Qui est susceptible de croire aux théories du complot ?

Au début de la pandémie, la question que l’on me posait le plus souvent était la suivante : « Comment savoir à qui faire confiance lorsqu’il s’agit d’informations sur la santé et la science ? »

Plus de trois ans après qu’un nouveau virus eut commencé à balayer le monde, la question que j’entends encore et toujours est la suivante : « Pourquoi mon mari, ma sœur, ma tante ou mon père croient-ils à toutes ces absurdités conspirationnistes ? »

Il s’avère que les deux questions sont liées (nous y reviendrons), mais jusqu’à présent, je n’ai pu que faire preuve d’empathie et formuler des hypothèses. Bien que les théories conspirationnistes soient enfouies dans les chuchotements de l’humanité depuis des millénaires, la recherche sur les gens qui entretiennent ces croyances n’a véritablement commencé qu’il y a une trentaine d’années.

Des études ont tenté de déterminer si les personnes qui croient en une théorie du complot particulière ou qui ont une propension générale à croire en ces théories ont quelque chose d’autre en commun. Ce lien pourrait les prédisposer à être convaincues par des histoires de sinistres machinations ou pourrait être alimenté par les théories conspirationnistes et se développer en conséquence. Quoi qu’il en soit, les scientifiques ont cherché des associations et en ont trouvé beaucoup. Mais au début, ces études n’étaient pas très bonnes ou généralisables, ce qui signifie qu’il y avait de nombreuses contradictions dans la littérature.

Bien entendu, la simple idée que des scientifiques d’établissements d’enseignement étudient la propension des gens à croire aux allégations de cabales obscures fera ricaner ces mêmes personnes. « On ne peut pas faire confiance aux institutions, diront-elles. Les complots sont réels.» De toute évidence, certains le sont. Le Watergate était une conspiration. L’industrie du tabac, qui savait que son produit était cancérigène et qui a mené une vaste campagne de désinformation, était une conspiration. Même vos propres amis qui organisent votre fête d’anniversaire surprise peuvent, théoriquement, être considérés comme une conspiration, selon la définition que vous donnez à ce terme.

En ce qui nous concerne, une conspiration est une explication des événements qui met en cause un groupe de personnes puissantes qui élaborent des plans secrets à leur profit et au détriment de l’intérêt général. Parmi les théories du complot les plus répandues, citons le contact avec des extraterrestres, l’assassinat de John F. Kennedy par plusieurs tireurs, la dissimulation des dangers des aliments génétiquement modifiés et la fabrication d’une fausse crise sous la forme du réchauffement de la planète. Au cours de la pandémie de COVID-19, de nouvelles théories conspirationnistes sont apparues, comme celle selon laquelle Bill Gates serait le maître d’œuvre de cet événement qui a bouleversé le monde, ou celle voulant que l’industrie pharmaceutique nie l’efficacité de l’hydroxychloroquine et de l’ivermectine.

Alors, qui croit à ces grandes théories, souvent construites sur des allégations surprenantes et peu étayées ? Des chercheurs de l’Université Emory, du Massachusetts Institute of Technology et de l’Université de Regina ont récemment effectué ensemble un travail colossal. Ils ont rassemblé toutes les études en langue anglaise portant sur la croyance en des théories du complot et leur lien potentiel avec la personnalité et la motivation, afin de réaliser une méta-analyse de ces données. Au total, leur corpus comprenait 170 études impliquant plus de 158 000 participants à la recherche.

Les chercheurs ont analysé les chiffres pour déterminer ce qui était fortement associé à la croyance en des théories du complot et ce qui ne l’était pas. Nombre de leurs résultats étaient prévisibles, mais certains se sont révélés assez surprenants.

Trois tendances étaient hautement corrélées à l’idéation conspirationniste, c’est-à-dire la propension à adhérer aux théories du complot. Il s’agit de la perception de la menace et du danger ; de l’intuition et des croyances et expériences étranges ; ainsi que de l’antagonisme et du sentiment de supériorité. On peut considérer chacun de ces éléments comme un pilier qui soutient l’idéation conspirationniste et/ou qui est alimenté par elle, et chacun de ces piliers peut être examiné plus en détail.

La perception de la menace et du danger

Les théoriciens du complot ont tendance à croire que le monde est dangereux et que la vie est une lutte violente dans laquelle les autres constituent une menace. Non seulement cette conviction est étayée par les données, mais elle ressort clairement de l’observation des gens les plus influents au sein de leur communauté. Des forces obscures s’attaquent à nos enfants et à nos libertés collectives, disent-ils souvent. Chaque institution représente une menace, des laboratoires pharmaceutiques aux universités, des médias au gouvernement. La paranoïa est grandement corrélée à l’idéation conspirationniste, bien qu’elle s’en distingue par d’autres aspects. Dans le cas de la paranoïa, l’illusion est que tout le monde veut votre peau ; dans le cas de l’idéation conspirationniste, l’illusion est que des personnes puissantes veulent votre peau et celle de tout le monde.

Ce sentiment aigu que le monde est plein de dangers conduit à l’une des associations les plus évidentes avec la croyance en des théories du complot : la méfiance. Ce manque de confiance a été étudié sous de multiples angles et a toujours été lié à l’idéation conspirationniste. Après tout, comment faire confiance aux institutions quand on les perçoit toutes comme des menaces pour soi et son entourage ?

Les théoriciens du complot considèrent notre planète avec un mélange de cynisme et de sentiment d’impuissance. Ils jugent que les règles morales de la société sont en train de s’effondrer et ils se sentent étrangers aux autres. Il n’est donc pas surprenant que lorsqu’un leader fort et bruyant se présente et révèle qu’il voit le monde de la même manière qu’eux et qu’il a un plan, les théoriciens du complot se précipitent sur lui comme des papillons de nuit sur une flamme.

L’intuition et les croyances et expériences étranges

Le monde est complexe et souvent contre-intuitif, c’est pourquoi nous avons besoin de la science et de la pensée analytique pour lui donner un sens. Mais les théoriciens du complot sont plus enclins à se fier à leur intuition — leur instinct — pour saisir ce qui se passe réellement. La pensée intuitive est plus facile et plus rapide, et elle a permis à notre espèce d’échapper à des prédateurs dans un passé lointain ; les conspirationnistes l’utilisent donc pour comprendre les menaces modernes qu’ils perçoivent autour d’eux. La pensée analytique, avec ses déductions, ses inférences et sa dépendance à l’égard des données scientifiques, est plus difficile pour le cerveau et demande plus de temps. Pour croire à une grande théorie du complot, il suffit de suivre son instinct.

En ce qui a trait aux croyances et expériences bizarres, les données dont nous disposons à ce jour sur l’idéation conspirationniste nous éloignent des traits de personnalité sains et nous font plutôt entrer dans le domaine de la psychopathologie. En effet, les scientifiques ont testé les théoriciens du complot sur toutes sortes de traits de caractère allant du normal (comme le degré d’extraversion ou de souci du travail bien fait) à l’anormal (comme l’hostilité et la paranoïa, qui entraînent détresse et déficience). L’association avec les traits de personnalité normaux était faible. Les associations les plus fortes concernaient les traits anormaux, et l’un d’entre eux était la tendance à vivre des expériences inhabituelles. Il peut s’agir de délires, de croyances magiques ou d’hallucinations, par exemple. Ces expériences inhabituelles peuvent alimenter la créativité, mais aussi amener les gens à avoir une perception biaisée et dérangeante du monde.

Le fait que des traits de personnalité anormaux et non ordinaires soient si fortement corrélés à la croyance en des théories du complot est cependant difficile à concilier avec le nombre de personnes parmi nous qui croient en de telles théories. Cette méta-analyse s’ouvre sur une déclaration choquante concernant l’universalité de l’idéation conspirationniste : « La plupart des participants interrogés dans le monde entier adhèrent à au moins une théorie du complot. » Et cette statistique impressionnante ne semble pas avoir beaucoup changé au fil du temps. Toutefois, il est important de se rappeler que le lien entre des traits anormaux tels que la paranoïa et la croyance en des théories conspirationnistes n’est pas une fatalité. On peut le considérer comme un facteur de risque. En clair, ceux qui croient que nous n’avons jamais foulé le sol de la Lune n’ont pas tous besoin de consulter un psychiatre pour se voir prescrire des médicaments antipsychotiques.

L’antagonisme et le sentiment de supériorité

Cette association avec des traits de personnalité anormaux met également en évidence deux traits qui tendent à être associés à l’idéation conspirationniste : l’antagonisme et le sentiment de supériorité.

Les théoriciens du complot ont souvent une très haute opinion de leur groupe. Les personnes qui ne leur ressemblent pas sont tenues pour responsables des maux du monde, tandis que leur propre communauté de gens partageant les mêmes idées est considérée comme irréprochable et exceptionnelle.

Ce sentiment de supériorité touche au seul trait de personnalité normal qui a été fortement lié à l’idéation conspirationniste : l’humilité réduite. La croyance en des cabales toutes-puissantes s’accompagne souvent d’une assurance injustifiée. Elle conduit les adeptes de la théorie à croire en la suprématie morale de leur propre groupe de rebelles.

Quant à l’antagonisme, les auteurs le définissent comme un sens de soi exagéré, un mépris total pour les sentiments et les besoins des autres, une attitude manipulatrice et agressive.

Surprises et limites

Cette méta-analyse a toutefois réservé des surprises. Au fil des ans, les chercheurs et les communicateurs scientifiques se sont demandé si tel ou tel trait de caractère ne permettait pas d’expliquer pourquoi les gens adhèrent aux théories du complot. Pour certaines de ces hypothèses, la réponse, pour l’instant du moins, semble négative.

Aucun des cinq grands traits de personnalité (ouverture, conscience, extraversion, agréabilité et neuroticisme) n’a montré une forte association avec la croyance en des théories du complot. De même, nous pensons souvent que le désir de certitude — savoir ce qui se passe réellement et ce qui explique ce que nous voyons dans le monde — pousse les gens vers les théories du complot, qui offrent des explications en noir et blanc. Or, cela ne semble pas constituer une motivation sérieuse. Il en va ainsi du besoin de se sentir en contrôle : le lien avec les idées de conspiration est étonnamment faible.

La découverte concernant l’agenticité a été encore plus inattendue. Il s’agit de la tendance de notre cerveau à voir des agents — des créatures dotées d’une volonté et d’une intention — même lorsqu’il n’y en a pas. Imaginez que vous vous promenez dans une forêt et que vous entendez soudain un bruissement. Immédiatement, votre cerveau pense : « C’est un animal. » Il peut s’agir d’un animal, qui a une volonté et une intention, ou simplement du vent, qui n’en a pas. Nous sommes prompts à attribuer une conscience aux choses qui nous entourent, parce que cette capacité nous a permis d’échapper aux mâchoires des prédateurs pendant des millénaires. Mais une hypothèse a été émise selon laquelle cela pourrait pousser les gens à voir une volonté se cachant derrière des événements en apparence aléatoires, et donc à croire aux théories de la conspiration. Pour un conspirationniste, des événements qui n’ont aucun lien entre eux semblent en fait liés par un agent commun : une cabale de personnes puissantes. Cependant, dans les études scientifiques, cette tendance à attribuer rapidement un agent n’a qu’un lien infime avec la croyance en des théories du complot. Parfois, une hypothèse, aussi logique soit-elle, se révèle fausse.

Pour l’instant, néanmoins, un portrait du conspirationniste typique émerge enfin de la littérature : une personne qui voit le danger autour d’elle, qui utilise son intuition pour comprendre les choses, qui a des croyances et des expériences bizarres, qui fait souvent preuve d’hostilité et qui pense que son groupe de pairs partageant les mêmes idées est bien supérieur au reste du monde. Cette description s’accompagne toutefois d’une certaine quantité d’astérisques, qui nous rappellent les importantes limites de nos connaissances à ce jour.

Certains traits n’ont été testés que dans une poignée d’études. L’aliénation, par exemple, a fait l’objet de 3 études, alors que 40 autres se sont penchées sur le lien avec la méfiance. Un plus grand nombre d’études sur ces traits pourrait aboutir à des associations plus fortes ou plus faibles. La croyance en des théories du complot souffre également du fait qu’elle a été principalement étudiée dans ce que l’on appelle les populations « WEIRD ». Cela ne veut pas dire que les théoriciens du complot sont bizarres, mais que leurs croyances ont surtout été examinées dans des populations occidentalisées (westernized), éduquées, industrialisées, riches et démocratiques. L’essentiel de ce que nous savons sur les théoriciens du complot provient de l’examen de sujets de recherche américains, en particulier des étudiants et des participants en ligne. Il reste à voir dans quelle mesure ces résultats peuvent être généralisés, par exemple à la France ou au Japon.

Que faire à ce sujet ?

Si cette méta-analyse nous aide à comprendre qui est le plus enclin à croire aux théories du complot, elle ne nous dit pas grand-chose sur ce qu’il faut faire à ce sujet. Il est vrai que croire que les alunissages d’Apollo ont été truqués peut sembler inoffensif et nous pourrions penser qu’il vaut mieux ne pas s’en faire avec cela, mais nous savons avec une grande certitude que plus vous croyez à une théorie du complot, plus vous êtes susceptible de croire à d’autres, et nous avons vu les effets néfastes auxquels ont conduit la croyance que les démocrates ont volé l’élection présidentielle de 2020 aux États-Unis ou encore celle que le nombre de Juifs tués par les nazis a été exagéré à dessein.

Nous disposons d’outils pour lutter contre la désinformation, par exemple. Nous savons que le fait de rappeler aux gens de vérifier l’exactitude d’une nouvelle avant de la partager sur les médias sociaux peut contribuer à diminuer le nombre de faussetés qu’ils diffusent. Mais si vous croyez aux théories du complot, vous pensez déjà que les propos que vous partagez sont justes, et il est donc peu probable que cette intervention vous fasse changer d’avis. Les auteurs de la méta-analyse écrivent que nous avons besoin de nouvelles interventions pour contrer ce problème, peut-être quelque chose qui réduira la perception que d’autres personnes représentent une menace.

J’ai déjà écrit sur ce que l’on peut faire si l’on connaît personnellement quelqu’un qui croit aux théories du complot comme parole d’évangile : l’essentiel est de faire preuve d’empathie, d’éviter les affrontements et de maintenir le dialogue si l’on peut. Ce n’est pas une solution miracle et cela peut mettre la patience de quelqu’un à rude épreuve. Mais c’est un début.

Message à retenir : Une nouvelle méta-analyse d’études portant sur les adeptes de théories du complot dresse le meilleur portrait que nous ayons de ces gens à ce jour : des personnes qui voient un danger dans le monde qui les entoure, qui utilisent beaucoup leur intuition, qui ont des croyances et des expériences bizarres, et qui ont tendance à être antagonistes et à se sentir supérieures aux autres.

Ces résultats présentent de nombreuses limites : ils ne proviennent que de recherches effectuées en anglais, et les participants étudiés sont souvent originaires de pays industrialisés et riches.

Pour tenter de diminuer la croyance en des théories du complot, de nouvelles interventions seront nécessaires, comme réduire la perception que d’autres personnes constituent une menace.

