Qui sont les guerriers de la pandémie ?

Vous menez une étude qui, à votre connaissance, n’a encore jamais été faite en Amérique du Nord. En quoi consiste-t-elle ?

Mon équipe veut déterminer, à l’aide de questionnaires et d’entrevues, le profil type des gens prêts à intervenir dans les zones chaudes, là où on traite des cas de COVID-19, dans tous les corps de métier de la santé — pharmaciens, infirmières, etc. — et chez les préposés à l’entretien. Certains n’hésitent pas à s’exposer à des situations chaotiques, c’est même ce qui les anime ! Il est très utile, pendant une crise, de les mettre à l’avant-plan, parce qu’on sait qu’ils seront capables d’absorber la charge émotive.

Cela réduit donc le taux de désistement ?

Oui, et le risque de conséquences psychologiques graves. C’est ça qui m’inquiète. À la suite de la crise du SRAS à Toronto, en 2003, un rapport avait établi que la moitié du personnel en santé avait souffert de choc post-traumatique et de dépression. Une hécatombe !

Au Québec, plus de 10 000 professionnels en soins se sont absentés pendant la crise, entre autres parce qu’ils avaient peur du virus. Cette désertion est-elle surprenante ?

Ces travailleurs sont formés pour agir comme des Casques bleus, et non comme des militaires du rang — ils sont là pour faire régner la santé, pour que les gens guérissent. Une approche qui a bien répondu à nos besoins ces 100 dernières années. Mais du jour au lendemain, on leur a dit : « Maintenant, vous allez en zone de guerre, des patients vont dépérir et mourir, et peut-être aussi certains d’entre vous. » Plusieurs ont été profondément troublés de ne pouvoir apporter les soins appropriés en CHSLD, par exemple.

Qu’est-ce qui caractérise ceux qui restent au front ?

On vient de commencer l’analyse des données. Mais j’observe qu’en proportion, la mobilisation semble plus marquée parmi les professionnels dont la formation prépare aux situations d’urgence — ambulanciers, urgentistes, inhalothérapeutes… J’essaie néanmoins de trouver, en entrevue, quelles conditions pourraient faire qu’ils quittent le navire — la rareté des masques de protection, par exemple. Et ce qui pourrait inciter les « désengagés » à revenir au travail. Lors d’une prochaine vague d’éclosion, ça aidera les autorités à mieux rallier les troupes.

La peur de contaminer sa famille joue-t-elle un rôle dans l’absentéisme actuel ?

J’avais émis l’hypothèse que les plus engagés seraient des jeunes célibataires sans enfant, mais jusqu’ici, ça ne se confirme pas. Si pour une personne aider les autres est une valeur primordiale, ça va l’emporter sur tout le reste. C’est donc une question de priorités. Cela dit, on n’a pas encore fini la collecte de données, notre étude se poursuit. Les professionnels de la santé peuvent y participer sur le site recherche-covid-19.com.

