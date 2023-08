Quels contre-pouvoirs en santé ?

Le ministre Christian Dubé reprendra bientôt les travaux à la Commission de la santé et des services sociaux de l’Assemblée nationale à propos de son ambitieux projet de loi 15, portant sur sa réforme en santé. Un projet de loi qui en laisse toutefois plusieurs perplexes, notamment parce que les liens avec les louables intentions proposées dans son Plan santé à l’hiver 2022 semblent parfois ténus.

Accordera-t-il vraiment au réseau les moyens de devenir « un employeur de choix », d’offrir des soins « plus humains » et de conférer « plus d’autonomie » décisionnelle aux gestionnaires ? Tout cela reste à démontrer.

Le premier défi que je me suis donné dans ma lecture du projet était de comprendre comment le ministre remplissait sa promesse bienvenue de décentraliser les décisions, notamment pour mieux prendre en compte les besoins des usagers, les opinions des soignants et les dynamiques locales. Je demeure bien incertain.

Parce que malgré l’importance de ce principe, soulignée par la plupart des experts quand il s’agit d’évaluer la qualité des systèmes de santé, le projet de loi paraît plutôt déplacer les pouvoirs vers le haut — ce qui est de la centralisation — et non vers le bas, où sont prodigués les soins.

Après avoir détaché des opérations le ministère de la Santé lui-même, le ministre les confierait en effet à une agence, Santé Québec, dans laquelle se fondrait dorénavant tout le réseau. L’employeur public principal compterait dès lors plus de 300 000 employés — et seulement 4 entités syndicales plutôt que 136.

Certes, en situation de crise, en pandémie par exemple, une telle approche de gestion verticale comporte des avantages, comme la rapidité d’exécution et l’homogénéité des actions. Sauf qu’il faut aussi rappeler que les initiatives locales et la mobilisation sur le terrain ont beaucoup aidé à affronter les défis posés par le virus.

Santé Québec se chargerait de nommer tous les PDG des établissements, qui désigneraient à leur tour des directeurs médicaux aux pouvoirs accrus et tous les autres directeurs, le tout constituant un modèle très top-down. Est-ce parce que le ministre a vécu son baptême en santé durant cette pandémie qu’il propose de lisser à ce point le système en abolissant plusieurs de ses contrepoids ?

À la tête des établissements de santé, les conseils d’administration, formés de personnes aux horizons variés, seraient par ailleurs supprimés. Si vous pensez qu’ils n’ont aucune utilité, détrompez-vous : ils s’impliquent grandement dans la vie hospitalière. Et surtout, en cas de crise interne, ils répondent présent : en analysant les faits, en soupesant les options, en participant à la recherche de solutions et en arbitrant parfois des choix difficiles.

Qui parlera au nom des patients ou des soignants en cas de décision douteuse ? Qui prendra acte d’un manque injustifiable de ressources ? Bref, qui agira quand il le faudra ?

Autre contrepoids à qui on retirerait bien des responsabilités : les médecins eux-mêmes, qui interviennent un peu partout dans les établissements — et dans tout ce qui concerne l’organisation de la première ligne médicale. Plusieurs de ces compétences seraient transférées aux directeurs médicaux et aux PDG eux-mêmes — en bien peu de mains, j’oserais dire liées au pouvoir central.

Une telle opération de lissage favoriserait sans doute la cohésion des décisions et le cheminement des informations de haut en bas et de bas en haut. Mais sans les contrepoids mentionnés, le fonctionnement d’ensemble dépendrait presque entièrement de la qualité des gestionnaires nommés.

S’il s’agissait toujours de personnes compétentes, remplies de bonne volonté, imaginatives et au jugement infaillible, tout irait pour le mieux dans le meilleur des réseaux possibles — et je reconnais que la plupart répondent en effet à ces critères. Mais comme nul n’est parfait, la simplification des structures proposée pourrait aussi fragiliser les organisations.

Parce que si un jour ça se met à tourner carré, qui se lèvera ? Qui parlera au nom des patients ou des soignants en cas de décision douteuse ? Qui prendra acte d’un manque injustifiable de ressources ? Bref, qui agira quand il le faudra ?

Sans doute les gestionnaires top gun de Santé Québec auraient-ils ainsi la vie plus facile, mais ils devraient également composer avec le risque bien réel d’une perte de réactivité, d’engagement et de mobilisation sur le terrain.

Enfin, on pouvait s’attendre à ce qu’une pièce législative aussi déterminante soit basée sur de larges consultations ; le fait que ce ne soit pas le cas représente un autre risque, un niveau d’adhésion élevé étant un prérequis pour avancer.

Au fait, peut-être que le ministre a tout bon. Si c’est le cas, il y aurait lieu de faire encore plus de pédagogie — à propos du pourquoi de ces changements, des modèles favorisés, des principes dont ils sont inspirés.

Ne serait-ce que pour nous permettre de mieux saisir les liens entre les promesses d’hier et les bouleversements qu’on s’apprête à nous faire vivre demain.

Cette chronique a été publiée dans le numéro de septembre 2023 de L’actualité.