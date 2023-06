Que faire à la suite d’une morsure animale ?

L’auteur est urgentologue. Professeur titulaire à l’Université de Montréal, il enseigne, participe à des recherches en médecine d’urgence et intervient fréquemment sur les enjeux de santé.

Idéalement, mieux vaut ne jamais être mordu par un animal, tout le monde en conviendra.

Mais voilà, les animaux nous mordent de temps en temps — pour jouer, se défendre ou manger. Les morsures causent 1 % des visites dans les urgences américaines ! Savoir comment réagir en pareille situation est donc souvent utile.

Les premiers soins

Que devez-vous faire si vous êtes mordu ou que l’un de vos proches l’est ? Je parle ici d’une morsure qui traverse la peau ou une muqueuse.

Il s’agit d’abord de limiter le saignement. Des mesures d’asepsie diminuent ensuite le risque d’infection, puis une évaluation approfondie de la plaie permet de reconnaître certaines complications et d’en prévenir d’autres.

La priorité reste d’arrêter d’urgence tout saignement majeur en appuyant directement sur la plaie avec une compresse le plus propre possible. Si le sang continue de se répandre, appelez évidemment les secours tout de suite en maintenant la pression.

Si la plaie ne saigne pas beaucoup, l’étape suivante est de la laver à l’eau tiède, pendant plusieurs minutes, pour éliminer autant que possible les saletés et les bactéries présentes.

Le plus simple est sans doute d’irriguer la plaie avec de l’eau du robinet (si elle est propre à la consommation). Une autre option est d’utiliser de l’eau et un savon doux. Bien que ces actions soient recommandées, il faut savoir que leur effet réel sur le risque d’infection demeure incertain.

Une fois ces étapes préliminaires franchies, il s’agit d’appliquer une nouvelle compresse (par exemple, une compresse de gaze), de couvrir la plaie pour la rendre le plus stérile possible… et de consulter.

Prévenir les infections et complications

Lorsque les dents pénètrent la peau, les innombrables bactéries de la salive — comme il y en a dans la nôtre ! — sont introduites dans la plaie, et certaines peuvent mener à des infections ultérieures.

Outre les bactéries plus courantes, comme le streptocoque et le staphylocoque, dont il faut prévenir l’action parfois intense, les morsures transmettent des maladies plus ou moins exotiques, selon l’espèce d’animal et la région géographique.

Même nos chiens et chats domestiques, qui comptent pour 95 % des morsures totales, propagent ainsi des maladies aux noms étranges, comme la leptospirose, la pasteurellose et la bartonellose, certaines d’entre elles pouvant se multiplier rapidement dans les tissus humains. Les morsures de chat, étroites et profondes, sont particulièrement sujettes à s’infecter.

À lire aussi Doit-on craindre la listériose ?

Pour la plupart des morsures ayant causé un saignement, consulter aux urgences (ou à tout service de soins urgents accessible) dès que possible est la conduite suggérée.

Évaluer la plaie

Le médecin nettoiera la plaie en profondeur, habituellement en l’irriguant et en l’explorant. Une solution saline stérile, sous pression, pourrait être envoyée dans la plaie pour s’assurer de n’y laisser aucun débris.

Il évaluera ensuite la gravité objective de l’atteinte, réalisera le débridement (retrait des tissus trop altérés) nécessaire, demandera les consultations spécialisées requises et prescrira, lorsque c’est indiqué, des antibiotiques, selon le type de morsure, sa profondeur et les structures touchées.

Juger de l’ampleur des dommages sous-jacents est essentiel : atteinte vasculaire (avec saignement ou perte de perfusion dans le territoire de l’artère), tendons sectionnés (perte de mobilité des doigts), nerfs abîmés (engourdissements ou troubles moteurs), pénétration articulaire (avec un risque d’infection majeure) ou tout autre problème qu’on ne doit pas manquer.

Cette évaluation permettra également de déterminer si des tests supplémentaires (imagerie pour détecter une fracture sous-jacente ou un corps étranger) ou des traitements spéciaux (exploration chirurgicale contrôlée, réparation complexe, chirurgie plastique) seront nécessaires.

Le risque variable de rage

Outre les infections bactériennes, le risque touche aussi une infection virale particulièrement grave, que vous connaissez : la rage.

La Direction régionale de santé publique de Montréal vient justement de mettre à jour son guide clinique à ce sujet à l’intention des professionnels de la santé, ce qui tombe à propos, les morsures étant plus fréquentes en été.

La nécessité de recevoir un traitement préventif contre cette infection mortelle dépend en effet de plusieurs facteurs.

Le guide nous rappelle d’abord qu’en général, pour les souris, les rats et les écureuils, « une exposition significative par un petit rongeur ne représente pas de risque », à moins que son comportement soit anormal, ce qu’évaluera adéquatement un spécialiste de la santé animale.

À lire aussi Les risques d’adopter un chien de l’étranger

Par contre, pour les mammifères sauvages tels que la chauve-souris, le raton laveur, la moufette et le coyote, le traitement préventif est généralement conseillé, en particulier s’il est impossible d’évaluer l’animal.

S’il s’agit plutôt d’un mammifère domestique (chien, chat, furet) et qu’il est possible de procéder à son évaluation, l’avis d’un vétérinaire ou encore l’observation de l’animal par des spécialistes du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) peuvent être recommandés.

Si l’animal ne vous appartient pas, essayez au moins d’obtenir des informations sur sa santé, son statut vaccinal ou son historique médical (par exemple, s’il a déjà été testé pour des maladies en particulier).

De manière générale, le risque de rage demeure très bas à Montréal pour les animaux domestiques, à moins que l’animal ne présente un comportement anormal. Pour ce qui est du risque ailleurs dans la province, le guide donne des indications sur les régions où il est plus élevé.

La conduite idéale est toujours de contacter les autorités compétentes, surtout si l’animal est sauvage ou agressif, ou en cas de morsure causée par un animal domestique dont vous n’êtes pas le propriétaire.

Se protéger contre la rage

Si l’animal est potentiellement porteur de la rage, une prophylaxie (un traitement préventif) postexposition est habituellement nécessaire.

La protection offerte, très efficace, est de deux types. D’abord une injection d’immunoglobulines, dont la moitié se donne directement dans la plaie. Comme ces anticorps combattent le virus à votre place, on parle ici d’immunisation passive.

On entamera à ce moment un cycle de vaccination en plusieurs étapes, qui devrait vous empêcher de souffrir de la grave maladie.

Dans certains cas, il est aussi recommandé de recevoir un vaccin antitétanique si vous n’êtes pas à jour, car les morsures peuvent exposer à un risque de tétanos.

Surveiller la suite

Sauf en cas de nécessité, par exemple pour une morsure posant un risque élevé de cicatrice au visage, on n’effectue habituellement aucun point de suture, pour éviter que la fermeture elle-même contribue au risque d’infection bactérienne.

Dans ce type de guérison « secondaire », les tissus eux-mêmes vont assurer la fermeture progressive de la plaie. Le processus est plus long que pour une approche « primaire » par des points de suture ou toute autre technique appropriée, mais il est préférable dans les cas de plaies contaminées.

Il est à noter que les infections surviennent en général dans les jours qui suivent la morsure ou dans les 24 heures pour les infections particulièrement rapides, comme celles causées par certaines des bactéries « exotiques » mentionnées plus haut.

Des complications possibles

Les complications potentielles courantes incluent l’infection de la plaie, la cellulite (infection de la peau et des tissus sous-cutanés), l’abcès (accumulation de pus dans les tissus), la septicémie (infection généralisée dans le sang) et l’ostéomyélite (infection des os).

L’important est de surveiller attentivement la plaie lors des changements de pansement et de consulter en cas d’apparition de rougeur, de douleur, de gonflement, d’écoulement ou de fièvre, tous des signes d’une infection qui s’aggrave.

À lire aussi Une dermatite ? Votre onguent en vente libre en est peut-être la cause

Au fait, je ne veux pas vous décevoir, mais la plupart de ces conseils s’appliquent aussi aux morsures d’un autre animal bien connu, l’être humain — sauf pour la rage.

Ces morsures doivent donc faire l’objet de la même attention médicale que celles causées par des bêtes — après tout, ce sont des morsures animales comme les autres…

*

Si vous avez aimé cet article, pourquoi ne pas vous inscrire à notre infolettre santé ? Vous y lirez en primeur, tous les mardis, les explications toujours claires, détaillées et rigoureuses de notre équipe de journalistes et de professionnels de la santé. Il suffit d’entrer votre adresse courriel ci-dessous. 👇