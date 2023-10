Quels médicaments faut-il prendre pour traiter l’asthme ?

Vous avez reçu un diagnostic d’asthme, et vous voilà maintenant obligé d’inhaler chaque jour un médicament à l’aide d’une petite pompe orange, un second sous forme de poudre sèche, en plus d’ingurgiter des comprimés pendant la saison des allergies. Pourquoi certaines personnes asthmatiques se retrouvent-elles avec plusieurs médicaments ? Qu’est-ce qui les distingue ?

Le traitement va dépendre du profil de la personne malade, du degré d’inflammation de ses bronches et de la présence ou non d’autres maladies, explique le Dr Simon Couillard, pneumologue et titulaire de la Chaire en santé respiratoire de l’Association pulmonaire du Québec.

Les traitements pour l’asthme (une maladie chronique) sont vitaux pour prévenir les crises et le déclin des fonctions respiratoires, et permettent d’accroître la qualité de vie des personnes atteintes. Or, selon un sondage réalisé auprès de 1 002 Canadiens asthmatiques en 2016, 90 % présentent un asthme mal maîtrisé. Une proportion semblable de répondants (93 %) croyaient pourtant qu’il était bien soigné.

Un asthme non traité peut causer des dommages irréversibles aux poumons et provoquer une crise sévère pouvant mener à une hospitalisation ou à un décès.

Quels sont les principaux médicaments prescrits ?

Il existe trois grandes catégories de médicaments pour prévenir les crises et mieux gérer les symptômes : les médicaments de contrôle, de secours et d’appoint. Ils sont pris à l’aide d’un dispositif comme une pompe (inhalateur-doseur pressurisé) ou un inhalateur de poudre sèche. Ce dernier s’utilise par la bouche, il suffit d’inspirer vivement et profondément la poudre médicamenteuse qu’il contient.

Les médicaments de contrôle sont pris chaque jour de façon préventive, même en l’absence de symptômes. Cela contribue à réduire de façon importante la fréquence et la gravité des crises d’asthme. Parmi ces médicaments, on retrouve les corticostéroïdes inhalés pour réduire l’inflammation, comme le budésonide (Pulmicort), le fluticasone (Flovent) et le ciclésonide (Alvesco). Puis, pour permettre une respiration plus facile, en relâchant les muscles autour des bronches, il y a les bronchodilatateurs à longue durée d’action, tels que le formotérol (Oxeze) ou le salmétérol (Serevent). Enfin, plusieurs médicaments combinent les deux molécules (Symbicort, Breo, Advair, Atectura, entre autres).

Si les médicaments de contrôle ne suffisent pas pour gérer les symptômes de l’asthme, un médicament d’appoint pourrait être proposé. Dans cette catégorie, les antagonistes des récepteurs des leucotriènes (Singulair, par exemple) sont utilisés pour la gestion de l’asthme et des symptômes liés aux allergies saisonnières.

Les médicaments de secours soulagent immédiatement les symptômes aigus ou la difficulté à respirer. Les bronchodilatateurs à courte durée d’action, tel le salbutamol (Ventolin), étaient prescrits auparavant pour ouvrir les voies respiratoires. Depuis décembre 2021, les lignes directrices canadiennes favorisent le traitement combiné (Symbicort, entre autres), car il agit bien en cas d’urgence, tout en traitant l’inflammation sous-jacente à l’aide du corticostéroïde qu’il contient. L’Association pulmonaire du Québec recommande de consulter un professionnel de la santé si vous avez recours aux médicaments de secours plus de deux fois par semaine.

Quel médicament est le plus efficace contre l’asthme ?

Selon les lignes directrices canadiennes, la gestion de l’asthme se fait sur un continuum thérapeutique allant de l’enseignement de l’autogestion des soins jusqu’à la polymédication, selon différents critères comme l’âge et la gravité de la maladie. Puisque l’asthme se caractérise par l’inflammation et l’obstruction partielle et réversible des bronches, « les corticostéroïdes inhalés sont la pierre angulaire du traitement par leur effet anti-inflammatoire », explique le Dr Simon Couillard. « Avant, les gens commençaient avec un bronchodilatateur, puisqu’il s’agissait du premier médicament inventé qui semblait soulager les symptômes. Par contre, on s’est aperçu que les bronchodilatateurs seuls étaient très dangereux, car ils camouflent le problème en soulageant les symptômes sans traiter l’inflammation », souligne-t-il.

Comment le médecin choisit-il les médicaments à prescrire ?

Le Dr Couillard explique qu’une évaluation du patient est faite en tenant compte de son profil d’inflammation et de ses comorbidités (eczéma, sinusite, etc.).

Une personne asthmatique qui gère mal ses symptômes peut s’attendre à voir sa liste de médicaments s’allonger et les dosages augmenter. Puisque l’asthme sévère est difficile à traiter, le patient pourrait se retrouver avec une panoplie de tests (spirométrie, tests sanguins, etc.) à faire et de traitements à suivre, dont les corticostéroïdes inhalés, différents types de bronchodilatateurs, de même que des pilules contre les allergies ou encore un vaporisateur nasal d’eau saline (Sinus Rinse, par exemple) et de la cortisone, avertit le Dr Couillard.

Les patients qui remplissent certains critères d’admission, comme avoir fait deux crises d’asthme dans l’année, pourraient bénéficier de traitements biologiques, sous forme d’injections, remboursés par la RAMQ. Ces traitements composés d’anticorps montrent une bonne efficacité et peuvent entraîner une réduction des médicaments pour certains. Ils seraient aussi efficaces pour traiter les symptômes de différents troubles à la fois, tels que l’asthme et l’urticaire.



D’autres facteurs peuvent influencer le choix du traitement, comme la préférence personnelle du patient, le coût et l’impact carbone du dispositif. Bien que les aérosols-doseurs soient encore largement vendus, les inhalateurs à poudre sèche ou à nébulisation douce (brume d’aérosol) sont tout aussi efficaces et plus écologiques.

Comment bien prendre son médicament ?

Plusieurs traitements se présentent sous la forme d’un vaporisateur ou d’une poudre à inhaler ou en pompe. Il est essentiel de les utiliser correctement pour que le médicament atteigne bien les poumons et favorise une bonne gestion de la maladie tout en réduisant les exacerbations. Toutefois, seulement 3 patients sur 10 maîtrisent la technique, selon une revue systématique. Les erreurs les plus fréquentes concernent la coordination, la vitesse et/ou la profondeur de l’inspiration et l’absence de retenue du souffle après l’inspiration. Pour montrer comment utiliser adéquatement le dispositif, l’Association pulmonaire du Canada a créé des vidéos. De son côté, le Réseau québécois d’éducation en santé respiratoire a produit des fiches pour les différents dispositifs existants et propose des suivis éducatifs et cliniques aux personnes asthmatiques dans les différentes régions du Québec.

Le Dr Couillard mentionne que de nombreuses femmes enceintes arrêtent de prendre leur traitement contre l’asthme parce qu’elles craignent de nuire à leur bébé. Toutefois, l’asthme mal géré comporte des risques pour la mère et l’enfant. Il est donc nécessaire de continuer son traitement et de discuter avec un professionnel de la santé avant de cesser l’utilisation d’un médicament.

