il suffit d’observer son comportement.

1. Une affaire d’odeurs

La capacité de communiquer avec d’autres chats sur de longues distances et lorsqu’ils ne sont pas présents physiquement était un avantage pour leurs ancêtres sauvages. Les chats de compagnie ont conservé ce « super sens » et recourent souvent à cette forme de communication.

Les chats utilisent notamment l’odeur pour identifier les membres de leur groupe social ou de leur famille, avec qui ils partagent un même profil olfactif. Les chats ont des glandes odorantes sur les flancs, la tête et autour des oreilles, et ils se frottent souvent la tête contre des personnes et des objets qui leur sont familiers et réconfortants.

Votre chat se frotte-t-il la tête ou le flanc contre vos jambes ? La sensation de douceur contre vos mollets est un signe que votre chat vous considère comme un ami et c’est un immense compliment.

2. Comment vous accueille-t-il ?

La façon dont votre chat vous accueille constitue l’un des signes les plus évidents de l’affection qu’il vous porte. Lorsque les chats rencontrent des membres de leur groupe social, ils émettent des signaux qui démontrent leur amitié et leur désir de se rapprocher. Ils en font tout autant avec les humains.

Si un chat s’avance vers vous la queue dressée, c’est bon signe.

Une queue dressée indique une intention amicale (l’équivalent félin d’un signe de la main), preuve de familiarité, de confiance et d’affection. Certains chats placent leur queue en forme de point d’interrogation pour accueillir quelqu’un qu’ils apprécient ou pour signifier qu’ils veulent jouer.

Les chats entrelacent parfois leurs queues en signe d’amitié, et l’équivalent de cette pratique avec les humains consiste à enrouler leur queue sur votre mollet.

Le fait de rouler sur le dos et d’exposer son ventre vulnérable est un autre geste qui montre qu’un chat a une confiance absolue en vous. Cependant, les chats préfèrent être caressés au niveau de la tête et du cou. Alors, dans cette position, le chat ne souhaite généralement pas qu’on lui frotte le ventre. Les tentatives de flatter le ventre d’un chat entraîneront souvent un repli précipité, voire des coups de griffes.

Le pépiement ou roucoulement est un son mélodieux que les chats émettent lorsqu’ils disent bonjour aux personnes qu’ils préfèrent. Donc, si votre chat vous accueille ainsi, sachez qu’il est heureux de vous voir.

Lorsque votre chat vous frappe à l’arrière du genou, cela peut aussi être le signe qu’il ressent un lien extrêmement fort avec vous. Version féline du « tope là », le coup de tête est généralement réservé aux amis félins les plus proches et aux humains en qui ils ont le plus confiance.

3. Clignements d’yeux

Il se peut que votre chat vous signale secrètement son affection par la façon dont il vous regarde. Lorsque les chats rencontrent des humains ou des chats inconnus, ils les saluent généralement en gardant les yeux grands ouverts. Mais ils ont plus tendance à cligner lentement des yeux devant des chats avec qui ils ont une bonne relation.

Selon plusieurs recherches, les clignements lents sont associés à un état émotif positif et peuvent être un signe de confiance, de satisfaction et d’affection, comme le sourire chez l’humain. Si vous souhaitez lui rendre le compliment, clignez des yeux et votre chat vous répondra peut-être de la même manière. C’est une bonne façon de créer des liens avec des chats qui n’aiment pas qu’on les touche.

4. Les rapprochements

Les chats sont très protecteurs de leur espace personnel et n’aiment pas que des intrus l’envahissent. Si un chat vous permet de vous approcher de lui, c’est sans doute le signe d’un lien étroit, en particulier lorsque le contact est fréquent ou prolongé.

Lorsqu’un chat s’installe sur vos genoux pour une sieste, c’est qu’il vous fait vraiment confiance.

Le toilettage ne se faisant qu’entre chats entretenant une relation chaleureuse, le fait de vous lécher la main ou le visage peut constituer une preuve d’affection, même si sa langue n’est pas des plus douces.

