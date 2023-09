Qu’est-ce qui vous donne si mal au dos ?

Comment soulager le mal de dos à la maison ?

Un tour de reins vous cloue au lit ? Il est possible de retrouver la forme et d’apaiser la douleur sans nécessairement consulter un spécialiste.

Lors des 24 premières heures, le physiothérapeute Christian Brideau recommande de trouver une position dans laquelle vous êtes à l’aise et qui vous apporte un soulagement, que ce soit en position assise ou couchée. Il faut cependant éviter l’immobilité complète, puisqu’une trop grande sédentarité ne ferait que vous faire perdre davantage de souplesse et de mobilité.

« Dès qu’on sent qu’on est plus à l’aise pour bouger, on doit recommencer à le faire, insiste-t-il. Sans nécessairement effectuer des exercices particuliers, on peut par exemple marcher pour retrouver la mobilité dont on a besoin, tout en évitant les mouvements les plus douloureux. »

Dans le cas de douleurs aiguës, la prise de médicaments en vente libre est utile : un analgésique simple comme l’acétaminophène (Tylenol), un anti-inflammatoire comme l’ibuprofène (Advil) ou encore un relaxant musculaire comme le méthocarbamol (Robaxacet).

« Le premier allié dans le soulagement des maux de dos, c’est le pharmacien, fait remarquer la Dre Brigitte Migneault. Il peut nous conseiller en première ligne, puisqu’il connaît nos problèmes de santé et nos antécédents. »

Apposer en alternance du froid et de la chaleur sur la partie meurtrie peut également apaiser la douleur en aidant à relâcher les muscles.

Si la douleur est aiguë et qu’elle persiste plusieurs jours, il est recommandé de s’adresser à un professionnel tel qu’un physiothérapeute, un chiropraticien ou encore un médecin. Ce dernier pourra prescrire une médication mieux adaptée, tout en vérifiant si des pathologies plus graves sont en cause.