Qui nous sommes et ce que nous sommes

À notre arrivée aux urgences, l’infirmière au triage nous accueille avec son questionnaire. « Avez-vous de la fièvre ? », « Avez-vous des symptômes ? », « Avez-vous été en contact avec quelqu’un qui a reçu un résultat positif ? » Non, non et non. Je réponds cordialement, elle ne fait que son travail. Je n’ai pas envie d’être ici. Il est 22 h et la tempête souffle dehors. En plus de ne pas respecter le couvre-feu imposé par le gouvernement, j’ai bravé les routes enneigées pour me présenter ici. Je suis épuisé, mais un mélange d’adrénaline, d’amour et de tristesse fait que je tiens encore debout.

Ma mère et moi entrons dans la salle d’attente des urgences, le cœur gros. Je regarde autour de nous : les lieux sont pratiquement déserts. Pandémie oblige, du ruban jaune bloque la moitié des places assises le long de chaque rangée de chaises. Nous sommes masqués, mais l’infirmière parvient sans doute à lire la peine et le choc dans nos yeux. « Assoyez-vous, ce ne sera pas très long », nous dit-elle.

Au moment d’écrire ces lignes, la COVID-19 a tué plus de 20 000 Canadiens, dont près de la moitié étaient des Québécois. Or, combien d’autres personnes sont mortes hâtivement non pas en raison de l’action directe du virus, mais simplement à cause de la durée interminable de cette pandémie ? Problèmes de santé mentale, cancers non diagnostiqués à temps et opérations retardées ont entraîné des pertes de vies, tout comme tellement d’autres cas qui ne seront étudiés que lorsque nous aurons le luxe du temps et du recul. Nous n’en sommes pas encore là.

L’oxygène nécessaire au fonctionnement de nos organes est transporté par le sang, qui lui-même est propulsé par le cœur. Si le cœur s’arrête ou s’il ne parvient plus à pomper suffisamment de sang, non seulement le cerveau commence à manquer d’oxygène pour agir, mais il se produit une accumulation abrupte de dioxyde de carbone dans le sang. Résultat : la concentration d’ions hydrogène grimpe en flèche, le pH du sang chute. Cette acidité dans le sang cause des dommages cellulaires irréversibles : des protéines se dénaturent, les neurones se désintègrent, les circuits nerveux de l’encéphale cessent de fonctionner, ce qui coupe le lien entre la conscience et le monde extérieur. À cet instant, le corps ne répond plus aux stimulus externes.

Si le cœur reprend ses fonctions après quelques minutes, les organes peuvent se réactiver, mais il est possible que la conscience reste en dormance. C’est alors le coma. Le cœur n’a pas besoin de la conscience, mais la conscience a besoin du cœur.

Si celui-ci demeure inactif, la détérioration continue. Les signaux électriques du système nerveux s’éteignent à tour de rôle et les autres organes du corps tombent en panne. Dès lors, c’est l’entropie qui l’emporte. Toujours l’entropie.

La matière qui nous fabrique n’est pas « qui » nous sommes, mais « ce que » nous sommes. La différence est fondamentale : ce que nous sommes se désorganise, mais qui nous sommes s’éteint.

Dans la mythologie et plusieurs religions, nous interprétons la mort comme une séparation, parfois même la libération, de l’âme et de son corps. Il y a quelque chose de réconfortant dans cette vision de la mort, car elle ne décrit pas ce processus comme une fin tragique, mais comme un renouveau. Ce désir de réconfort est particulièrement puissant quand nous sommes émotivement vulnérables. Lors de la perte d’un être cher, nous nous racontons qu’il ne souffre plus, qu’il est enfin paisible et, surtout, qu’il est maintenant libre d’entreprendre ce nouveau chapitre de l’existence. Y croire fait du bien, même si rien de tel n’a été démontré par la science.

Après quelques heures et beaucoup de larmes, l’infirmière nous appelle enfin. Nous rencontrons le coroner, il a besoin de signatures. Nous entrons dans une pièce illuminée où se trouve le corps de mon père, recouvert d’un long drap blanc, sur une table de métal. Le coroner s’approche et soulève le coin du drap qui couvrait son visage. Les yeux remplis d’eau, je hoche la tête et prends ma mère dans mes bras. Oui, nous confirmons son identité. Ma mère se tourne, en sanglots silencieux, pour signer les papiers.

Je pose ma main sur le front de mon père. Il est froid. Ses sourcils ne sont plus froncés comme avant. Les rides autour de ses yeux n’épousent plus les mêmes formes. Sa peau est déjà grisâtre. Ce que je vois devant moi n’est pas mon père, mais le vaisseau qu’il a emprunté à la nature pendant son périple éphémère dans le temps. « Ce qu’il est » se trouve sur cette table, inanimé, sans couleur, sans chaleur. Mais « qui il était » n’existe maintenant que dans notre mémoire, qui elle-même ne fait que danser temporairement le long de l’axe du temps.

