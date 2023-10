Quel privé pour notre santé ?

L’auteur est urgentologue. Professeur titulaire à l’Université de Montréal, il enseigne, participe à des recherches en médecine d’urgence et intervient fréquemment sur les enjeux de santé.

Le gouvernement Legault souhaite aussi recourir davantage au privé pour certains soins. Dans les sondages, les gens semblent accepter cette idée pour améliorer l’accès. Et des intérêts — bien sûr privés — répondent présent. Mais de quel privé s’agit-il ?

Le mot recouvre au moins deux concepts n’ayant entre eux qu’un rapport indirect : le financement privé et la prestation privée.

Le financement, d’abord : il désigne le cheminement de l’argent versé pour les soins, qui part nécessairement de la poche des contribuables (et des personnes morales) pour se rendre jusqu’aux prestataires de soins. Dans un système comme le nôtre, à financement surtout public, cet argent remonte jusqu’aux gouvernements avant d’être redistribué à large échelle en fonction des besoins, pour maximiser l’équité d’accès.

Quand le financement est majoritairement privé, comme chez les Américains, l’argent suit des trajectoires plus courtes, passant habituellement par les bureaux des assureurs privés. L’iniquité y est bien plus grande, puisque les moyens déterminent assez crûment une part de l’accès aux soins.

Nos discussions actuelles touchant le privé tournent plutôt autour de la prestation des services, qu’effectuent soit des fournisseurs publics (les hôpitaux, CLSC ou CHSLD), soit des fournisseurs privés (les centres médicaux spécialisés [CMS] ou les groupes de médecine de famille), même s’ils demeurent couverts par l’assurance publique.

Cette volonté de déplacer une partie de l’offre vers les CMS représente une énième tentative de pallier la difficulté croissante de nos services publics à bien répondre à la demande, une situation dont les fournisseurs privés veulent opportunément profiter.

En 2007, le ministre de la Santé de l’époque, Philippe Couillard, avait donné l’impulsion initiale en créant les CMS, auxquels le gouvernement allait ensuite confier des contrats de soins de plus en plus importants, ce qui a culminé avec le tout récent appel d’offres pour 600 000 interventions chirurgicales d’une valeur totale de près d’un demi-milliard de dollars.

Tout ça pour effectuer les interventions simples qu’on peut le plus facilement sortir de l’hôpital, même si leurs inévitables — mais rares — complications les plus graves seront toujours prises en charge par les établissements publics. À l’œil, cela apparaît comme une bonne affaire.

Pourtant, malgré des prétentions souvent répétées, jusqu’ici fondées sur plus de paroles que de données concrètes et accessibles, ce business de soins semble avoir de la difficulté à abaisser ses coûts de revient à un niveau comparable à ceux du public pour les mêmes interventions, du moins selon quelques chiffres obtenus par l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS), qu’il importerait de clarifier.

Cette prestation de soins se concentrant sur la partie plus légère et prévisible des interventions paraît toutefois plus attrayante pour les investisseurs que le défi autrement plus complexe de monter de vrais hôpitaux privés, un projet qui soulève moins d’enthousiasme chez les soumissionnaires possibles. Je me souviens d’ailleurs de la réaction, en mars dernier, d’un médecin et gestionnaire du groupe Opéra MD à l’annonce du projet d’hôpitaux privés : il soulignait le défi de trouver le personnel requis en mode 24/7 — la petite vie normale d’un hôpital, quoi.

Le personnel ne tombe pas du ciel quand on ouvre des plateaux privés, mais plutôt de nos hôpitaux publics, qui ont alors encore plus de difficulté à soigner des cas bien plus lourds en attente.

Parce qu’on le sait, le problème qui mine la capacité des services publics à offrir un accès suffisant, c’est d’abord ce manque de main-d’œuvre. Pour opérer les malades, il faut certes des chirurgiens et des anesthésistes, mais aussi nombre d’infirmières, d’inhalothérapeutes, de préposés et de technologues, notamment.

Sauf que ce personnel ne tombe pas du ciel quand on ouvre des plateaux privés, mais plutôt de nos hôpitaux — avec nos hôpitaux ? — publics, qui ont alors encore plus de difficulté à soigner des cas bien plus lourds en attente.

Soit, le gouvernement croit pouvoir bonifier l’accès global dans le réseau public en évaluant les coûts réels par cas, en généralisant le financement à l’activité, en créant Santé Québec, et même en favorisant la mise en concurrence des hôpitaux entre eux — une curieuse idée quand on y pense.

C’est que bientôt, selon le projet de loi 15, tous ces hôpitaux seront regroupés sous une même entité, la fameuse agence Santé Québec. Il s’agirait alors de mettre en compétition les différentes parties d’un tout ? Soit ! Mais nul besoin d’astiquer longtemps sa boule de cristal pour y voir apparaître aussi une autre compétition, cette fois entre prestataires publics et privés.

Le principe d’ajouter une couche d’émulation n’est pas entièrement mauvais, sauf qu’on est loin d’en avoir démontré la pertinence dans un système de santé en difficulté comme le nôtre, où le défi est d’abord de disposer du personnel qualifié pour pouvoir mieux opérer les malades — et mieux « opérer » tout le système.

*

Cette chronique a été publiée dans le numéro de novembre 2023 de L’actualité, sous le titre « Quel privé pour notre santé ? ».