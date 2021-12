Qui veut à tout prix le succès de l’ivermectine?

L’auteur est communicateur scientifique pour l’Organisation pour la science et la société de l’Université McGill. Il est titulaire d’un baccalauréat en biochimie et d’une maîtrise en biologie moléculaire. En plus d’écrire de nombreux articles, il coanime le balado The Body of Evidence.

Cela a commencé par une étude en laboratoire sur des cellules rénales de singes verts africains. Même si la dose utilisée était beaucoup plus élevée que celle que prescrivent les médecins, les résultats étaient prometteurs : l’ivermectine pouvait empêcher le nouveau coronavirus de se répliquer.

Ce médicament a acquis une connotation politique dans certains milieux. C’est un schibboleth quasi religieux, une croyance qui détermine la tribu à laquelle on appartient. Mais sous ces considérations modernes, l’ivermectine est simplement très utile. En lotion, elle peut combattre les poux. En crème, elle traite la rosacée. Prise par voie orale, elle soigne les infections causées par des vers, comme la cécité des rivières et la strongyloïdose. Sa découverte à partir de bactéries du sol et son application en médecine lui ont valu un prix Nobel, et elle figure sur la liste des médicaments essentiels de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Et, oui, elle existe sous forme de pâte pour traiter les chevaux.

À la suite de l’unique victoire (en laboratoire, rappelons-le) de l’ivermectine sur le coronavirus, certains médecins de soins intensifs se sont mis à l’administrer à des patients hospitalisés qui luttaient contre les complications de la COVID-19. Et le médicament, selon ces médecins stupéfaits, semblait fonctionner. Des résultats d’études sont arrivés au compte-gouttes, confirmant leurs expériences réelles. L’ivermectine prenait de la vitesse. Elle commençait à ressembler à un traitement d’avenir.

Mais un an et demi plus tard, ce train, toujours en marche, est maintenant criblé de trous. Des scientifiques et des médecins ont souligné qu’il tombait en ruine, qu’il devait être réparé ou même être mis à la casse. Mais il continue de rouler. Pourquoi ? Pourquoi le train de l’ivermectine ne s’arrête-t-il pas ?

À lire aussi L’étrange affaire Cahill

La confiance facilite la fraude

Ces trous n’ont pas été découverts par les inspecteurs de train habituels. Ils ont plutôt été détectés par des scientifiques bénévoles qui ont consacré du temps non rémunéré à l’examen des ensembles de données et au relèvement de ce qu’on appellerait poliment des « incohérences ». Des patients décédés avant le début de l’essai de l’ivermectine. Des hôpitaux dont on prétendait qu’ils avaient participé à l’étude, mais qui déclaraient n’en avoir aucune trace. Des données qui semblaient avoir été copiées et collées plusieurs fois d’un patient à l’autre. L’odeur de la fraude est facilement perceptible quand on a le nez exercé.

Ces détectives des données — en l’occurrence Jack Lawrence, Gideon Meyerowitz-Katz, Nick Brown, Kyle Sheldrick et James Heathers — ont tiré une dure leçon : la recherche scientifique est fondée sur la confiance, ce qui entrave la détection de la fraude. Comme l’a écrit Richard Smith, ancien rédacteur en chef du British Medical Journal, en juillet dernier dans un article d’opinion qui porte à réfléchir, « il est peut-être temps de passer de la présomption que la recherche a été menée et rapportée honnêtement à la présomption qu’elle n’est pas digne de confiance jusqu’à preuve du contraire ».

Dans un récent article du magazine The Atlantic, Heathers, l’un des détectives des données, a déclaré : « Selon nous, au minimum 5 articles sur l’ivermectine sont soit mal conçus, soit inexacts, soit basés sur des études qui ne peuvent exister telles qu’elles sont décrites. » Cela représente au moins 5 des 30 études randomisées ou influentes sur l’ivermectine que le groupe a examinées. L’une d’elles, une étude égyptienne, faisait état d’un effet si important que lorsqu’elle a été retirée en raison de « préoccupations éthiques », une méta-analyse de la littérature sur l’ivermectine qui avait conclu que le médicament sauvait des vies, revue à la lumière de ce retrait, n’a plus montré d’avantage notable en matière de survie. L’étude égyptienne, qui semble frauduleuse, avait fait pencher d’un côté l’ensemble des preuves. Avec la suppression d’autres études en raison d’un risque élevé de partialité ou à cause de préoccupations quant à la façon dont elles ont été présentées, le bénéfice devient de plus en plus insignifiant. « À un certain moment », écrit Meyerowitz-Katz dans un article de blogue, « il faut accepter le fait que la base de preuves est tellement corrompue que le message qui a été poussé pendant des mois par les promoteurs enthousiastes du médicament a très peu de chances d’être vrai. »

Le plus bruyant de ces promoteurs enthousiastes est peut-être la Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC), dont le Dr Pierre Kory est le président et le porte-parole le plus connu. Le site Web de l’organisation est, à ce jour, pro-ivermectine. La première phrase de la section sur l’ivermectine se lit comme suit : « Ces pages contiennent le raisonnement scientifique qui justifie l’utilisation de l’ivermectine contre la COVID-19. » Les membres fondateurs ne sont pas des charlatans. Ce ne sont pas des naturopathes qui croient que les « produits chimiques » sont mauvais et que Dame Nature peut tout guérir. Ce ne sont pas des hommes non qualifiés ayant une compréhension pseudo-scientifique de la santé et s’adonnant à la vente de suppléments alimentaires. Ce sont des médecins spécialisés dans les soins intensifs. Kory lui-même a traité de nombreux patients aux prises avec la COVID-19.

Alors pourquoi ces médecins instruits, qui ont une expérience réelle de la maladie et qui prennent la COVID-19 au sérieux, ne changent-ils pas d’avis alors que l’ensemble des preuves de l’efficacité de l’ivermectine s’effondre ? Pourquoi le train qu’ils conduisent continue-t-il à avancer ?

À lire aussi Syndrome de La Havane: les théories farfelues ne suffisent pas

L’idée triomphe sur le processus

Ce qui suit n’est que des hypothèses. Il est impossible de savoir avec certitude ce qui se passe dans la tête d’une autre personne. Lui demander de décrire ses angles morts est un oxymoron. Par définition, je n’ai aucune idée de mes propres angles morts. Mais en prêtant attention à ce que disent les promoteurs de l’ivermectine et en sachant un peu comment le cerveau peut nous tromper, nous sommes davantage en mesure de comprendre ce qui semble avoir lieu et d’éviter ces pièges nous-mêmes.

Lors d’une apparition, en juin 2021, dans le très populaire balado de Joe Rogan, Pierre Kory a dit de l’ivermectine qu’il l’avait vue agir contre la COVID-19. Mais ce n’est pas parce que quelque chose se produit après une intervention que celle-ci en est automatiquement la cause (en latin, ce sophisme est connu sous la phrase post hoc ergo propter hoc). De toute évidence, si un médicament a la réputation de remettre les malades sur pied et que ceux-ci vont mieux après l’avoir reçu, le médecin et le patient ont toutes les raisons de penser que le remède a fait son travail. Mais en l’absence de données convaincantes (ou en présence d’un ensemble d’études qui s’effrite), il est prématuré d’attribuer l’amélioration à l’ivermectine. Une fois ce lien établi cependant, l’accumulation d’anecdotes, dont on a été personnellement témoin, peut devenir très persuasive. C’est une fièvre qui peut vaincre l’intellect.

Une autre pièce intéressante de ce puzzle est l’évocation, par Kory, des stéroïdes. En mai 2020, il a témoigné devant le Sénat américain pour recommander, entre autres, que les médecins utilisent des corticostéroïdes pour maîtriser l’inflammation causée par la COVID-19. Il a aussi dénoncé le fait que des organismes de santé publique comme l’OMS et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) les déconseillaient à l’époque. Il a dit plus tard à Rogan, lorsqu’un essai a montré que les corticoïdes permettaient de sauver des vies : « Nos convictions ont été validées. » D’après le récit de Kory, les essais et erreurs de ses collègues médecins dans les tranchées les ont conduits à la bonne réponse avant que les organismes de santé publique s’en rendent compte. S’ils avaient raison pour les stéroïdes, ils devaient aussi avoir raison pour l’ivermectine.

Or, l’histoire est jalonnée d’exemples de scientifiques qui ont eu raison à propos d’une chose, mais complètement tort sur une autre. Les exemples extrêmes sont les personnes atteintes de la maladie du Nobel, dont les découvertes étaient dignes des plus grands honneurs, mais dont le déni du sida ou la promotion de mégadoses de vitamines ont certainement laissé beaucoup de gens perplexes. La vérité ne devrait pas être déterminée par l’éminence, mais plutôt par les preuves. Les hypothèses des experts sont utiles, mais elles doivent être correctement mises à l’épreuve.

L’erreur des coûts irrécupérables peut également intervenir. Lorsque vous passez plus d’un an à promouvoir un protocole de traitement, à former un groupe pour le défendre, à réaliser de multiples interviews, à témoigner à deux occasions devant le Sénat américain, à qualifier l’ivermectine de « médicament miracle contre la COVID-19 » et à dire qu’elle « tue le variant Delta », vous avez investi une grande partie de votre identité dans la défense de ce médicament. Vous vous identifiez à une idée — que l’ivermectine fonctionne absolument contre la COVID-19 — et non à un processus — la quête scientifique pour évaluer si l’ivermectine fonctionne contre la COVID-19. Faire publiquement marche arrière sur cette notion lorsque les résultats du processus réfutent votre idée exige une très grande dose d’humilité. Comme Kory l’a tweeté, il a « fait exploser » sa carrière « parce que l’histoire l’exigeait ». Le coût qu’il a engagé dans cette affaire est énorme.

Il est plus facile de mouler la réalité autour de cette idée centrale afin d’expliquer pourquoi si peu de médecins et de scientifiques sont témoins de ce miracle. Pierre Kory déclare donc que les personnes qui comprennent bien la situation pendant la pandémie « n’ont pas de maîtres à qui rendre des comptes. ». Il n’y a pas d’argent à gagner en prescrivant de l’ivermectine contre la COVID-19 (faux, comme l’a montré The Intercept). Il y a cette « obsession » pour les grands essais contrôlés randomisés, qui ne sont « pas appropriés pour une pandémie » (ils le sont absolument). Les scientifiques qui disent que les preuves de l’ivermectine ne sont pas claires le font peut-être « pour un autre chèque de l’OMS dans l’avenir ». Les agences de santé publique, les entreprises de médias sociaux et les médias traditionnels tentent de censurer la discussion ou de promouvoir la « désinformation », en affirmant que l’ivermectine ne fonctionne pas.

Quand on sait que Kory lui-même a contracté la COVID-19 malgré une prise hebdomadaire d’ivermectine et après avoir affirmé avec insistance devant le Comité de la sécurité intérieure que « si vous en prenez, vous ne tomberez pas malade », eh bien, peut-être y a-t-il lieu de penser que la dose devrait être doublée. Surtout à cause des variants plus transmissibles, comme le Delta. Que l’ivermectine « tue » apparemment.

À lire aussi L’erreur médicale n’est pas la troisième cause de décès

Faire le test de reniflement avec des œillères

Un certain scepticisme à l’égard des grandes organisations et sociétés est de bon aloi. Les organismes de santé publique peuvent être lents à faire évoluer leurs recommandations. Quant aux entreprises, elles privilégient les profits. Cela ne veut pas dire que l’on ne peut jamais faire confiance à ces deux groupes. Et cela ne devrait certainement pas justifier la croyance que l’ivermectine agit contre la COVID-19.

Nous observons un mode de pensée semblable chez les dogmatiques des pratiques de soi-disantes médecines douces. La science a été corrompue par les incitations financières, disent-ils. Le complexe industriel pharmaceutique nous empoisonne, c’est pourquoi nous choisissons des études non concluantes sur notre remède naturel préféré — qui existe depuis bien plus longtemps que le dernier médicament miracle de Big Pharma — pour prouver qu’il est à la fois sûr et efficace. C’est tout simplement illogique.

Le Dr Pierre Kory parle sans cesse de l’ivermectine comme d’un médicament miracle — un « cadeau pour l’humanité », selon les propos de son collègue du FLCCC — qui nous garantit que nous ne tomberons pas malade. Mais est-ce bien plausible ? Quand on sait qu’une petite minorité de molécules passent de la recherche fondamentale à la clinique pour une application précise, et quand on sait que nos antécédents en matière de mise au point d’antiviraux réussis sont en fait très décevants (l’exception notable étant les médicaments contre le VIH), il est difficile de croire qu’un médicament antiparasitaire investi d’un nouveau rôle s’avérerait presque parfaitement efficace pour à la fois traiter la COVID-19 et nous protéger de la maladie. Et l’une des études mentionnées par Kory dans le balado de Joe Rogan — affirmant que l’ivermectine a conduit à une « protection à 100 % » chez les participants — a été publiée dans une revue qui ne compte qu’un seul numéro. Le manuscrit a été reçu et, à peine sept jours plus tard, il avait apparemment été examiné par des pairs et était publié. Quant à cette efficacité miraculeuse, Nick Brown, l’un des détectives des données, a déclaré à Insider que « ce serait un niveau d’efficacité absolument inouï ». Cette étude ne passe même pas le test de l’odeur. Mais si vous avez des œillères, vous ne pouvez tout simplement pas voir ces indices.

L’ivermectine pourrait présenter un mince avantage ou un léger inconvénient pour les personnes atteintes de la COVID-19, nous ne le savons pas encore avec certitude, mais ce n’est assurément pas le sauveur que le FLCCC et les autres partisans du médicament nous font miroiter. Leur obsession n’est pas fondée sur des données.

Le train continue donc à rouler. À l’avant, il y a des gens comme le Dr Pierre Kory et le FLCCC, et leur message coule vers des personnes influentes, qui le transmettent jusqu’à l’arrière du train. Les gens se sentent ainsi faussement protégés contre la maladie, certains subissant même les effets toxiques de vermifuges pour les animaux.

Les conducteurs du train de l’ivermectine ont saboté les freins. L’engin continuera à avancer à toute allure, même s’il tombe en morceaux.

Message à retenir : – L’idée que l’ivermectine, un antiparasitaire, pourrait être utile pour traiter ou prévenir la COVID-19 est née d’une étude de laboratoire réalisée sur des cellules de singe, dans laquelle de très fortes doses du médicament ont empêché le coronavirus de se répliquer.

– De nombreuses études sur l’utilisation de l’ivermectine contre la COVID-19 chez l’homme montrent des signes de fraude ou présentent un risque élevé de résultats biaisés.

– Les promoteurs de l’ivermectine pourraient ne pas changer d’avis quant à ces révélations en raison d’anecdotes personnelles, des coûts irrécupérables et de la méfiance à l’égard de l’industrie pharmaceutique.

La version originale (en anglais) de cet article a été publiée sur le site de l’Organisation pour la science et la société de l’Université McGill.